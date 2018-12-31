Первый кандидат в президенты подал документы в ЦИК Украины
В Центральную избирательную комиссию Украины для регистрации кандидатом в президенты были поданы документы от первого участника.
- © ihorshevchenko.win
Как информирует УНН, им стал экс-министр экологии и природных ресурсов Игорь Шевченко.
31 декабря на Украине началась президентская избирательная кампания.
Выдвижение кандидатов и подача документов будут проводиться до 3 февраля 2019 года.
Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Ранее на эту тему: