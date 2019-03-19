В Госдепе назвали выборы на Украине ключевым испытанием демократии

Предстоящие президентские выборы на Украине станут ключевым испытанием демократии в стране. Об этом заявил заместитель помощника госсекретаря США по делам Европы и Евразии Джордж Кент.

«Выборы на Украине в этом году... ключевое испытание её демократических процессов», — приводит ТАСС заявление представителя внешнеполитического ведомства США в ходе семинара в Институте мира в Вашингтоне.

Пр этом в качестве основных показателей «свободных и справедливых» выборов он отметил отсутствие преследований в отношении кандидатов и представителей СМИ.

Кроме того, Кент призвал Украину предоставить возможность проголосовать уехавшим из Крыма и Донбасса украинцам.

В начале марта президент Украины Пётр Порошенко и заместитель госсекретаря США по политическим вопросам Дэвид Гейл в ходе встречи подчеркнули важность недопущения внешнего вмешательства на выборах президента Украины.