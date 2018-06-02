«Было много вопросов»: журналистка РИА Новости заявила о попытке СБУ завербовать её на процессе по делу Вышинского

Корреспондент агентства РИА Новости Ирина Высокович заявила, что сотрудники Службы безопасности Украины попытались завербовать её в Херсоне, куда она прибыла для освещения судебного процесса по делу Кирилла Вышинского. По словам Высокович, с ней несколько часов беседовали в отделении СБУ, после чего без протокола дали подписать бумагу о готовности сотрудничать с силовиками. Она отмечает, что эта «совместная работа» должна была заключаться в передаче СБУ информации о сотрудниках информагентства. Комментируя инцидент, в Москве в очередной раз призвали Запад обратить внимание на плачевное состояние свободы слова на Украине и пренебрежительное отношение в этой стране к правам журналистов.

Корреспондент РИА Новости в Литве Ирина Высокович обвинила сотрудников Службы безопасности Украины в попытке завербовать её. По словам Высокович, произошло это в Херсоне, где журналистка в пятницу, 1 июня, находилась для освещения судебного процесса по делу главы портала «РИА Новости Украина» Кирилла Вышинского.

По словам имеющей украинское гражданство и постоянный вид на жительство в Литве Высокович, люди в штатском подошли к ней у входа в зал заседаний апелляционного суда и вывели на улицу. Поводом стали нападки неизвестной женщины, которая начала обвинять журналистку в работе на запрещённый на Украине Первый Балтийский канал.

«Сначала меня вывели на улицу и под предлогом того, что спасают от разъярённых украинских патриотов, посадили в автомобиль, представившись сотрудниками СБУ, и сообщили, что мы направляемся в отделение Службы. После этого меня привезли в какое-то административное здание за высоким забором, с охраной в дверях, и завели в какой-то кабинет на третьем этаже», — рассказала журналист.

Она добавила, что никто из трёх беседовавших с ней сотрудников СБУ полностью не представился и не назвал своего звания. Лишь один предложил называть его Алексеем.

«Было много вопросов про мою работу на Первом Балтийском канале, с которым я давно не сотрудничаю. На вопрос, для кого я освещаю судебный процесс над Вышинским, я честно ответила, что сотрудничаю с РИА Новости. После этого один из мужчин заявил, что они готовы были бы меня отпустить, но их начальство «требует крови» и «раскрутки ситуации», поэтому надо подписать некоторые документы», — отметила Высокович.

По её словам, на неё давили «в мягкой форме» — «тихо и спокойно говорили, что могу остаться здесь, но если честно расскажу, что их интересовало, то отправлюсь домой».

Журналистка рассказала, что она была очень напугана и не понимала, за что её задержали и почему допрашивают, ведь её репортажи во время работы на Первом Балтийском канале по большей части касались социальной и культурной жизни, а приезд в Херсон был связан с рассмотрением апелляции защиты Вышинского.

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Высокович отметила, что после нескольких часов беседы в отделении СБУ, по итогам которой не был оформлен протокол, её вынудили подписать бумаги о готовности сотрудничать с силовым ведомством и рассказывать интересующую СБУ информацию о сотрудниках РИА Новости.

«Мне сказали, что псевдоним у меня будет Мила, меня отпустят, а потом свяжутся... Иначе я останусь здесь надолго. Перед тем как отпустить, меня вынудили сказать на камеру, что я не имею претензий к СБУ», — добавила журналистка.

После того как Высокович отпустили, она сумела вернуться в Литву, где связалась с редакцией РИА Новости и рассказала обо всех обстоятельствах инцидента.

«Сейчас она находится дома. Состояние близкое к шоковому. Она была очень сильно напугана после такого подхода со стороны сотрудников СБУ, и, конечно, мы со своей стороны высказываем возмущение таким недопустимым поведением со стороны украинских властей в отношении журналистов», — рассказал RT заместитель главного редактора — директор главной дирекции информации МИА «Россия сегодня» Дмитрий Горностаев.

«Это прямое давление на журналистов, что противоречит принципу свободы прессы и свободы слова... Это не первый случай. Немало журналистов уже пострадало, немало СМИ запрещены на Украине. Это не может не вызывать возмущения и, к сожалению, уже не вызывает никакого удивления», — подчеркнул Горностаев.

Он добавил, что МИА «Россия сегодня» призывает журналистское и международное сообщество поддержать Ирину Высокович в этой ситуации.

«Мы поддерживаем Ирину Высокович, которая мужественно предала гласности факт попытки её вербовки, и сделаем всё для её защиты. Мы призываем всех журналистов и международное сообщество поддержать Ирину, проявить солидарность в отстаивании основополагающих прав любого демократического государства — права на свободу слова и свободу прессы, права работать без давления спецслужб, без запугивания и так называемых профилактических бесед людей из спецслужб в штатском без имён и фамилий», — заявил Горностаев РИА Новости.

«Вместо журналистов Киеву нужны статисты»

Генеральный директор МИА «Россия сегодня» Дмитрий Киселёв подчеркнул, что эта попытка вербовки — лишь очередной пример пренебрежения профессией журналиста со стороны киевских властей.

«Журналиста они хотели превратить в шпиона, в их агента. Лишь такие им и нужны. Журналистов же они расстреливают, взрывают, депортируют и сажают за «госизмену», — заявил Киселёв. — Ещё вместо журналистов им нужны статисты, чтобы уложить их в лужу свиной крови, как Бабченко. Интересно, как ещё они придумают поступать с журналистами, лишь бы те не занимались своей профессией. Ведь профессиональная журналистика несовместима с жизнью нынешнего киевского режима, пришедшего к власти в результате вероломного госпереворота».

Кирилл Вышинский

РИА Новости

По словам члена Совета по межнациональным отношениям при президенте России Богдана Безпалько, с технической точки зрения подобного рода действия СБУ можно рассматривать как попытку оказать давление на всех журналистов, которые посмеют свободно освещать события на Украине, и таким образом предупредить их нелояльность.

«Такая демонстративная вербовка, давление на эту журналистку очень хорошо это показывают. Думаю, в реальности для этой женщины существовали угрозы, потому что граждане Украины в своём собственном государстве являются бесправными. Мы это видим и на примере других журналистов, таких как, например, Руслан Коцаба, Василий Муравицкий или даже генеральный директор телеканала 112. Мы видели как пытались чуть ли не сжечь телеканал «Интер» всего лишь за то, что его посчитали недостаточно националистичным», — заявил Безпалько.

Собеседник RT подчеркнул, что речь идёт о полном уничтожении свободы слова в стране, которая «вроде как стремится соответствовать европейским ценностям».

«В реальности Украина представляет собой авторитарное государство с националистической, если не нацисткой идеологией, где очень жёстко подавляется любое инакомыслие... Инцидент с Высокович ещё раз показывает, что на Украине вся правоохранительная, судебная и даже законодательная сферы полностью деградировали. Человека там могут просто задержать, арестовать или даже убить, как, скажем, адвоката Юрия Грабовского», — отметил Безпалько.

Он добавил, что одной из целей «спектакля» с Аркадием Бабченко было именно отвлечение внимания мировой общественности от ареста Кирилла Вышинского и всего процесса, связанного с кризисом свободы слова на Украине.

«Украинская медиа-сфера стерилизуется. И скоро там уже можно будет читать официально только, пожалуй, либо государственные СМИ, либо те, которые лояльны к Порошенко и украинскому национализму», — подытожил эксперт.

В свою очередь, член комиссии Совета Федерации по информационной политике Игорь Морозов заявил, что российские журналисты должны знать: Москва в состоянии защитить их и нивелировать угрозы со стороны украинских спецслужб. В беседе с РИА Новости сенатор подчеркнул, что Украина «провалилась» как правовое государство.

«Мировая общественность молчит»

По словам политолога Александра Дудчака, про свободу слова на Украине сейчас говорить вообще не приходится, тем более что продолжаются убийства «без каких-либо намёков на расследование» причём как сторонников, так и противников власти.

«То, что сейчас генпрокурор и глава СБУ заявили, что у них есть список жертв, которых якобы планировали уничтожить... вероятно, такой список есть и, вероятно, этот список составляли они сами. Они сказали, что есть перечень лиц, уничтожение которых приведёт к политическому цунами, — заявил собеседник RT. — Одно политическое цунами они уже вызвали, когда расстреливали своих соратников во время Майдана. Теперь они уничтожают неугодных журналистов: кого сажают в тюрьму, кого пытаются вербовать, кого депортируют с Украины».

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«Удивляет, что на это всё практически молчаливо смотрит мировая общественность и европейские «демократические» страны практически безмолвно. Правда, последний инцидент с «воскрешением» известного журналиста вызвал уже негодование на Западе и там заявили, что это верх идиотизма, так что удивляться не приходится», — отметил Дудчак.

По словам политолога, обращает на себя внимание и грубый характер давления и попыток завербовать как журналистов, так и обычных граждан.

«Сколько даёшь себе слово ничему не удивляться, но каждая новая выходка — и снова не знаешь, что же будет дальше. Думаю, это не последний повод для удивления действиями и прокуратуры, и СБУ, и в целом нынешнего киевского руководства. Может быть, они сами чувствуют, что осталось им недолго — поэтому такая истерика у них», — подытожил эксперт.

В свою очердедь, член совета по правам человека при президенте России Александр Брод заявил РИА Новости, что попытка вербовки в Херсоне является очередным подтверждением деградации политической элиты Украины, которая «абсолютно абстрагировалась от норм международного права и рассматривает журналистов только как слуг режима».

«Я думаю, международные правозащитные организации должны понять, что Украина сейчас, наверное, одно из самых неблагополучных мест в Европе, где происходит тотальное нарушение прав журналистов, правозащитников, политической оппозиции», — подчеркнул Брод.