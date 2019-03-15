«Сигнал будущему президенту»: почему Госдеп США обратил внимание на нарушения прав человека на Украине

Госдепартамент США проанализировал ситуацию с нарушениями прав человека на Украине. Американское ведомство разместило на своём сайте доклад, в котором перечислило случаи давления на прессу, нападения на представителей этнических меньшинств, а также указало на низкую эффективность расследования политических убийств. Авторы отмечают, что до сих пор стоит на месте дело об убийстве Павла Шеремета и о событиях в Одессе в мае 2014 года. В документе также уделено внимание «группам, пропагандирующим ненависть» — радикальным организациям С14 и «Национальный корпус». По мнению аналитиков, США не устраивает столь явное пренебрежение к правам человека со стороны Киева, и они требуют проведения более адекватной политики в этой сфере. В то же время эксперты считают, что националистические настроения на Украине выгодны Вашингтону, а потому никаких санкций за нарушения не последует.

Госдеп США опубликовал на своём сайте многостраничный доклад Бюро по вопросам демократии, прав человека и труда, в котором ссылается на данные Миссии ООН по наблюдению за соблюдением прав человека на Украине (HRMMU). Его авторы приводят длинный перечень случаев нарушений прав человека, среди которых давление на прессу, нападения на этнические группы, низкая эффективность расследований политических убийств.

Отмечается отсутствие прогресса в расследовании убийства журналиста Павла Шеремета и трагических событий в Одессе в мае 2014 года, когда в Доме профсоюзов были убиты 48 человек. Также Госдеп обратил внимание на судьбу главы РИА Новости Украина Кирилла Вышинского, который был арестован «по соображениям национальной безопасности» и обвинён в госизмене.

Действующие на Украине радикальные националистические группировки С14 и «Национальный корпус» также попали в поле зрение американского внешнеполитического ведомства и были упомянуты в докладе как «группы, пропагандирующие ненависть».

В МИД России отреагировали на доклад Наблюдательной миссии ООН по правам человека на Украине и выразили «крайнюю озабоченность» ситуацией.

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«Разделяем озабоченности Наблюдательной миссии относительно продолжающихся грубых систематических нарушений прав человека со стороны властей Украины. В частности, в докладе упоминаются случаи произвольных задержаний, применения пыток и жестокого обращения с гражданским населением на подконтрольных Киеву территориях. По-прежнему ущемляются свободы собрания и выражения мнения, подвергаются нападениям журналисты и правозащитники», — говорится на сайте МИД России.

Российское внешнеполитическое ведомство также обратило внимание на то, что «наблюдательная миссия уже в который раз отмечает отсутствие какого-либо прогресса в расследовании преступлений в Одессе в мае 2014 года, равно как и подвижек в определении виновных в убийстве протестовавших и сотрудников правоохранительных органов на Майдане».

В беседе с RT заведующий кафедрой политологии и социологии РЭУ имени Плеханова Андрей Кошкин заявил, что доклад Госдепартамента США — «сигнал будущему президенту Украины» о необходимости исправления ситуации с правами человека. По мнению эксперта, Соединённые Штаты требуют от Киева более гибкой и адекватной политики «в рамках проводимого антироссийского курса».

«Вашингтону выгодны господствующие на Украине националистические настроения. Однако США не устраивает, что Киев демонстрирует столь грубое пренебрежение даже к праву на жизнь. По этой причине Штаты не могут осуществлять эффективное управление процессами на Украине. Да, в США часто закрывают глаза на проблемы Украины, тем не менее за океаном есть силы, которые отвергают творящейся там правовой произвол», — пояснил Кошкин.

«Растущая обеспокоенность»

Госдеп напомнил о том, что летом прошлого года члены С14 атаковали журналиста, освещавшего судебный процесс над участниками группировки, обвинёнными в насилии в отношении цыган. Вероятно, речь идёт об инциденте, произошедшем возле Голосеевского районного суда Киева, когда лидер С14 Евгений Карась ударил журналиста «Громадського ТВ» Игоря Бурдыгу.

Также в документе Госдепа говорится об атаке боевиков С14 на цыганский лагерь. Нападения на этнические группы, представителей ЛГБТ-движения и феминисток, совершённые в прошлом году на Украине, вызывают «растущую обеспокоенность» правозащитных организаций, отмечается в докладе.

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Напомним, в прошлом году цыгане неоднократно подвергались атакам со стороны радикальных националистов. Так, во время погрома цыганского лагеря под Львовом, ответственность за который взяла на себя группировка «Трезвая и злая молодёжь», был убит один человек, четверо получили ранения. Не скрывали своей причастности к поджогам цыганских лагерей и радикалы из С14. В HRMMU считают, что полиция и прокуратура оказались не в силах предотвратить эти акты насилия или, по крайней мере, провести эффективное расследование, и это создает атмосферу безнаказанности в стране.

Как сообщали украинские журналисты, киевские власти даже выделяли «группам, разжигающим ненависть», государственные гранты или «шли с ними на сотрудничество». Так, Министерство молодёжи и спорта предоставило С14 средства на организацию молодёжного летнего лагеря. В июне прошлого года в СМИ появилась информация, что конкурсная комиссия при этом ведомстве направила $17 тыс. на проведение трёх молодёжных мероприятий «патриотической» направленности, среди которых был и проект лидера С14 Карася. Министерство молодёжи и спорта объяснило свои действия тем, что получившие госфинансирование проекты не были связаны с насилием.

«СМИ сообщали о заключении официальных соглашений между С14 и муниципальными властями Киева, а также других городов по формированию патрульных подразделений «муниципальной охраны» в целях обеспечения общественной безопасности», — напоминают авторы доклада.

Аналогичные обвинения звучат со стороны правозащитников и в адрес «Национального корпуса» — эта группировка также прибегала к насилию.

Отдельно остановились авторы доклада на событиях в Одессе 2 мая 2014 года. Тогда во время пожара в Доме профсоюзов и в ходе столкновения с националистами погибли 48 активистов «антимайдана». Радикалы забрасывали задание коктейлями Молотова, в доме начался пожар, однако националисты не позволяли людям покинуть здание. Госдеп отмечает отсутствие прогресса в расследовании этого преступления.

В докладе упоминаются и другие случаи прямого нарушения прав человека на Украине — в частности, говорится о создании Государственным комитетом по телевидению и радиовещанию перечня запрещённых в стране книг.

В ведомстве считают, что внесённые в «чёрный список» произведения могут подорвать независимость Украины. Летом 2018 года этот реестр насчитывал уже 180 книг, среди которых есть и исторические труды, посвящённые событиям Второй мировой войны. Угрозой украинской государственности была, в частности, признана книга «Сталинград» британского историка Энтони Бивора. В ней рассказывается о чудовищном преступлении украинских коллаборационистов, расстрелявших 90 еврейских детей в возрасте до семи лет во время холокоста в городе Белая церковь.

По мнению авторов доклада, последнее время пресса на Украине подвергается нападкам властей. Речь идёт о попытках преследования журналистов под предлогом защиты «национальной безопасности». В качестве примера приводится история ареста руководителя портала РИА Новости Украина Кирилла Вышинского.

Руководитель портала РИА Новости Украина Кирилл Вышинский в Херсонском апелляционном суде

РИА Новости

Напомним, Вышинский был арестован в мае 2018 года. Его обвинили в поддержке самопровозглашённых республик Донбасса и государственной измене. По этой статье журналисту грозит до 15 лет лишения свободы. Срок его содержания под стражей неоднократно продлевался, согласно последнему судебному решению — до 8 апреля.

Также Госдеп упомянул в документе историю убийства журналиста Павла Шеремета — по мнению правозащитников, многие важные доказательства по этому делу были упущены следствием.

«Цель оправдывает средства»

Удивление Госдепа разгулом национализма на Украине выглядит несколько наигранно, считают эксперты. Радикалы громко заявили о себе ещё во время Евромайдана 2014 года, став его движущей силой. Участники акций протеста тогда не скрывали своих ксенофобских настроений — достаточно вспомнить, что одним из популярных лозунгов тех дней была фраза «москалей — на ножи», которую выкрикивали в толпе радикалы из «Правого сектора»*.

При этом аналитики напоминают, что протестующих тогда поддерживали представители Госдепартамента США.

Как пояснил в интервью RT заведующий кафедрой общей политологии НИУ ВШЭ Леонид Поляков, пять лет назад американцы решали одну простую задачу — любой ценой свергнуть правительство Виктора Януковича.

Тренировка по рукопашному бою бойцов оппозиции из националистической организации "Правый сектор" в палаточном лагере на площади Независимости в Киеве. 01.02.2014

РИА Новости

© Андрей Стенин

«Когда мирный Майдан перерос в переворот, американцы сочли, что цель оправдывает средства, и участие неонацистов их не смутило», — отметил эксперт.

По мнению директора Института миротворческих инициатив и конфликтологии Дениса Денисова, Вашингтону даже выгодно существование на Украине мощных неонацистских группировок.

«Они насаждают радикально антироссийскую идеологию, и это в контексте глобальной геополитики на руку США», — пояснил эксперт в интервью RT.

Радикальные националисты появились на украинской политической сцене задолго до Евромайдана. Например, УНА-УНСО**, основанная в 1990 году, с самого начала не скрывала своих русофобских убеждений. Её члены принимали участие в чеченских кампаниях на стороне боевиков, а также в конфликтах на территории Абхазии и Приднестровья. В начале 2000-х годов эта организация проводила уличные акции под лозунгом «Украина без Кучмы», а впоследствии участвовала в «оранжевой революции» 2004 года.

Источник в партии «Народный фронт» заявил в беседе с RT, что украинские власти уже давно используют радикалов в тех случаях, когда не могут привлечь правоохранительных органов.

«Например, популярный блогер может критиковать руководство страны и имеет на это полное право. Но воздействовать на него можно при помощи националистов, это очень удобно, и никто не собирается отказываться от поддержки радикалов. Я думаю, что после отчета Госдепа возбудят несколько уголовных дел и потом о них быстро забудут», — отметил собеседник.

«Очень опасная ситуация»

Сейчас, в канун очередных президентских выборов, националистические группировки снова выходят на первый план.

Так, против Петра Порошенко выступил упомянутый в докладе Госдепа «Национальный корпус». Его возглавляет бывший командир нацбата «Азов» Андрей Билецкий, ныне занимающий кресло нардепа Верховной рады.

Как пояснил источник RT в партии «Батькивщина», радикалы играют первые роли в «украинском политическом театре».

Президент Украины Петр Порошенко выступает на митинге в Черкассах в рамках предвыборного турне по городам Украины

РИА Новости

«Это можно наблюдать последние несколько месяцев. В качестве примера достаточно привестистычки между сторонниками Арсена Авакова и Порошенко. Это очень опасная ситуация, поскольку националисты подконтрольны властям лишь частично», — считает он.

Отметим, что Билецкого и «Национальный корпус» эксперты связывают сегодня с могущественным главой МВД Аваковым — одним из ключевых соперников президента Украины во внутриполитической борьбе. Впрочем, Порошенко также располагает «активами» — на его стороне выступает С14. Об этом, в частности, ранее заявляла экс-нардеп Елена Бондаренко.

По словам Леонида Полякова, даже если бы украинские политики захотели разогнать неонацистские группировки, это было бы весьма непросто сделать.

«С14 и «Нацкорпус» — это наиболее радикальные группировки, которые беззастенчиво провозглашают неонацистские лозунги. У нацистов до сих пор есть на руках оружие, так что попытки навредить их интересам натолкнулись бы на отпор», — пояснил эксперт.

Любопытно, что в докладе Госдепа не говорится о том, что сам Порошенко не просто заигрывает с националистической риторикой, а даже сделал националистическую повестку основой своей предвыборной кампании.

Так, именно из-за действий президента в стране отмечается усиление напряжённости на религиозной почве. Получив томос об автокефалии от Константинопольского патриархата, Украинская православная церковь (УПЦ) Киевского патриархата преобразовалась в «Православную церковь Украины» и начала при активной поддержке властей наступление на права прихожан УПЦ Московского патриархата, нередко при участии членов из неонацистских организаций, таких, как С14. Об этом в докладе Госдепа не упоминается.

Зато много места отведено перечислению правонарушений, якобы совершаемых российскими властями в Крыму, а также руководством самопровозглашённых республик на востоке Украины.

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В целом эксперты скептически оценивают включение Госдепом США информации об украинских неонацистах в свой доклад. По мнению Леонида Полякова, Запад не станет жёстко настаивать на разгоне этих группировок, а украинские олигархи продолжат их финансировать.

«Прошло пять лет, но ситуация с насаждением неонацистской идеологии на Украине только ухудшается. Эта тенденция разрастается, что превращает Украину в единственное в Европе место, где безнаказанно прославляются нацистские преступники», — пояснил эксперт.

Похожей точки зрения придерживается и Денис Денисов. По словам эксперта, внешнеполитическое ведомство США продолжает смотреть на украинских радикальных националистов «сквозь пальцы».

«Если бы за этим докладом было желание применить какие-либо ограничения, то мы услышали бы официальное заявление со стороны Госдепартамента. Но этого не происходит, при этом многие радикальные националисты собираются участвовать в парламентских выборах. К сожалению, они продолжат заявлять о себе и в будущем», — подытожил Денис Денисов.

*«Правый сектор» — украинское объединение радикальных националистических организаций, признанное экстремистским и запрещённое на территории России (решение Верховного суда РФ от 17.11.2014).

**«Украинская национальная ассамблея — Украинская народная самооборона» (УНА — УНСО) — украинская организация, признанная экстремистской и запрещённая на территории России (решение Верховного суда РФ от 17.11.2014).