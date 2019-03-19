Климкин заявил о планах России организовать «газовую войну»

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Глава МИД Украины Павел Климкин считает, что Россия попробует организовать «газовую войну» после истечения действия договорённости по транзиту газа через Украину.
Климкин заявил о планах России организовать «газовую войну»
  • Reuters

«Уверен, что Россия попробует организовать новую «газовую войну». Вероятность этого очень велика. Такую возможность понимают наши партнёры и говорят, что к этому нужно готовиться, увеличивая запасы газа в наших хранилищах», — цитирует Интерфакс-Украина министра.

По его словам, в Европе хорошо понимают «вероятность российских провокаций».

Как указал Климкин, Украина и ЕС настаивают, что будущие контракты необходимо заключать на основе европейских правил.

«Это означает, в частности, что газ необходимо продавать на восточной границе. Тарифы же должны быть рассчитаны на основе методологии, которая заложена в европейских правилах, тогда мы избегаем любых возможных договорняков», — пояснил он.

Он считает, что в настоящее время Россия «откровенно намекает на возможность договориться».

«То есть они не исключают возможность соглашения, но только на их условиях», — подчеркнул глава МИД.

Ранее украинский лидер Пётр Порошенко заявил, что после завершения строительства газопровода «Северный поток — 2» Россия может напасть на корабли стран Балтии в Балтийском море.

Как отмечали в «Нафтогазе», действия Германии, России и части «политического сообщества» на Украине могут привести к прекращению транзита газа через Украину. 

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