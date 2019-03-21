«Личные амбиции и корыстный интерес»: почему в Киеве заявили о намерении России прекратить транзит газа через Украину

В Киеве опасаются, что «Газпром» прекратит транзит топлива через Украину с начала 2020 года — по истечении прежнего контракта. Глава «Нафтогаза» Андрей Коболев утверждает, что российская компания якобы уже уведомляет об этом другие страны. Он предупредил, что Украине придётся запасаться газом заранее, чтобы пережить следующую зиму. Ранее в Москве неоднократно заявляли, что готовы сохранить транзит через Украину и после 2019 года, когда будут введены в эксплуатацию «Северный поток — 2» и «Турецкий поток». Однако, как подчёркивал министр энергетики РФ Александр Новак, Россия намерена подписывать контракт с Киевом лишь на экономически целесообразных условиях. Опрошенные RT эксперты полагают, что Киев искусственно затрудняет переговоры.

В украинском «Нафтогазе» считают, что «Газпром» намерен прекратить транзит топлива через территорию Украины с начала 2020 года. По словам главы «Нафтогаза» Андрея Коболева, российская компания якобы уже начала уведомлять об этом другие страны.

Коболев утверждает, что с 1 января 2020 года «Нафтогаз» передаст управление газотранспортной системой Украины независимому оператору, которому предстоит подписать договор о транзите с «Газпромом».

Как заявил руководитель «Нафтогаза», важным вопросом в достижении договорённости является обесценивание газотранспортной системы Украины из-за ввода в эксплуатацию «Северного потока — 2» и «Турецкого потока».

«Либо «Газпром» подписывает контракт, и тогда вопрос обесценивания ГТС автоматически исчезает из нашего иска, либо, извините, но вам придётся это компенсировать», — сказал Коболев в интервью РБК-Украина.

Кроме того, он считает, что Украине необходимо запастись топливом заранее.

«Чтобы пройти эту зиму, нам нужно закачать в «подземку» на три миллиарда кубометров газа больше того объёма, который мы туда обычно закладываем», — сказал Коболев.

Экспорт газа на насосную станцию «Газпром» в Судже

Reuters

© Denis Sinyakov

Киев ставит вопрос так, будто «Газпром» обязан продлевать действующий контракт с Украиной, хотя это не так, отметил директор Фонда национальной энергетической безопасности Константин Симонов.

«Смысл рынка в том, чтобы найти лучшее рыночное предложение. «Газпром» сам себе создал экономически лучшее транзитное предложение. Почему «Газпром» должен продолжать транзит себе в убыток?» — говорит Симонов в беседе с RT.

По его мнению, Украина политизирует ситуацию.

«Их первый аргумент был — русские строят трубу не для того, чтобы зарабатывать деньги, а чтобы отомстить Украине. А за что мстить? «Северный Поток — 1» был построен ещё до «майдана». Украина каждый год создавала проблемы», — считает Симонов.

Как отметил аналитик, транзит по Балтике с учётом новой ресурсной базы на Ямале существенно дешевле, чем транзит через Украину.

Симонов обратил внимание на то, что Порошенко говорит, будто главная задача его экономической политики — разорвать все отношения с Россией.

«И почему они тогда хватаются за транзит? Получается странная история. Так что конечно, это политизация, где главный тезис — не будет транзита, будет война», — заключил эксперт.

«Газовая война»

Накануне глава МИД Украины Павел Климкин заявил, что Россия якобы намерена организовать «газовую войну» после истечения срока действующего контракта по транзиту.

«Уверен, что Россия попробует организовать новую «газовую войну». Вероятность этого очень велика. Такую возможность понимают наши партнёры и говорят, что к этому нужно готовиться, увеличивая запасы газа в наших хранилищах», — цитирует Интерфакс-Украина министра.

Климкин утверждает, что Украина и ЕС настаивают на заключении будущих контрактов на основе европейских правил.

«Это означает, в частности, что газ необходимо продавать на восточной границе. Тарифы же должны быть рассчитаны на основе методологии, которая заложена в европейских правилах, тогда мы избегаем любых возможных договорняков», — пояснил он, уточнив, что Россия якобы «откровенно намекает на возможность договориться».

Вместе с тем в Киеве опасаются, что полностью потеряют возможность осуществлять транзит. Глава «Нафтогаза» Андрей Коболев ранее объяснил, что такое развитие событий возможно из-за действий Москвы, Берлина и «части украинского политикума».

«Нафтогаз» прилагает максимум усилий, чтобы сохранить транзит газа через Украину после 2019 года. Однако, учитывая действия России, Германии и части украинского политикума, уверенности в сохранении транзита нет. Следовательно, подход к обновлению украинской ГТС должен быть взвешенным и ответственным», — написал Коболев 11 марта в Facebook.

Контракты истекают

Напомним, заключённые в 2009 году газовые соглашения между Россией и Украиной истекают в конце 2019 года. Сейчас стороны проводят переговоры о заключении новых договорённостей, в частности контракт обсуждался в ходе трёхсторонних переговоров в Брюсселе в январе. В них участвовали министр энергетики РФ Александр Новак, председатель «Газпрома» Алексей Миллер, главы МИД Украины и «Нафтогаза» Павел Климкин и Андрей Коболев, а также вице-президент ЕК Марош Шефчович.

Подводя итоги встречи, Новак заявил, что российская и украинская стороны подтвердили заинтересованность в обеспечении транзита газа в Европу. По его словам, сохраняются основания для продления действующего контракта, но для этого требуется урегулировать судебные споры между Москвой и Киевом.

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Глава МИД Украины Павел Климкин ответил, что его не устраивает продление существующих контрактов. Он призвал к заключению нового соглашения, объяснив свою точку зрения правками в украинском законодательстве. По словам министра, оно изменилось и теперь «соответствует европейским стандартам».

В свою очередь, представители Евросоюза полагают, что новый контракт должен соответствовать нормам ЕС, быть долгосрочным (более 10 лет) и обеспечивать коммерчески состоятельные объёмы поставок.

В феврале в России вновь заявили о готовности обеспечить транзит газа через Украину, но на определённых условиях.

«Да, мы готовы продолжать украинский транзит, но на тех условиях, которые нужны нам. Там есть целый ряд элементов, на которые украинцы пока пойти не могут», — заявил РИА Новости заместитель министра иностранных дел России Александр Панкин.

Политика всегда присутствовала в обсуждении проблем с поставкой и транзитом газа, отметил в беседе с RT политолог и экономист Александр Дудчак.

«Политическая составляющая в этом вопросе была очень высокой, к большому сожалению, вместо того, чтобы наладить нормальное сотрудничество и получать выгоду. Личные амбиции и корыстный интерес украинских политиков был причиной многих их проблем, которые выливались в политическую составляющую», — сказал эксперт.

Дудчак убеждён, что корень проблем лежит именно в личных корыстных целях отдельных украинских политиков.

«То, что происходит сейчас — это продолжение работы невиданных доселе коррупционных схем, когда на пустом месте учиняются новые тарифы и с помощью них гробится население в интересах политических сил. Это всё продолжение старой политики», — полагает эксперт.

По словам Дудчака, газовый спор будет решаться после выборов президента Украины, которые запланированы на 31 марта.

«Будем надеяться, что после выборов что-то изменится. Хотя с тем спектром персонажей, которых мы видим сейчас в качестве кандидатов в президенты, больших изменений ждать не стоит», — заключил эксперт.