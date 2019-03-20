Избирательное вмешательство: как генпрокурор Украины обвинил посла США в попытке повлиять на работу ведомства

Генпрокурор Украины Юрий Луценко заявил, что американский посол в Киеве Мари Йованович ещё при первой встрече с ним передала список с именами людей, которых не должно преследовать украинское правосудие. Чиновник назвал такое предложение недопустимым. Он также сообщил, что ведомство не получило обещанных $4 млн, выделенных из американского бюджета. В свою очередь, в Госдепе США опровергли заявление генпрокурора, отметив, что лишь собирались поддержать реформу правосудия. Эксперты считают, что Луценко намеренно выступил с таким комментарием за за две недели до выборов президента Украины.

Украинский генпрокурор Юрий Луценко заявил, что посол США Мари Йованович ещё при первой встрече передала ему список людей, которых его ведомство не должно преследовать на Украине.

«К сожалению, на первой встрече с послом США в Киеве она дала мне список людей, которых мы не должны преследовать, — сказал он американскому изданию The Hill. — Мой ответ таков: это недопустимо. Никто в этой стране — ни наш президент, ни наш парламент, ни наш посол — не заставит меня отказаться от уголовного преследования за совершение преступления».

Кроме того, Луценко напомнил и о средствах, которые Вашингтон выделил Генпрокуратуре — $4,4 млн. По его словам, они так и не были перечислены ведомству.

Мари Йованович стала послом США в Киеве ещё в 2016 году и с тех пор неоднократно проводила встречи с руководством Украины, в том числе и с Луценко. Однако в Госдепартаменте США отрицают существование какого-либо списка.

«В настоящее время Соединённые Штаты не оказывают никакой помощи Генеральной прокуратуре, но ранее пытались поддержать фундаментальную реформу сектора правосудия, в том числе в прокуратуре, после «революции достоинства» 2014 года. Когда политическая воля к подлинным реформам со стороны генеральных прокуроров оказалась недостаточной, мы взяли на себя нашу фидуциарную ответственность перед американским налогоплательщиком и перенаправили помощь на более продуктивные проекты», — сказали во внешнеполитическом ведомстве изданию The Hill.

Мари Йованович

globallookpress.com

© Tarasov/ZUMAPRESS.com

«Заговорил из-за избирательной кампании»

Напомним, стать генпрокурором Луценко предложил президент Украины Пётр Порошенко в 2016 году. Его жена Ирина Луценко также является депутатом Верховной рады от партии «Блок Петра Порошенко» и занимает пост представителя Порошенко в парламенте.

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То, что о «списке» с украинцами, которых нельзя подвергать преследованию, стало известно только сейчас, связано с выборами президента Украины 31 марта, считает политолог Александр Асафов.

«Луценко заговорил об этом сейчас из-за избирательной кампании. Он также понимает, что его будущее не очень оптимистичное, то есть в любом случае в его карьере будут изменения, — подчеркнул он в разговоре с RT. — Он надеется остаться в политическом истеблишменте и для этого простраивает свою медийность».

Сам Луценко говорил, что является политическим назначенцем на пост генерального прокурора.

«Давайте скажем честно: я политически назначенный генпрокурор. Президент и парламент приняли решение, что эту неподконтрольную обществу карательную систему может изменить человек вне системы», — сказал он DW в начале 2018 года.

По мнению Асафова, Луценко рассчитывает на выборы в Верховную раду, которые состоятся в конце 2019 года.

Впрочем, существование самого списка остаётся под вопросом, заметил глава Украинского аналитического центра, экономист Александр Охрименко.

«Был ли этот список или нет — никто сказать не может. Очень часто украинские политики прикрываются американскими политиками. Это очень удобно, тем более в данной ситуации это пиар в интересах Луценко. По мере приближения к выборам таких необычных заявлений будет всё больше», — сказал он RT.

Источник RT в партии «Самопомощь» предположил, что никакого конкретного списка на самом деле не существовало.

«Скорее всего, посольство просило закрыть глаза на тот факт, что граждане других стран возглавляют министерства и ведомства на Украине, например бывший министр финансов Наталья Яресько. На Украине запрещено двойное гражданство, и иностранцы должны были бы отказаться от своих гражданств. Но какой нормальный человек откажется от американского гражданства в пользу украинского?» — сказал он.

Посольская воля

Однако Асафов уверен, что список действительно мог быть передан Вашингтоном.

«Йованович выступает фактически источником приказов для администрации Украины со стороны американцев. Это не первый и не последний раз, когда она напрямую диктовала волю Вашингтона в чётких формулировках. Она транслятор воли Вашингтона для Киева», — подчеркнул он.

Так, 5 марта Йованович призвала уволить главу специализированной антикоррупционной прокуратуры Назара Холодницкого «из-за потери доверия в борьбе с коррупцией».

«Для того чтобы обеспечить целостность антикоррупционных учреждений, руководитель специализированной антикоррупционной прокуратуры должен быть заменён», — приводит её слова УНИАН.

В тот же день она призвала рассекретить гособоронзаказ и возбудить уголовные дела за хищения в госкомпании «Укроборонпром».

«Правительство Украины также должно немедленно профинансировать полный аудит «Укроборонпрома» и рассекретить государственный оборонный заказ максимально возможным образом. Это будет способствовать прозрачности и борьбе с коррупцией в оборонном секторе… Правительство должно расследовать и возбудить уголовные дела за коррупцию в «Укроборонпроме» и в других учреждениях», — добавила она.

По мнению источника в украинской партии «Народный фронт», посольство действительно принимает участие в ключевых решениях на Украине, а заявление Луценко может испортить двусторонние отношения.

«Это самое глупое заявление, которое только можно представить. Но оно вполне в духе Юрия Луценко. Подставить и своего друга Петра Порошенко, и американское посольство... Думаю, Порошенко не забудет такого яркого признания», — сказал RT собеседник в партии.