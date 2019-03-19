«Население разочаровано событиями «майдана»: Порошенко возглавил антирейтинг кандидатов в президенты Украины

Действующий президент Украины Пётр Порошенко возглавил антирейтинг кандидатов на пост главы государства. По данным социологов, за него не готовы голосовать почти половина украинцев. В свою очередь, шоумен Владимир Зеленский лидирует в опросах. Избиратели разочарованы достижениями «классических» политиков и поддерживают «нерадикального» кандидата, отмечают эксперты. В то же время в украинских политических кругах не исключают, что победа Зеленского приведёт к обострению противостояния политических сил.

Действующий президент Украины Пётр Порошенко возглавил антирейтинг кандидатов на пост главы государства за две недели до выборов. Такую информацию опубликовала исследовательская группа «Рейтинг».

За Порошенко ни при каких обстоятельствах 31 марта не стали был голосовать почти половина опрошенных группой избирателей. Не готовы отдать голос за лидера партии «Батькивщина» Юлию Тимошенко около 30% украинцев. За Юрия Бойко не станут голосовать 19% респондентов.

Лидером президентской гонки социологи «Рейтинга» назвали шоумена Владимира Зеленского, которого готовы поддержать 24% избирателей. Вторую позицию занимает Юлия Тимошенко (18%), третью — Пётр Порошенко (17%).

Агитационный плакат кандидата в президенты Украины Владимира Зеленского на одной из улиц в Киеве

РИА Новости

Накануне было опубликовано ещё одно исследование, которое также отдало ведущую позицию Зеленскому с ещё большим отрывом. По информации организации «Передовые правовые инициативы», на выборах 31 марта за Зеленского готовы проголосовать более 34% украинцев.

«Полученные данные о поддержке избирателями показывают дальнейший рост рейтинга Владимира Зеленского, который имеет уверены шансы выхода во второй тур президентских выборов», — утверждают авторы исследования.

Зеленский лидирует в большинстве рассмотренных организацией регионов Украины. Наибольшее количество сторонников этого кандидата зафиксировано в Днепропетровской области — почти 46%. Следом идут Сумская (42%), а также Харьковская и Запорожская области (около 40% в каждой). Пётр Порошенко лидирует только в Львовской области с результатом в 33%.

Конкуренты отстают

Согласно исследованию «Передовых правовых инициатив», ближайшими конкурентами Зеленского являются действующий президент Украины Пётр Порошенко и лидер партии «Батькивщина» Юлия Тимошенко, которые теряют позиции.

«Его (Зеленского. — RT) конкурентами станут кандидаты из тройки преследования лидера — Петр Порошенко, рейтинг которого уменьшился почти на один процент со времени предыдущего опроса, Юлия Тимошенко, которая значительно потеряла позиции, полученные в начале избирательной гонки», — утверждают авторы опроса.

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За Порошенко готовы проголосовать около 14% украинцев, за Тимошенко — немногим более 12%. Отметим, что исследования начала 2019 года называли лидером предвыборной гонки именно Тимошенко, причём отрыв от ближайших конкурентов был существенный. Тогда социологи посчитали, что лидера «Батькивщины» готовы поддержать около 20% избирателей, тогда как ближайшим конкурентом Тимошенко был Зеленский с результатом в 12%.

Если во второй тур выборов прошли бы Зеленский и Порошенко, то украинцы проголосовали бы с перевесом в 73% в пользу первого из кандидатов, говорится в исследовании. Сопоставимые результаты — 72% — отмечены при рассмотрении сценария, в котором во втором туре встретились Зеленский и Тимошенко.

Директора Украинского института анализа и менеджмента политики Руслан Бортник в беседе с RT отметил, что украинские фирмы-однодневки публикуют данные социологических опросов в том числе с целью пропаганды. Однако по данным фирм, которые работают уже 10 и более лет, лидирует именно Зеленский.

Зеленский на съёмках сериала «Слуга народа»

Reuters

© Valentyn Ogirenko

«Даже по их данным Зеленский первый, он играет на поле антирейтинга классических политиков. Антиэлекторат выбирает Зеленского, который позиционирует себя как антисистемный кандидат, который придёт и проведёт обновления», — отметил Бортник.

Он добавил, что протестное голосование и запрос на новые элиты даёт высокий результат Зеленскому, но команде шоумена ещё предстоит большая работа.

«Для меня нет ничего удивительного, но перед его командой стоит сложная задача, как этот электорат вывести из дома и привести на избирательный участок», — заключил эксперт.

В партии «Народный фронт» отмечают, что Зеленского поддерживают те, кто разочаровался в «старой гвардии».

«Население разочаровано событиями «майдана», поскольку из реальных достижений власти можно назвать только введение безвизового режима со странами ЕС. Но плата оказалась слишком большой — от военных действий на востоке страны до падения уровня жизни и высокого уровня коррупции», — сказал собеседник RT.

По его словам, Зеленский олицетворяет собой новые надежды на изменения.

«Людей не волнует отсутствие у него опыта, команды, знания основ дипломатии и поддержка олигарха Игоря Коломойского», — сказали в «Народном фронте».

«У него нет радикальных взглядов»

Большинство других кандидатов на пост президента Украины дискредитировали себя предыдущей деятельностью, считает профессор кафедры сравнительной политологии РУДН Юрий Почта. По его словам, основные участники теряют голоса, которые идут Зеленскому. Однако ряд избирателей ещё не определились.

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«Победа Зеленского пока не очевидна. Кроме того, могут быть какие-то вбросы. Всегда существуют некие карты, которые выкладываются на стол. Мы о Зеленском ещё много чего услышим», — сказал эксперт в беседе с RT.

Он предположил, что популярность Зеленского ещё можно объяснить нерадикальными взглядами кандидата — в его высказываниях нет воинственности, продемонстрированной другими кандидатами.

«У него нет каких-то радикальных взглядов, которые бы пугали население. У него и программы нет, но его сдержанность менее пугает избирателей, чем воинственные заявления Порошенко, Тимошенко. Были в истории разных стран ситуации, когда к власти приходил человек из искусства, шоу-бизнеса», — отметил Почта.

По мнению эксперта, избиратели осознают то обстоятельство, что от руководителей Украины зависит не очень многое.

«Украина сидит на кредитной игле МВФ, и задача нового президента — не ухудшить ситуацию, а к Порошенко и Тимошенко отношение соответствующее», — заключил Почта.

Президент, который будет трезво оценивать реальность

В то же время в партии «Самопомощь» считают, что шоумен слишком непредсказуем для должности президента, и его победа грозит большими рисками.

«Насколько мне известно, против выступают западные партнёры Украины. Он слишком непредсказуемый кандидат, а его заявление о том, что он начнёт договариваться с Россией и готов на уступки ради приостановки военных действий, вызывает ужас в США. Думаю, реальная борьба развернется между Юлией Тимошенко и Петром Порошенко», — считает собеседник из партии «Самопомощь».

В партии «Батькивщина» считают, что победа Зеленского способна привести к противостоянию между различными политическими силами.

«Представляете, если все козыри достанутся исключительно Игорю Коломойскому? Как отреагируют остальные олигархи? Порошенко и его соратников начнут преследовать, против Зеленского начнётся огромная кампания», — сказал собеседник RT.

В партии говорят, что шоумену может не хватить опыта для принятия важных решений.

«А если он подпишет договор о возврате Донбасса в состав Украины, то может начаться гражданская война... Одно неверное движение — и всё может вспыхнуть. Боюсь, что у Зеленского просто нет опыта, чтобы избегать таки серьёзных ошибок», — заключили в «Батькивщине».

Зеленский и его политические оппоненты

Reuters

© Mykola Tys

Президентские выборы на Украине запланированы на 31 марта 2019 года. На пост главы государства претендует рекордное количество кандидатов — 39 человек.

В Кремле утверждают, что хотели бы видеть во главе Украины президента мира, а не войны. Об этом рассказал пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

«Для Кремля однозначно лучше, чтобы к власти пришел на Украине и был избран украинцами тот президент, который будет трезво оценивать реальность, у которого возобладает политическая мудрость, который не будет президентом войны, а станет президентом мира и выстраивания отношений со всеми соседями, в том числе с Российской Федерацией», — приводит РИА Новости слова Пескова.