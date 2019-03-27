В отрыве от реальности: как Порошенко пытается использовать антироссийские настроения в преддверии выборов на Украине
- Reuters
- © Gleb Garanich
Президент Украины Пётр Порошенко заявил, что российский лидер Владимир Путин — его «оппонент».
«Когда спрашивают, кто мой союзник, с кем я готов объединиться и координировать свои действия, я отвечаю: моим союзником является украинский народ. Кто мой оппонент? Я этого не стесняюсь и говорю открыто: этим оппонентом является Путин», — написал Порошенко в Twitter.
У жовтні 2015 року, коли Путін перекрив газ, я сказав: Ми більше газ не дамо використовувати як політичну зброю. Газ буде звичайним ринковим товаром, а Україна добється енергетичної незалежності. Ми припинемо імпортувати газ. pic.twitter.com/wLhwd4kklS— Петро Порошенко (@poroshenko) 26 марта 2019 г.
Стоит отметить, что примерно в это же время президент Украины опубликовал несколько сообщений, и большинство из них посвящено России. В частности, Порошенко напомнил, что Киев запретил въезд в страну российским наблюдателям на президентских выборах 31 марта.
«Мы не пустили на выборы наблюдателей из России. И это решение поддерживается украинским народом. Потому что не может страна-оккупант направлять своих наблюдателей, чтобы оценивать, как проходят выборы на Украине. Это нонсенс», — написал он.
Так, ранее ЦИК Украины отказал в аккредитации 24 россиянам в составе миссии Бюро по демократическим институтам и правам человека (БДИПЧ) ОБСЕ.
Антироссийская риторика Порошенко, который постоянно упоминает мифическую «агрессию» Москвы, — продуманная кампания команды действующего президента, считает политолог Иван Мезюхо.
«Паранойя Порошенко не знает границ. Он то и дело обращается к российскому лидеру. Он обращается к Путину во время встреч с избирателями, во время телевизионных ток-шоу и даже во время официальных государственных мероприятий, — заявил эксперт в комментарии RT. — Порошенко по итогам пятилетнего президентства не может предъявить обществу доказательств исполнения его предвыборных обещаний в части социально-экономического блока, именно поэтому он постоянно говорит о России».
Мезюхо также отметил, что заявление о «союзе» между Порошенко и народом Украины несостоятельно из-за низкого рейтинга главы государства.
«Президент с таким огромным антирейтингом не может говорить, что народ — его союзник. Миллионы граждан не то что не одобряют Порошенко — они ненавидят его», — подчеркнул политолог.
Согласно результатам социологического исследования Киевского международного института социологии, Центра Разумкова и социологической группы «Рейтинг», опубликованным 25 марта, Порошенко возглавляет так называемый антирейтинг кандидатов в президенты — почти половина населения страны ни при каких обстоятельствах не отдаст свой голос за действующего главу государства.
- globallookpress.com
- © Reuters
При этом Порошенко готовы поддержать 16,4% избирателей (третье место в гонке). Согласно опросам, лидирует шоумен Владимир Зеленский (27,7%), следом идёт глава партии «Батькивщина» Юлия Тимошенко — её рейтинг составляет 16,6%.
Ни один кандидат не пользуется поддержкой боле 50% избирателей, поэтому следует ожидать, что исход выборов решит второй тур голосования. Согласно проведённому социологами моделированию, Порошенко проигрывает и Тимошенко и Зеленскому, а Зеленский выигрывает в паре с любым из двух других лидеров рейтинга.
«Это (заявление Порошенко. — RT) от комплексов. А также оно связано с желанием поднять свой рейтинг. Фраза о народе как о союзнике никакого отношения к реальности не имеет. Люди готовы голосовать за кого угодно, за любого, у которого фамилия не Порошенко», — указал в разговоре с RT политолог, экономист Александр Дудчак.
«Киев вновь дискредитировал себя»
25 марта Россия отказалась отправлять на Украину своих наблюдателей в составе миссии БДИПЧ ОБСЕ из-за угрозы безопасности.
«Дискриминационные шаги украинских властей на практике лишают российских экспертов возможности принять участие в наблюдательной миссии БДИПЧ. В складывающихся условиях РФ вынуждена отказаться от направления наблюдателей на Украину, дабы не подвергать их там угрозе заведомого преследования», — говорится в сообщении российского МИД.
«Своими действиями Киев вновь дискредитировал себя. Грубо нарушены дух и буква копенгагенского документа и других обязательств ОБСЕ в области выборов. В ту же линию вписывается решение украинских властей не открывать избирательные участки при своих загранучреждениях в России, что лишило конституционного права голоса миллионы граждан Украины, находящихся в нашей стране», — подчеркнули дипломаты.
Кроме того, мониторинговая миссия БДИПЧ 15 марта отмечала нарушения в подготовке к выборам и ведении избирательной кампании на Украине. Так, речь идёт о подкупе избирателей, ангажированности ЦИК и судов, уголовном преследовании кандидатов и использовании административного ресурса.
«Всё это, как отмечает БДИПЧ, происходит на фоне дефицита доверия населения к институтам власти, проблем с безопасностью журналистов, высокой концентрации СМИ в руках узкого круга собственников, законодательных инициатив по ограничению свободы СМИ и доступа к онлайн-ресурсам», — добавили во внешнеполитическом ведомстве РФ.
На Украине было возбуждено почти 200 уголовных дел из-за нарушений в ходе избирательного процесса. Об этом сообщил департамент коммуникации Национальной полиции Украины.
«Первая схема — сбор личных данных граждан под предлогом проведения социальных опросов, анкетирования. Параллельно ставятся вопросы о приоритетности какого-то из кандидатов в президенты. Если кто-то сомневается, эти «анкетологи» пытаются убедить человека в пользу своего кандидата», — сказал замначальника Главного следственного управления нацполиции Украины Максим Цуцкиридзе.
- «Кандидатов много — один сядет в тюрьму»: участники предвыборной гонки на Украине переходят к жёсткой риторике
- Предвыборный тренд: как Москву обвинили в поддержке «пророссийских» политиков на Украине
- «Роль народного заступника»: как Порошенко обвинил Россию во вмешательстве в дела церкви на Украине
- «Вновь посадить Киев на газовую иглу»: как на Украине раскритиковали визит кандидата в президенты Юрия Бойко в Москву