«Дестабилизация, депопуляция, разрушение законности»: что принесли Украине пять лет ассоциации с ЕС

Пять лет назад, спустя почти месяц после государственного переворота в Киеве, Арсений Яценюк подписал политический блок соглашения об ассоциации Украины с ЕС. Эксперты подчёркивают, что документ противоречил национальным интересам страны и его ратификация стала возможной только после смены власти. Статистика подтверждает, что за время, прошедшее с момента подписания договора, евроинтеграция принесла Киеву лишь убытки: сокращаются основные экономические показатели государства, падают объёмы производства и уровень жизни населения, всё больше украинцев уезжают из страны.

Первый раунд переговоров по соглашению об ассоциации между Украиной и ЕС начался ещё в 2007 году, вскоре после победы так называемой оранжевой революции и прихода к власти Виктора Ющенко. Параметры документа, включая создание зоны свободной торговли, были определены в 2008-м. Диалог между Киевом и Брюсселем продолжился и после того, как президентом Украины стал Виктор Янукович. В 2011 году руководство ЕС оформило свои окончательные требования к документу, включая введение торговых квот, использование Украиной европейских стандартов и особенности политики в отношении третьих стран.

Брюссель настраивал Киев на подписание соглашения об ассоциации в ноябре 2013 года на саммите «Восточное партнёрство» в Вильнюсе. Однако в начале ноября Федерация промышленников Украины обратилась к президенту Януковичу с письмом, в котором предупредила его, что в случае ратификации соглашения с ЕС украинские предприятия утратят конкурентоспособность.

В свою очередь, вице-премьер Юрий Бойко публично заявил, что Киев понесёт потери от сворачивания торговли с Россией и странами СНГ и это сильно повлияет на общее состояние экономики и уровень жизни населения. В итоге Янукович отказался подписывать соглашение об ассоциации на вильнюсском саммите.

Протесты в Киеве, 2014 год

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© Vasily Fedosenko

В свою очередь, украинская оппозиция обвинила президента в том, что он саботирует процесс евроинтеграции, и организовала против него акции протеста, переросшие в «евромайдан». Политический протест быстро превратился в беспорядки, сопровождавшиеся насилием, и привёл к государственному перевороту в феврале 2014-го. В нарушение Конституции Виктор Янукович был свергнут, а власть перешла к лидерам прозападной оппозиции.

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Как итог, уже 21 марта 2014 года премьер-министр Украины Арсений Яценюк подписал в Брюсселе политический блок соглашения об ассоциации с ЕС. А спустя три месяца — 27 июня — новоизбранный украинский президент Пётр Порошенко поставил свою подпись под её экономической частью. Документ состоит из преамбулы и семи разделов, посвящённых правам человека, общим принципам сотрудничества, юстиции, торговле, экономике, финансам и институциональным вопросам.

«Подписанием этого соглашения мы продемонстрируем всему миру, что мы вместе, что Украина разделяет европейские ценности и что мы вместе можем быть успешными», — прокомментировал тогда заключение договора с Европой Арсений Яценюк.

1 января 2016 года между ЕС и Украиной заработала зона свободной торговли, однако поставлять свою продукцию в Европу украинские производители смогли только в рамках жёстких квот. С международно-правовой точки зрения по уровню евроинтеграции Украина оказалась примерно на одной ступени с такими странами, как Алжир, Египет, Марокко, ЮАР и Тунис.

«Достижения» и потери

Несмотря на оптимистичные прогнозы представителей украинской власти, все основные социально-экономические показатели Украины после подписания соглашения фактически рухнули.

ВВП на душу населения, составлявший в 2013 году $4030, в 2017-м опустился до отметки в $2640 (официальные данные по уровню ВВП за 2018 год пока ещё не обнародованы).

В «домайданный» период средняя зарплата в республике достигала $408 в месяц, тогда как в январе 2019 года, несмотря на все предвыборные усилия Петра Порошенко, этот показатель находился на уровне $341.

Среднестатистический украинский пенсионер получал в 2013 году $189 ежемесячно, а по состоянию на февраль этого года — уже $97.

В центре Киева

Reuters

© Gleb Garanich

За прошедшие шесть лет существенно ослабла национальная валюта: если 30 ноября 2013-го за $1 давали 7,99 гривны, то 21 марта 2019-го — уже 26,99.

Как отметил глава Украинской ассоциации поставщиков торговых сетей Алексей Дорошенко, так называемая социальная продуктовая корзина за пять лет на Украине подорожала в долларовом эквиваленте почти в три раза — с $12,6 до $34,56.

Причины падения уровня и качества жизни на Украине очевидны. Если в 2013 году страна экспортировала товаров на $63,3 млрд, то в 2018-м — всего на $47,3 млрд.

«В 2018-м мы продали товаров в страны ЕС больше, чем когда-либо», — с гордостью констатировал на ежегодном приёме компаний — членов Американской торговой палаты на Украине президент Пётр Порошенко.

По его словам, доля ЕС в структуре украинского экспорта составляет теперь 42,6%, а России — всего 7,6%.

«Объём экспорта c Украины в ЕС объективно вырос всего на несколько процентов, зато в Российскую Федерацию — обвалился на порядок. Поэтому скромные достижения в торговле с Европой никак не компенсируют общие внешнеторговые потери», — рассказал в интервью RT заместитель директора Института стран СНГ Владимир Жарихин.

Как отметил эксперт, растёт и отрицательное сальдо торгового баланса. Если в 2013-м импорт превышал экспорт на $8,5 млрд, то в 2018-м — уже на $9,5 млрд.

Падение экспорта тянет вниз и украинскую промышленность. По данным Госстата Украины, всего за один год, с января 2018-го по январь 2019-го, промышленное производство в республике сократилось на 3,3%. Особенно сильно пострадали высокотехнологичные отрасли. Так, производство электродвигателей, генераторов и трансформаторов упало на 85%.

«Противоречило интересам Украины»

Перед подписанием соглашения об ассоциации Украины с ЕС премьер-министр Арсений Яценюк публично заявил: «Украина становится частью общего европейского пространства. Это шаг к членству в Европейском союзе в будущем».

Однако за пять лет Украина так и не приблизилась к полноценной интеграции с ЕС. В 2018 году на заседании круглого стола «Европейский выбор Украины после Революции достоинства: возможности и проблемы» глава представительства Европейского союза на Украине Хюг Мингарелли откровенно заявил: «В случае Украины сегодня нет перспективы членства в ЕС».

Следует отметить, что прогресс в реализации политической части ассоциации со стороны Украины также нельзя назвать значительным.

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Презентуя в феврале 2019 года отчёт о выполнении соглашения об ассоциации, вице-премьер-министр по вопросам европейской и евро-атлантической интеграции Украины Иванна Климпуш-Цинцадзе заявила, что Украина выполнила 42% всех обязательств по ассоциации с Евросоюзом.

Кроме того, по данным Европейского агентства границ и береговой охраны, в 2018 году украинцам на 55% чаще начали отказывать во въезде в Евросоюз.

«Безвиз, который украинская власть представляет как основное своё евроинтеграционное достижение, превратился в механизм депопуляции Украины. Украинская промышленность разрушается на глазах, а народ ищет себе рабочие места в другом месте», — отметил Жарихин.

Похожей точки зрения придерживается член Совета по межнациональным отношениям при президенте России Богдан Безпалько.

«Дестабилизация, депопуляция, разрушение законности — вот результаты последней пятилетки. Украину за это время, по данным киевских властей, покинули около 10 млн её граждан. Даже тот небольшой рост ВВП, который официальный Киев пытается предъявить миру, не является реальным. Украина превратилась в резервуар дешёвой рабочей силы и сырья для Запада», — заявил эксперт.

Польско-украинская граница

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По мнению президента украинского Центра системного анализа и прогнозирования Ростислава Ищенко, заключить соглашение об ассоциации Украины с ЕС в рамках нормального политического процесса было бы невозможно.

«Оно противоречило коренным интересам Украины. И поэтому его подписание стало возможным только после государственного переворота», — подчеркнул Безпалько.

По его словам, несмотря на социально-экономические провалы, часть украинских политиков пытаются навязать населению страны «карго-культ Европы» и это им в какой-то мере удаётся.