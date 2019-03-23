«Вновь посадить Киев на газовую иглу»: как на Украине раскритиковали визит кандидата в президенты Юрия Бойко в Москву

Президент Украины Пётр Порошенко раскритиковал своего оппонента на выборах Юрия Бойко и представителя партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктора Медведчука за их визит в Россию. По словам Порошенко, украинские политики на встрече с премьер-министром РФ Дмитрием Медведевым и главой «Газпрома» Алексеем Миллером пытались «снова посадить Киев на российскую газовую иглу». В свою очередь, СБУ начала проверку по факту поездки. В ответ на это Бойко заявил, что не нарушил ни одного закона и отстаивал интересы Украины. В украинских соцсетях Бойко и Медведчуку советовали не возвращаться обратно. Однако эксперты отмечают, что реакция была не очень бурной, а другие претенденты на президентское кресло, в том числе Владимир Зеленский и Юлия Тимошенко, и вовсе промолчали. Как полагают аналитики, кандидаты осознают, что рано или поздно им придётся начать переговоры с Москвой.

Президент Украины Пётр Порошенко раскритиковал поездку представителей партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Юрия Бойко и Виктора Медведчука в Россию.

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«Вы видели вчера новости и видео из Кремля. Побежали к Путину, — возмутился Порошенко. — Экономику они обсуждают. Они обсуждают, как посадить снова Украину на российскую газовую иглу».

По словам украинского президента, его российский коллега Владимир Путин якобы уже сделал ставку на определённые политические силы, пытаясь сменить политический курс Украины.

«Они уже союзы обсуждают, которые будут созданы после президентских выборов, после парламентских выборов. И они сами утверждают, что они объединятся. Против кого они объединятся? Против Украины. Против каждого из нас», — подчеркнул Порошенко.

Ранее в Службе безопасности Украины пообещали «в пределах своей компетенции в сжатые сроки дать правовую оценку визиту граждан Украины Юрия Бойко и Виктора Медведчука» в Россию. Соответствующее заявление украинская спецслужба опубликовала на своей странице в Facebook.

«Сейчас любые контакты с Россией воспринимаются на Украине как антигосударственные, — заявил RT политолог Александр Асафов. — Но Россия готова разговаривать с кем угодно, кто к этому разговору готов. Что касается устремлений Бойко, то он настроен более дружественно к России, чем любой другой украинский политик».

Герб у входа в здание СБУ в Киеве

РИА Новости

«Мы не нарушили ни одного закона»





Накануне два украинских политика — предприниматель и лидер движения «Украинский выбор», председатель политсовета украинской партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктор Медведчук и кандидат в президенты Украины от «Оппозиционной платформы — За жизнь» Юрий Бойко — провели в подмосковных Горках встречу с премьер-министром России Дмитрием Медведевым и главой «Газпрома» Алексеем Миллером.

На встрече обсуждались будущее российско-украинских отношений, экономические связи двух стран и проблемы поставок на Украину голубого топлива.

В частности, Бойко сообщил, что российская сторона выразила готовность снизить на 25% стоимость газа. Кроме того, он акцентировал внимание на ущербе украинской экономики от разрыва связей с Россией.

«Когда я езжу по регионам, я вижу, насколько тяжело сказалась на украинской промышленности потеря российского рынка. Остановились десятки заводов, уничтожены сотни тысяч рабочих мест... Это создало огромные проблемы для отечественной экономики. Поэтому российский рынок необходимо возвращать, тем более что сегодня мы покупаем у РФ товаров на $3 млрд больше, чем продаём России», — отметил Бойко.

Позднее кандидат в президенты отреагировал на критику в свой адрес, а также на внимание к его поездке в Россию со стороны СБУ.

«Мы не нарушили ни одного закона. Мы отстаивали интересы Украины и её граждан. И я не боюсь, что нам могут инкриминировать какие-то правонарушения», — говорится в сообщении, распространённом пресс-службой Бойко.

Согласно данным опроса общественного мнения, опубликованного 19 марта социологической группой «Рейтинг», Юрий Бойко сейчас занимает четвёртое место в президентской гонке. За него собираются проголосовать 10,2% определившихся со своим выбором украинцев. На третьем месте — действующий президент Пётр Порошенко с 17,4% поддержки. На второй позиции — Юлия Тимошенко с 18,8%. Возглавляет рейтинг комик Владимир Зеленский. За него готовы отдать свой голос 24,9% украинцев.

По результатам этого же опроса блок «Оппозиционная платформа — За жизнь» Бойко и Медведчука может сформировать четвёртую по числу депутатов фракцию на выборах в Верховную раду в конце октября 2019 года. Эту политическую силу готовы поддержать те же 10,2% избирателей. А вот согласно данным исследований, проведённых Институтом анализа и прогнозирования, а также аналитической группой «Социопрогноз», «Оппозиционная платформа — За жизнь» может набрать 14,6% на выборах в Раду и прийти третьей после партий «Слуга народа» Зеленского и «Батькивщина» Тимошенко, но опередив доминирующий в нынешнем составе Верховной рады Блок Петра Порошенко.

После визита Юрия Бойко и Виктора Медведчука в Россию украинские СМИ разделились во мнениях относительно того, как переговоры в Горках скажутся на электоральной поддержке Бойко и «Оппозиционной платформы — За жизнь».

Так, шеф-корреспондент информационного агентства «УНИАН» в Москве Роман Цимбалюк отметил, что «товарищи решили наступить на грабли и заказали себе билеты в один конец, в Ростов». В свою очередь, издание Strana.ua отмечает, что «для «майдановского» избирателя эта встреча как красная тряпка для быка. Но он и так никогда бы не проголосовал за Бойко».

«А вот для многих избирателей юго-востока, для сторонников условной «партии мира» это сильный месседж относительно того, кто именно из кандидатов может выполнить обещание достичь примирения в Донбассе и покончить с войной», — утверждают журналисты.

РИА Новости

«Внести в список обмена заложниками»

Своё негативное отношение к поездке двух оппозиционеров высказали украинские парламентарии — после появления в СМИ информации о визите политиков в Россию депутат Верховной Рады Борислав Берёза посоветовал СБУ вызвать Юрия Бойко на допрос по подозрению в госизмене.

В украинских сетях политики и журналисты обрушились с критикой на Бойко и Медведчука из-за их поездки в РФ. Некоторые комментаторы даже говорили о том, что политикам не стоит возвращаться на Украину.

Так, журналист «РБК-Украина» Влад Красинский призвал СБУ не пускать политиков в страну или же «сразу после возвращения внести их в список обмена заложниками».

В своём Facebook депутат Верховной рады Владимир Арьев выразил мнение, что правоохранительные органы уже должны были отправиться в офисы Медведчука и Бойко. А общественный активист Глеб Канаевский и вовсе заявил, что «сегодня бы в Москву никто не летал», если бы Генпрокуратура Украины «добросовестно выполняла свои функции».

Между тем главный редактор «Цензор.Нет» Юрий Бутусов считает, что «Россия не просто демонстрирует своих кандидатов на выборы в Украине». По его мнению, Владимир Путин якобы «показывает, что строит новую систему влияния в самом Киеве».

А журналист Сергей Руденко отметил, что на Украине якобы произошёл «полный легалайз агентов Кремля».

В свою очередь, вице-спикер Верховной рады Ирина Геращенко попыталась использовать визит Бойко и Медведчука в Россию для пиара Порошенко и его партии.

«Всё тайное становится явным. Единственная команда, которая будет бороться за мир через победу, а не капитуляцию, за вступление в НАТО и ЕС, — это команда Порошенко», — написала в Facebook Геращенко.

В свою очередь, как отметил в разговоре с RT источник в партии «Батькивщина», «на самом деле переговоры в Горках были выгодны Украине», но украинские СМИ и политики не готовы освещать их объективно. Аналогично точки зрения придерживаются и в «Народном фронте».

«Поездка Юрия Бойко в Россию стала неожиданной для руководства страны. Пять лет населению рассказывали, что Россия — враг, а один из ключевых участников президентской гонки встречается с Медведевым. Дружбы с Россией хочет украинский бизнес и часть населения страны, но для нынешнего руководства это невозможно. Поэтому Бойко и Медведчука сейчас будут в буквальном смысле слова травить», — считает источник в партии «Народный фронт».

«Особой истерии нет»

Между тем источник RT в Радикальной партии считает, что реакция на поездку Юрия Бойко в Москву оказалась не такая бурная, как рассчитывало руководство страны.

«Мы услышали возмущение десятка депутатов и политиков, но никакой особой истерии нет. Возможно, население не так и плохо относится к России. Зато сразу начал оправдываться «Нафтогаз». Сейчас окажется, что Бойко сделал больше и получил лучше цену на газ, чем команда Андрея Коболева (глава «Нафтогаза». — RT) со всеми его многомиллионными премиями», — говорит он.

Аналогичной точки зрения придерживаются и опрошенные RT эксперты. Они отмечают, что главные противники Юрия Бойко из первой пятёрки президентского рейтинга, кроме Петра Порошенко, пока хранят молчание по поводу визита Бойко и Медведчука в Москву. И это можно расценивать как доказательство успешности стратегии, связанной с переговорами с Москвой, полагают аналитики.

«Кандидаты в президенты прекрасно понимают, что рано или поздно придётся садиться за стол переговоров с Россией. Поэтому никто не решается делать громких заявлений и обвинять Бойко во встрече с Дмитрием Медведевым, поскольку за этим же столом через полгода—год может оказаться уже один из них», — подчёркивает источник RT в партии «Самопомощь».

Действительно, на своей официальной странице в Facebook пресс-служба украинского газового монополиста сообщила, что газ, который Украина сейчас покупает в Европе, якобы обходится ей дешевле прямых поставок из России, за которые выступили два украинских политика.

«Заявление представителей «Нафтогаза» можно считать наглым враньем, — заявил в беседе с RT замдиректора Института национальной энергетики Александр Фролов. — Невозможно, даже покупая 10 миллиардов кубов газа, которые необходимы Украине в виде импорта, на сторонних рынках у посредников получать такую же среднегодовую цену, как та цена, которая формируется при прямых договорах с поставщиками газа. Невозможно работать с посредниками и получать достойную цену».