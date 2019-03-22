«Газпром» готов продлить контракт на транзит газа через Украину

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«Газпром» готов продлить контракт на транзит газа через территорию Украины на основании действующего документа. Об этом, как сообщает РИА Новости, заявил глава компании Алексей Миллер на встрече премьер-министра России Дмитрия Медведева с украинским политиком Виктором Медведчуком и кандидатом в президенты Украины Юрием Бойко.
«Газпром» готов продлить контракт на транзит газа через Украину
  • © Максим Блинов
  • РИА Новости

«Что касается транзитного договора: он заканчивается 31 декабря 2019 года, и «Газпром» готов продолжить транзит газа через территорию Украины в страны Европы на основании продления действующего контракта», — сказал Миллер.

22 марта в Москве проходит встреча российского премьера Дмитрия Медведева с лидерами украинской «Оппозиционной платформы — За жизнь» Юрием Бойко и Виктором Медведчуком.

Как сообщается, в ходе встречи Бойко, являющийся кандидатом на пост президента Украины, заявил, что считает необходимым заключение контракта между Киевом и Москвой на прямые поставки российского газа.

Ранее глава МИД Украины Павел Климкин считает, что Россия попробует организовать «газовую войну» после истечения действия договорённости по транзиту газа через Украину.
 

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