«Форма давления»: суд в Херсоне оставил под арестом главу РИА Новости Украина Кирилла Вышинского

Апелляционный суд Херсонской области оставил главу РИА Новости Украина Кирилла Вышинского под арестом на два месяца. Сам обвиняемый в ходе заседания отказался от украинского гражданства и призвал Киев прекратить преследование его близких и коллег. Журналист также обратился к президенту РФ Владимиру Путину с просьбой о помощи и правовой защите. Подробности заседания — в материале RT.

Апелляционный суд в Херсоне оставил в силе арест на два месяца главы РИА Новости Украина Кирилла Вышинского, которого подозревают в государственной измене из-за его профессиональной деятельности. По итогам заседания журналист заявил, что не сомневался в таком решении. RT вёл прямую трансляцию из зала суда.

Давление СБУ

Несмотря на протест адвоката, на протяжении всего заседания Вышинский был вынужден находиться в стеклянном боксе. Когда слово предоставили самому Вышинскому, он выразил сожаление в связи с тем, что общественная деятельность на Украине становится объектом наблюдения спецслужб. При этом он поблагодарил многих своих коллег, которые «не сломались» и продолжают поддерживать его. Журналист пояснил, что его друзья и близкие находятся в непростой ситуации.

«Моя мать находится уже за пределами Украины, ей ничего ничего не грозит… но остаются много близких людей, которых сейчас обвиняют чуть ли не в пособничестве госизмене», — заявил Вышинский.

Журналист обратился к представителям СБУ и посоветовал не тратить своих ресурсов на то, чтобы заставить его замолчать. По словам журналиста, обыски в офисе РИА Новости Украина, допросы, а также проверка его почты — меры излишние. Как отметил Вышинский, достаточно было обратиться к нему напрямую и сказать: «Твоя деятельность не нужна нашей стране, она не укладывается в рамки того, что происходит сейчас на Украине».

Позиция журналиста остаётся неизменной. «Всё, что сделала прокуратура — это форма давления на меня, арест незаконен, задержание под арестом также незаконно», — подчеркнул Вышинский.

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© Maxym Marusenko/ZUMAPRESS.com

Отказ от гражданства

Кирилл Вышинский принял сложное для себя решение: он обратился к президенту Украины Петру Порошенко с заявлением о выходе из украинского гражданства. Журналист сообщил, что «с этой минуты считает себя только гражданином РФ», и обратился к президенту России Владимиру Путину с просьбой оказать содействие его освобождению.

«Обращаюсь к президенту Владимиру Владимировичу Путину с просьбой принять все необходимые меры для моего скорейшего освобождения, а также для предоставления мне правовой защиты со стороны консульства и посольства», — сказал он.

Кроме того, обвиняемый из зала суда обратился к омбудсмену Украины, уполномоченному по правам человека в Верховной раде Людмиле Денисовой с призывом обратить внимание на его дело.

Кирилл Вышинский

РИА Новости

«То, что происходит здесь и сейчас со мной, является грубейшим попранием прав человека», — подчеркнул Вышинский. Также он потребовал немедленно прекратить преследование его близких и членов семьи.

Ещё до завершения заседания в России отреагировали на слова Вышинского. Заместитель директора Департамента информации и печати МИД РФ Артем Кожин заверил, что будет сделано всё возможное для оказания помощи журналисту.

«Мы, как известно, своих не бросаем. Российская сторона всегда оказывает помощь российским гражданам. Естественно, будем действовать в рамках соответствующих международно-правовых норм. Сама ситуация вызывает сожаление. Возмутительно, когда подобные вещи происходят вокруг представителей СМИ», — заявил дипломат.

Притеснение журналистов на Украине

Отдельную часть своего выступления Андрей Вышинский посвятил свободе слова на Украине. Он выразил сожаление, что в стране стало очень сложно высказывать свою точку зрения.

«Я горжусь, что ещё есть люди, которые способны работать честно», — сказал журналист, добавив, что делать это становится всё сложнее.

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В связи с этим он вспомнил своего коллегу Игоря Гужву, главного редактора сайта «Страна.ua». Против него с 2015 года было открыто несколько уголовных дел, и в итоге ему пришлось уехать из страны и обратиться к Австрии с просьбой о политическом убежище.

Вышинский напомнил также об убийстве журналиста Олеся Бузины, которое до сих пор не раскрыто. По словам главы РИА Новости Украина, его коллега сражался за право говорить правду.

Ранее евродепутат Андрей Мамыкин заявил, что работать в СМИ на Украине опасно. «То, что происходит на Украине со свободой слова, со СМИ, — это просто мрак и мракобесие», — заявил он, комментируя «смерть» Бабченко, которая, как выяснилось позже, была инсценирована СБУ.

Общественный резонанс дела Вышинского

Арест Вышинского в Киеве уже осудили многие международные организиции.

«Ограничения журналистской деятельности вызывают мою глубокую озабоченность в этом и иных подобных случаях, когда журналисты подвергаются уголовному преследованию в некоторых странах Совета Европы», — заявила комиссар Совета Европы по правам человека Дуня Миятович, пообещав приложить все усилия и способствовать соблюдению европейских стандартов в отношении защиты прав журналистов и СМИ в диалоге с властями соответствующих государств.

Первый заместитель главы Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ на Украине Александр Хуг заявил, что следит судебным разбирательством. При необходимости представители организации могут посетить Вышинского в СИЗО, чтобы ознакомиться с условиями его содержания.

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Озабоченность выразили также и международные правозащитники.

Несмотря на пристальное международное внимание к делу Вышинского украинские журналисты практически не освещали этот инцидент. Источники в Inter Media Group (управляет телеканалами «Интер», «Интер+», НТН, К1, К2, «МЕГА», «Пиксель», Zoom, Enter-фильм) рассказали RT, что местные СМИ боятся преследования со стороны властей.

«Люди не хотят идти на конфронтацию с правоохранительными органами и националистами, которых никто не контролирует. Кто заступился за нас, когда телеканал блокировали, поджигали? Мы пробовали обсудить эту проблему с коллегами, но они оказались глухи к нашим просьбам», — сообщил источник.

Напомним, 15 мая в офисе РИА Новости Украины прошли обыски. Сотрудники СБУ находились в здании около 8 часов. Одновременно с этим в городе был задержан руководитель этого СМИ Кирилл Вышинский. Его обвинили в поддержке самопровозглашенных республик Донбасса и госизмене. 17 мая суд в Херсоне арестовал Вышинского на 60 дней без возможности внесения залога. Защита подала апелляцию на это решение в апелляционный суд Херсонской области.