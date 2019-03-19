Климкин заявил о планах России организовать «газовую войну»

Глава МИД Украины Павел Климкин считает, что Россия попробует организовать «газовую войну» после истечения действия договорённости по транзиту газа через Украину.

«Уверен, что Россия попробует организовать новую «газовую войну». Вероятность этого очень велика. Такую возможность понимают наши партнёры и говорят, что к этому нужно готовиться, увеличивая запасы газа в наших хранилищах», — цитирует Интерфакс-Украина министра.

По его словам, в Европе хорошо понимают «вероятность российских провокаций».

Как указал Климкин, Украина и ЕС настаивают, что будущие контракты необходимо заключать на основе европейских правил.

«Это означает, в частности, что газ необходимо продавать на восточной границе. Тарифы же должны быть рассчитаны на основе методологии, которая заложена в европейских правилах, тогда мы избегаем любых возможных договорняков», — пояснил он.

Он считает, что в настоящее время Россия «откровенно намекает на возможность договориться».

«То есть они не исключают возможность соглашения, но только на их условиях», — подчеркнул глава МИД.

Ранее украинский лидер Пётр Порошенко заявил, что после завершения строительства газопровода «Северный поток — 2» Россия может напасть на корабли стран Балтии в Балтийском море.

Как отмечали в «Нафтогазе», действия Германии, России и части «политического сообщества» на Украине могут привести к прекращению транзита газа через Украину.