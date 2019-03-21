В США призвали не допустить «вмешательства России» в выборы на Украине

Короткая ссылка
Оксана Соломатина
В конгресс США внесли резолюцию о необходимости противодействовать «российскому вмешательству» в президентские выборы на Украине. Автором резолюции выступил демократ Джефф Мёркли.
В США призвали не допустить «вмешательства России» в выборы на Украине
  • РИА Новости

«США следует и дальше сотрудничать с союзниками для реализации дополнительных мер по укреплению потенциала и обеспечению технической поддержки, необходимых для сдерживания попыток России сорвать голосование или подорвать легитимность результатов президентских выборов на Украине», — отмечается в резолюции.

В соответствии с документом, не позднее чем через 90 дней после принятия резолюции президент США должен предоставить конгрессу результаты оценки «масштабов и сферы охвата российского вмешательства в президентскую кампанию на Украине» и подсчёта голосов, а также будущее направление американо-украинского взаимодействия вне зависимости от того, чья кандидатура победит на выборах.

Как указывается в документе, сенат США отмечает важность проведения свободного и справедливого голосования на Украине в целях «воплощения принципов и идеалов украинской революции 2014 года».

«Правительство США продолжит оказывать поддержку демократии и надлежащему государственному управлению на Украине, в том числе антикоррупционным инициативам, независимым СМИ и усилиям по укреплению верховенства права, призванным содействовать воплощению идеалов украинской «Революции достоинства», — отмечается в документе.

Ранее в Госдепартаменте заявили, что президентские выборы на Украине станут «ключевым испытанием её демократических процессов».

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Ранее на эту тему:
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2019 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить