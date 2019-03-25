«Вынуждены отказаться»: Россия не станет направлять наблюдателей на выборы президента Украины

Москва приняла решение не направлять российских наблюдателей для работы на выборах президента Украины, в том числе в составе миссии ОБСЕ. Этот вынужденный шаг прежде всего обусловлен невозможностью обеспечить безопасность граждан РФ. В МИД отметили, что Киев дискредитировал себя, грубо нарушая международное право в области выборов. При этом эксперты считают, что результаты голосования будут сфальсифицированы, а потому украинские власти всеми силами стараются не допустить российских наблюдателей, которые могли бы донести информацию об этом до населения страны. В то же время, как полагают эксперты, Киев не опасается, что факты нарушений будут замечены представителями западных стран.

Российская сторона не будет отправлять своих наблюдателей для работы на выборах президента Украины, в том числе в составе миссии Бюро по демократическим институтам и правам человека (БДИПЧ) ОБСЕ. Такое решение принято из-за обеспокоенности Москвы в связи с обеспечением безопасности своих специалистов.

«Дискриминационные шаги украинских властей на практике лишают российских экспертов возможности принять участие в наблюдательной миссии БДИПЧ. В складывающихся условиях РФ вынуждена отказаться от направления наблюдателей на Украину, дабы не подвергать их там угрозе заведомого преследования», — говорится в сообщении МИД.

Во внешнеполитическом ведомстве напомнили, что на минувшей неделе ЦИК Украины отказал БДИПЧ ОБСЕ в аккредитации 24 граждан России в составе миссии бюро по наблюдению за президентскими выборами, которые пройдут 31 марта. «Оправданием» таких действий послужили новые законодательные поправки, которые Верховная рада в экстренном порядке приняла в феврале, когда миссия БДИПЧ на Украине уже находилась в стадии развёртывания.

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«Своими действиями Киев вновь дискредитировал себя. Грубо нарушены дух и буква Копенгагенского документа и других обязательств ОБСЕ в области выборов. В ту же линию вписывается решение украинских властей не открывать избирательные участки при своих загранучреждениях в России, что лишило конституционного права голоса миллионы граждан Украины, находящихся в нашей стране», — подчеркнули в МИД.

Ущемлёнными в своих избирательных правах оказались и украинские граждане, которые проживают в Донбассе, а также тысячи внутренне перемещённых лиц. Причём представители стран — участниц ОБСЕ в свете имеющихся проблем неоднократно призывали Киев не нарушать международные стандарты демократии.

В опубликованном 15 марта 2019 года промежуточном докладе мониторинговой миссии БДИПЧ зафиксированы многочисленные нарекания к ходу избирательной кампании на Украине. В их числе подкуп избирателей, использование админресурса, уголовное преследование кандидатов в президенты, ангажированность ЦИК и судебных инстанций, проблемы с учётом избирателей, нестыковки в работе территориальных избиркомов и другие.

«Всё это, как отмечает БДИПЧ, происходит на фоне дефицита доверия населения к институтам власти, проблем с безопасностью журналистов, высокой концентрацией СМИ в руках узкого круга собственников, законодательных инициатив по ограничению свободы СМИ и доступа к онлайн-ресурсам», — подчеркнули во внешнеполитическом ведомстве.

«Такие оценки ставят под вопрос легитимность результатов предстоящих выборов. Судя по тому, что мы уже сегодня наблюдаем на Украине, Киеву явно есть что скрывать и от своего населения, и от международного сообщества», — полагают в МИД.

Вместе с тем российская сторона намерена и впредь внимательно следить за ходом избирательной кампании на Украине в тесном взаимодействии с различными структурами ОБСЕ. В Москве выразили надежду на то, что БДИПЧ сможет предоставить международному сообществу объективный, достоверный и честный доклад по итогам выборов.

«Поддержка Киева имеет очевидные причины»

Решение российского МИД не отправлять наблюдателей на выборы президента Украины поддержал член комитета Совета Федерации по международным делам Сергей Цеков. Причём в беседе с RT он отметил, что сам факт недопуска российских экспертов ставит серьёзные вопросы о легитимности предстоящих выборов.

«Уже сегодня можно сказать, что выборы на Украине не являются легитимными. Выборный процесс на Украине нарушает законодательство страны и нормы международного права. Во-первых, нарушением является недопуск наблюдателей из России. Во-вторых, это отсутствие избирательных участков на территории нашей страны», — отметил сенатор.

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В свою очередь, глава комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и делам соотечественников Леонид Калашников выразил недоумение в связи с действиями украинских властей.

«Видимо, Киев понимает, что в ходе выборов будет такое количество предполагаемых и планируемых нарушений, что нельзя давать возможность россиянам это всё узнать, озвучить и довести до граждан Украины», — заявил депутат.

Однако, как полагает собеседник RT, Киев не особо боится того, что информация о нарушениях в ходе избирательной кампании дойдёт до Запада, поскольку западная общественность, скорее всего, «закроет глаза на всё, что творится в период выборов на Украине».

По словам политолога Александра Асафова, российский МИД был вынужден принять такое решение. Как отмечает эксперт, давно стало понятно, что наблюдатели из РФ на Украине подвергнутся опасности — вплоть до лишения свободы и применения против них физического насилия.

Эксперт также выразил мнение, что результаты грядущего голосования будут сфальсифицированы, поэтому факт присутствия российских представителей в составе наблюдательной миссии не поменяет самой сути «выборов».

«Многие действия украинской власти являются незаконными и нарушают международное законодательство, включая провокацию в Керченском проливе, отношение к журналистам, отношение к собственным гражданам и так далее», — заявил политолог.

«Иногда это вызывает возмущение мирового сообщества, но не всегда. Поскольку поддержка Киева имеет очевидные причины, которые заключаются в том, что Украина в своём нынешнем состоянии создаёт проблемы для России и тем самым помогает американцам конкурировать с Россией в мировом пространстве», — подытожил Асафов.