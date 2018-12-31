Украина ликвидировала все избирательные участки в России
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- РИА Новости
Отмечается, что ЦИК внёс изменения в перечень созданных в 2012 году постоянных загранучастков. В частности, комиссия изменила границы трёх участков в Грузии, Казахстане и Финляндии, а также закрыла участки в России.
Таким образом, поясняет агентство, ликвидированы участки в посольстве Украины в Москве, в генконсульствах в Ростове-на-Дону и Санкт-Петербурге, а также в консульствах в Екатеринбурге и Новосибирске.
31 декабря на Украине стартовала президентская избирательная кампания.
Первый кандидат в президенты подал документы в ЦИК — им стал экс-министр экологии и природных ресурсов Игорь Шевченко.