«Газпром» готов продлить контракт на транзит газа через Украину

«Газпром» готов продлить контракт на транзит газа через территорию Украины на основании действующего документа. Об этом, как сообщает РИА Новости, заявил глава компании Алексей Миллер на встрече премьер-министра России Дмитрия Медведева с украинским политиком Виктором Медведчуком и кандидатом в президенты Украины Юрием Бойко.

«Что касается транзитного договора: он заканчивается 31 декабря 2019 года, и «Газпром» готов продолжить транзит газа через территорию Украины в страны Европы на основании продления действующего контракта», — сказал Миллер.

22 марта в Москве проходит встреча российского премьера Дмитрия Медведева с лидерами украинской «Оппозиционной платформы — За жизнь» Юрием Бойко и Виктором Медведчуком.

Как сообщается, в ходе встречи Бойко, являющийся кандидатом на пост президента Украины, заявил, что считает необходимым заключение контракта между Киевом и Москвой на прямые поставки российского газа.

Ранее глава МИД Украины Павел Климкин считает, что Россия попробует организовать «газовую войну» после истечения действия договорённости по транзиту газа через Украину.

