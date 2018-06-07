«Внедряя свою повестку»: Госдеп США намерен заняться обучением украинских журналистов

Госдепартамент США планирует «наладить связи» между американскими и украинскими СМИ. Журналисты из Соединённых Штатов будут учить своих украинских коллег «независимости и борьбе с дезинформацией». Годовая программа, на которую выделяется $400 тыс., предполагает поездки сотрудников СМИ в США, в ходе которых они будут знакомиться с местными «методами, стилем и культурой работы». В экспертном сообществе отмечают, что с помощью таких грантов в Вашингтоне пытаются создать «проамериканский инструмент» влияния на Украине, «фактически внедряя свою повестку».

Американский Госдепартамент намерен заняться обучением украинских журналистов и «созданием связей» между сотрудниками СМИ с Украины и из Соединённых Штатов. С содержанием соответствующего гранта, объявленного отделом по связям с общественностью (PAS) посольства США в Киеве, ознакомился RT.

Как сообщается в документе, на годовую программу обучения американское внешнеполитическое ведомство готово выделить $400 тыс.

«Цель проекта — создание и поддержание долгосрочных отношений между отдельными американскими и украинскими СМИ сопоставимой величины и между работающими в них людьми. В рамках проекта у украинских профессионалов, работающих в печатных, цифровых и вещательных средствах массовой информации, будет возможность взаимодействовать с коллегами из США и участвовать в практической подготовке, организованной американскими партнёрами», — говорится в документе.

В рамках программы американские специалисты будут обучать украинских коллег из печатных СМИ, онлайн-изданий, а также работающих на радио. За год планируется организовать четыре программы обучения сотрудников украинских СМИ.

«При помощи данного проекта планируется продвигать развитие свободных, независимых и финансово жизнеспособных украинских СМИ, поскольку независимые СМИ необходимы для дальнейшего демократического развития Украины», — утверждается в материале.

Примечательно, что обучать будут сотрудников только «финансово стабильных» медиа Украины. В рамках программы планируются визиты украинских журналистов в США и американских сотрудников СМИ — на Украину. Во время поездок украинские корреспонденты будут получать консультации, посещать семинары и курсы интенсивной подготовки. Согласно документу, американские СМИ должны передать свой профессиональный опыт журналистам с Украины, «укрепляя связи» между двумя медиапартнёрами.

«Обмены в обоих направлениях должны быть заточены под специфические нужды украинских партнёров. Визиты украинских участников программы в США должны знакомить их с американской медиаиндустрией, в том числе методами, стилем и культурой работы», — отмечается в документе.

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Украинские журналисты, кроме всего прочего, будут изучать методы противодействия «дезинформации».

«Программа может охватывать такие темы, как использование интернета в качестве инструмента журналистики, веб-дизайн СМИ, методы работы, менеджмент, журналистская этика, борьба с дезинформацией, медиаграмотность, взаимодействие между журналистом и редактором, лицензирование и другие правовые вопросы в приложении к СМИ», — говорится в описании гранта.

Инструмент влияния

Во время визитов в США работникам украинских СМИ будут объяснять «важную роль журналистики в открытом и демократическом обществе». Во время визитов американских журналистов на Украину будут обучаться те сотрудники СМИ, которые не поехали в США в рамках программы. Целью визита коллег из США будет «повышение профессионального потенциала» украинских журналистов.

Как предполагают в Госдепе, двусторонние визиты «должны укрепить отношения» между СМИ Соединённых Штатов и Украины. Примечательно, что при подаче заявки потенциальный подрядчик Госдепартамента, который и будет организовывать поездки, должен описать существующую ситуацию со свободой СМИ на Украине.

США, развивая такие программы, планируют создать «проамериканский инструмент, который будет работать вне зависимости от того, кто будет выбран президентом Украины», считает политолог Александр Асафов.

«Американцы по различным каналам занимаются, как они это называют, развитием гражданского общества. Самый простой пример — блокада Донбасса. Изначально Порошенко был против неё, но под давлением разных так называемых ветеранов АТО был вынужден поменять позицию на противоположную. Такие гранты образуют достаточно серьёзный поток, который американцы используют для контроля над тем самым гражданским обществом, фактически внедряя свою повестку», — отметил эксперт.

Он также отметил, что представленный грант — это «пробный шар» для США.

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«Если программа пройдёт успешно, усилия будут увеличены многократно. Порошенко считает, что он контролирует информационное поле, так или иначе запугав или приобретя площадки СМИ. Если подобные программы будут успешны, то его ждут неприятные сюрпризы, может и во время предстоящей президентской кампании. Эта ситуация показывает, что американцы усиливают контроль не только через манипулирование предполагаемой военной помощью, но и через усиление контроля над так называемым гражданским обществом», — подчеркнул Асафов.

«Двойные стандарты»

Между тем сами Соединённые Штаты неоднократно применяли политику «двойных стандартов» в сфере свободы слова, в частности в отношении российских СМИ, работающих в США.

Напомним, ранее телеканал RT America выполнил требование Минюста США и зарегистрировался в качестве иностранного агента. Как заявила главный редактор RT Маргарита Симоньян, «между уголовным делом и регистрацией» канал выбрал последнее.

«С чем и поздравляем американскую свободу слова и всех, кто в неё всё ещё верит», — добавила она.

В связи со статусом телеканала журналистам RT ограничили возможность освещать работу конгресса США, лишив их аккредитации.

Посол России в США Анатолий Антонов осудил действия конгресса. По словам дипломата, лишение RT аккредитации доказывает, что статус иноагента затрудняет работу СМИ.

«Лишение RT аккредитации при конгрессе США подрывает отношения и принцип свободы печати», — заявил дипломат.

Когда же «иностранными агентами» в России признали правительственные информационные агентства США, это вызвало возмущение у Госдепартамента.

«Свобода самовыражения, в том числе свобода слова и прессы, которая иным правительством может восприниматься как неудобная, всё же является всеобщим обязательством в области прав человека, и Россия это обязательство обещала соблюдать», — заявила официальный представитель Госдепа Хезер Науэрт.

Несвобода слова

Проблемы свободы слова и притеснений журналистов на Украине обострились в последние месяцы. Участились преследования сотрудников СМИ в стране. Одним из наиболее резонансных дел оказалось задержание главы портала «РИА Новости Украина» Кирилла Вышинского, который в настоящее время находится под стражей.

Редакция, в которой работал журналист, публиковала критические статьи о работе властей Украины. Вышинского обвинили в поддержке самопровозглашённых республик Донбасса и госизмене. По данной статье он может провести в тюремном заключении до 15 лет.

Действия СБУ в отношении главы РИА Новости Украина раскритиковали в ОБСЕ, канцлер ФРГ Ангела Меркель пообещала обсудить этот вопрос с президентом Украины Петром Порошенко. Однако Госдепартамент воздержался от прямого осуждения действий Киева по поводу ареста журналиста. Представитель Госдепартамента США Хезер Науэрт заявила на пресс-брифинге лишь о «серьёзности» действий украинских властей, которые должны проводиться с соблюдением закона.

Хезер Науэрт

© Mandel Ngan / AFP

Позже стало известно, что сотрудники СБУ попытались завербовать корреспондента РИА Новости Ирину Высокович, которая прибыла на Украину для освещения судебного процесса над Кириллом Вышинским. Как рассказала сама журналистка, после нескольких часов беседы её вынудили подписать документ о готовности сотрудничать с СБУ и предоставлять информацию о сотрудниках РИА Новости. Российский МИД отреагировал на действия украинских силовиков.

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«Этот инцидент — очередное подтверждение тому, что свобода выражения мнения на Украине прекратила своё существование. Прямое давление, угрозы, провокации спецслужб, физическая расправа и политические судилища — таковы форматы взаимодействия украинского режима с журналистским сообществом», — отмечается в сообщении МИД.

Также МИД призвал профильные международные структуры и международное сообщество должным образом «отреагировать на ситуацию с Высокович».

Как ранее сообщалось в отчёте Национального союза журналистов Украины, опубликованном в начале этого года, за 2017 год на Украине зафиксировано 90 случаев физической агрессии в отношении работников СМИ. На журналистов преимущественно нападают в Киеве и Киевской области. Кроме того, до сих пор не раскрыты громкие убийства журналистов Олеся Бузины и Павла Шеремета.

Как отметил Александр Асафов в разговоре с RT, сейчас на Украине сложная ситуация со свободой слова в журналистской среде, так как «есть выражение только одного мнения, которое синхронизировано с позицией официального Киева».