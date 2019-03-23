Предвыборный тренд: как Москву обвинили в поддержке «пророссийских» политиков на Украине

Французский институт международных отношений представил доклад о «вмешательстве» России в украинские выборы. Москва якобы поддерживает «пророссийских» политиков Юлию Тимошенко и Виктора Медведчука, чтобы «вернуть Украину в свою сферу влияния». При этом доказательства связей с Кремлём построены на противоречивых утверждениях. Российские официальные лица не раз опровергали обвинения во вмешательстве в выборы в других странах, в том числе и на Украине. Как отмечают политологи, вину за результаты украинского голосования могут также возложить на Россию, опасаясь поражения ориентированного на «евроинтеграцию» Петра Порошенко. На данный момент действующий президент Украины возглавляет антирейтинг кандидатов на пост главы государства.

Французский институт международных отношений, влиятельный в Европе аналитический центр, подготовил доклад о «вмешательстве» России в украинские президентские и парламентские выборы в 2019 году. Как говорится в документе, Москва якобы рассчитывает вернуть Украину «в сферу своего влияния» и с этой целью «поддерживает» двух политиков — лидера «Батькивщины» Юлию Тимошенко и председателя политсовета партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктора Медведчука.



«Если «двухшаговая» стратегия Кремля увенчается успехом, то можно будет констатировать, что кремлёвский реванш состоялся, и Украина — пусть и в «мягкой» форме и не сразу, а в течение нескольких лет — вернётся в сферу влияния России», — отмечается в документе, с которым ознакомился RT.

Между тем российские официальные лица уже не раз заявляли, что Москва не вмешивается во внутренние дела других стран, в том числе и в их избирательные процессы.

«Сразу хочу сказать, чтобы не было никаких сомнений: мы никогда не вмешиваемся во внутренние дела других государств. Это не наш метод», — подчёркивал министр иностранных дел России Сергей Лавров.

В Совете Федерации также опровергли обвинения в адрес Москвы во влиянии на украинские выборы и в поддержке какого-либо кандидата. Как пояснил член комитета СФ по международным делам Олег Морозов, у России нет в этом никакой необходимости.

«Эти фантазии ничего, кроме скептической улыбки, вызвать не могут по той простой причине, что никакой нужды у России вмешиваться в украинские выборы просто нет. У нас нет кандидата, за которого мы бы болели. Москва всегда исходит из того, что все киевские процессы — исключительно их личное дело», — отмечал парламентарий в разговоре с RT.

Однако во Французском институте международных отношений уверены, что Кремль намерен «критиковать и дискредитировать» нынешнюю украинскую власть, чтобы избиратели отвернулись от Петра Порошенко.

В докладе в очередной раз упоминается, что Москва с 2016 года якобы вмешивалась в выборы в США, Германии и Франции и даже в британское голосование по брекситу. Напомним, что до сих пор не было представлено никаких доказательств о причастности России к этим процессам. Факты таких «вмешательств» не приводятся и в докладе.

Ранее в Европарламенте проанализировали влияние России на выборы в других странах. Авторы исследования, подготовленного по поручению департамента политики ЕП в области прав граждан и конституционных вопросов, также обвинили Москву во вмешательстве в дела США, Великобритании, Франции и других государств, однако признали, что нет никаких доказательств или юридических оснований для начала судебного разбирательства в отношении России.

Оправдание фиаско

Говорить о вмешательстве других государств в преддверии выборов стало трендом, отмечает замдиректора Национального института развития современной идеологии Игорь Шатров. По его словам, предоставлять доказательства считается необязательным, достаточно громких заявлений. Так поступают с Россией и другими странами, чья политика не устраивает Запад, отмечает эксперт.

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«Перед президентскими выборами на Украине наблюдается истерия, видимо, есть ощущение, что не очень хорошие перспективы у Порошенко. Для того чтобы объяснить результат, который уже просматривается как не самый хороший, вбрасываются подобного рода исследования, которые базируются на анализе публикаций СМИ и фантазиях авторов», — заявил эксперт в беседе с RT.

По его словам, подобные доклады являются частью кампании, призванной оправдать политическое фиаско действующей власти в Киеве.

«Нам пытаются объяснить нелепую ситуацию, в которой находится нынешний президент Пётр Порошенко перед выборами. Он рассчитывает выйти на второй срок, не имея практически никакой поддержки избирателей», — добавил политолог.

Напомним, что ранее действующий президент Украины возглавил антирейтинг кандидатов на пост главы государства. За Порошенко ни при каких обстоятельствах 31 марта не стали бы голосовать почти половина опрошенных избирателей. Не готовы отдать голоса за лидера партии «Батькивщина» Юлию Тимошенко около 30% украинцев.

«Влияние» Москвы

В качестве одного из связанных с Россией политиков в докладе представлен Виктор Медведчук. Опираясь на некие «косвенные показания», украинскому политику приписывают «сотрудничество с КГБ», а также роль связующего звена между российской властью и бывшим лидером Украины Виктором Януковичем. Автор упоминает и о намерениях Медведчука восстановить нормальные отношения с Россией.

Особое внимание в докладе французского аналитического центра уделяется Юлии Тимошенко. По мнению автора, будучи на посту премьер-министра Украины, она проводила «выгодную для Кремля политику». Речь идёт в том числе о срыве подписания соглашения с НАТО в 2008 году и «газовом деле».

«Тимошенко на начальном этапе своей карьеры неоднократно выступала за сильный альянс с Россией; даже после «оранжевой революции» она словом и делом способствовала продвижению интересов Кремля на Украине», — говорится в докладе. Также подчёркивается, что российские СМИ якобы начали кампанию в поддержку Тимошенко.

Как считает директор Киевского центра политических исследований и конфликтологии политолог Михаил Погребинский, «доказательства» связей украинских политиков с Кремлём несущественны.

«Я не видел в российских СМИ признаков того, что Тимошенко поддерживает Россия. Эти заявления звучат в духе кампании «русские идут», при которой можно любую ахинею написать и при этом быть рукоподаваемым в экспертном сообществе, прежде всего американском», — сказал он.

Погребинский также подчеркнул, что, по его мнению, среди кандидатов, имеющих шанс стать президентом, нет таких, кто был бы готов нормализовать отношения с Москвой.

«В том числе Юлия Тимошенко не является таким человеком. Она выдвигает версии о том, что надо восстановить будапештский формат, пригласить Великобританию и Соединённые Штаты для урегулирования кризиса в Донбассе, усилить санкции против России», — пояснил эксперт.

Юлия Тимошенко

Reuters

© Valentyn Ogirenko

7 марта во время встречи с заместителем госсекретаря США по политическим вопросам Дэвидом Гейлом Тимошенко призвала вернуть Украине Крым и усилить санкции против «страны-агрессора» — России. Она также считает, что Украине следует вступить в НАТО как можно скорее.

«Мы не просто должны стать членом НАТО. Мы должны стать членом НАТО немедленно. Поверьте, у нас нет времени на раскачку. Наша безопасность только в НАТО. Альтернатива для нас только такая: или НАТО, или бесконечное АТО (так называют военную операцию в Донбассе. — RT)», — заявила лидер партии «Батькивщина».

В Европе не в первый раз выступают в заявлениями о якобы стремлении России дискредитировать выборы на Украине. В Исследовательском центре Европарламента предположили, что Москва якобы будет стремиться «дискредитировать» выборы на Украине, организуя «беспорядки и распространение дезинформации». Однако в том докладе в качестве «дружественно настроенного к России» кандидата называли лидера партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Юрия Бойко.

«Ангажированная позиция»

Во Французском институте международных отношений предупреждают: если к власти в Киеве придёт один из «пророссийских» кандидатов, украинская демократия «окажется под угрозой».

«Можно предположить, что два главных лидера страны под пристальным вниманием Кремля выстроят авторитарную систему управления», — говорится в докладе.

Высока вероятность, что такая власть признает Крым российским, завершит конфликт в Донбассе федерализацией, а также разрушит экономическую стабильность, считает автор.

В докладе подчёркивается, что российский рынок является более привлекательным для ЕС. Поэтому отмена санкций в связи с признанием странами статуса Крыма «выбросит» Киев из поля зрения Европы.

«Перезагрузка российско-украинского сотрудничества и движение на пути к согласованному статусу Крыма привели бы к подрыву самой концепции антироссийских санкций и стали бы способствовать возобновлению некоторых из разорванных экономических связей между Россией и ЕС», — сообщается в докладе.

По словам директора Института миротворческих инициатив и конфликтологии Дениса Денисова, многие западные страны оказались заложниками риторики, которую сами выстраивали на протяжении последних пяти лет. Поэтому теперь требуются аргументы, обосновывающие санкционную политику.

«Подобные доклады, экспертные анализы ещё раз демонстрируют ангажированность и неадекватность позиции Запада относительно России», — сказал Денисов.

В публикации французского центра «пророссийских» кандидатов противопоставляют Петру Порошенко, который выступает за «уход от имперского наследия и переориентацию на европейские ценности».

Однако, как пояснил Игорь Шатров, ставка Запада на Петра Порошенко не сыграла: избиратели не поддерживают действующего лидера и отторгают «европейские новации», появившиеся на Украине. С помощью подобных докладов предпринимаются попытки повысить рейтинг выгодного политика, уверены эксперты.

«Война не прекращается, предвыборные обещания Порошенко не выполняются, уровень жизни снижается, ухудшается социально-экономическая ситуация. А повесить вину за это в итоге пытаются на Россию», — заключил он.