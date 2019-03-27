В отрыве от реальности: как Порошенко пытается использовать антироссийские настроения в преддверии выборов на Украине

За несколько дней до президентских выборов на Украине Пётр Порошенко заявил, что считает своим оппонентом российского лидера Владимира Путина. А своим союзником Порошенко назвал украинский народ. Эксперты указывают, что действующий глава государства постоянно говорит о России, потому что его правление стало провалом. Как подчёркивают аналитики, Порошенко пытается оправдать свои промахи и отвлечь внимание электората от реального положения дел на Украине. Политологи убеждены, что народ нельзя назвать опорой Киева, — менее чем за неделю до выборов у президента Украины рекордный антирейтинг.

Президент Украины Пётр Порошенко заявил, что российский лидер Владимир Путин — его «оппонент».

«Когда спрашивают, кто мой союзник, с кем я готов объединиться и координировать свои действия, я отвечаю: моим союзником является украинский народ. Кто мой оппонент? Я этого не стесняюсь и говорю открыто: этим оппонентом является Путин», — написал Порошенко в Twitter.

У жовтні 2015 року, коли Путін перекрив газ, я сказав: Ми більше газ не дамо використовувати як політичну зброю. Газ буде звичайним ринковим товаром, а Україна добється енергетичної незалежності. Ми припинемо імпортувати газ. pic.twitter.com/wLhwd4kklS — Петро Порошенко (@poroshenko) 26 марта 2019 г.

Стоит отметить, что примерно в это же время президент Украины опубликовал несколько сообщений, и большинство из них посвящено России. В частности, Порошенко напомнил, что Киев запретил въезд в страну российским наблюдателям на президентских выборах 31 марта.

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«Мы не пустили на выборы наблюдателей из России. И это решение поддерживается украинским народом. Потому что не может страна-оккупант направлять своих наблюдателей, чтобы оценивать, как проходят выборы на Украине. Это нонсенс», — написал он.

Так, ранее ЦИК Украины отказал в аккредитации 24 россиянам в составе миссии Бюро по демократическим институтам и правам человека (БДИПЧ) ОБСЕ.

Антироссийская риторика Порошенко, который постоянно упоминает мифическую «агрессию» Москвы, — продуманная кампания команды действующего президента, считает политолог Иван Мезюхо.

«Паранойя Порошенко не знает границ. Он то и дело обращается к российскому лидеру. Он обращается к Путину во время встреч с избирателями, во время телевизионных ток-шоу и даже во время официальных государственных мероприятий, — заявил эксперт в комментарии RT. — Порошенко по итогам пятилетнего президентства не может предъявить обществу доказательств исполнения его предвыборных обещаний в части социально-экономического блока, именно поэтому он постоянно говорит о России».

Мезюхо также отметил, что заявление о «союзе» между Порошенко и народом Украины несостоятельно из-за низкого рейтинга главы государства.

«Президент с таким огромным антирейтингом не может говорить, что народ — его союзник. Миллионы граждан не то что не одобряют Порошенко — они ненавидят его», — подчеркнул политолог.

Согласно результатам социологического исследования Киевского международного института социологии, Центра Разумкова и социологической группы «Рейтинг», опубликованным 25 марта, Порошенко возглавляет так называемый антирейтинг кандидатов в президенты — почти половина населения страны ни при каких обстоятельствах не отдаст свой голос за действующего главу государства.

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При этом Порошенко готовы поддержать 16,4% избирателей (третье место в гонке). Согласно опросам, лидирует шоумен Владимир Зеленский (27,7%), следом идёт глава партии «Батькивщина» Юлия Тимошенко — её рейтинг составляет 16,6%.

Ни один кандидат не пользуется поддержкой боле 50% избирателей, поэтому следует ожидать, что исход выборов решит второй тур голосования. Согласно проведённому социологами моделированию, Порошенко проигрывает и Тимошенко и Зеленскому, а Зеленский выигрывает в паре с любым из двух других лидеров рейтинга.

«Это (заявление Порошенко. — RT) от комплексов. А также оно связано с желанием поднять свой рейтинг. Фраза о народе как о союзнике никакого отношения к реальности не имеет. Люди готовы голосовать за кого угодно, за любого, у которого фамилия не Порошенко», — указал в разговоре с RT политолог, экономист Александр Дудчак.

«Киев вновь дискредитировал себя»

25 марта Россия отказалась отправлять на Украину своих наблюдателей в составе миссии БДИПЧ ОБСЕ из-за угрозы безопасности.

«Дискриминационные шаги украинских властей на практике лишают российских экспертов возможности принять участие в наблюдательной миссии БДИПЧ. В складывающихся условиях РФ вынуждена отказаться от направления наблюдателей на Украину, дабы не подвергать их там угрозе заведомого преследования», — говорится в сообщении российского МИД.

«Своими действиями Киев вновь дискредитировал себя. Грубо нарушены дух и буква копенгагенского документа и других обязательств ОБСЕ в области выборов. В ту же линию вписывается решение украинских властей не открывать избирательные участки при своих загранучреждениях в России, что лишило конституционного права голоса миллионы граждан Украины, находящихся в нашей стране», — подчеркнули дипломаты.

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Кроме того, мониторинговая миссия БДИПЧ 15 марта отмечала нарушения в подготовке к выборам и ведении избирательной кампании на Украине. Так, речь идёт о подкупе избирателей, ангажированности ЦИК и судов, уголовном преследовании кандидатов и использовании административного ресурса.

«Всё это, как отмечает БДИПЧ, происходит на фоне дефицита доверия населения к институтам власти, проблем с безопасностью журналистов, высокой концентрации СМИ в руках узкого круга собственников, законодательных инициатив по ограничению свободы СМИ и доступа к онлайн-ресурсам», — добавили во внешнеполитическом ведомстве РФ.

На Украине было возбуждено почти 200 уголовных дел из-за нарушений в ходе избирательного процесса. Об этом сообщил департамент коммуникации Национальной полиции Украины.

«Первая схема — сбор личных данных граждан под предлогом проведения социальных опросов, анкетирования. Параллельно ставятся вопросы о приоритетности какого-то из кандидатов в президенты. Если кто-то сомневается, эти «анкетологи» пытаются убедить человека в пользу своего кандидата», — сказал замначальника Главного следственного управления нацполиции Украины Максим Цуцкиридзе.