Депутат Европарламента: работать журналистом на Украине сейчас физически опасно

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Наталья Корчмарек
Евродепутат Андрей Мамыкин прокомментировал в разговоре c RT убийство российского журналиста Аркадия Бабченко в Киеве и ситуацию со свободой слова на Украине.
Депутат Европарламента: работать журналистом на Украине сейчас физически опасно
  • © Reuters

«Самое страшное, к сожалению, что это убийство уже не первое, но оно и не последнее. Работать журналистом на Украине сейчас физически опасно. Я склоняю голову перед профессионализмом и просто мужеством людей, которые могут быть лишены своей жизни буквально завтра просто за то, что пишут слова, снимают что-то на видео или делают репортажи для радио. И полное безобразие, что большинство в Европарламенте смотрит сквозь пальцы на эти беззакония», — заявил Мамыкин.

Депутат подчеркнул, что будет добиваться того, чтобы тема свободы слова на Украине была поднята во внеплановом, срочном порядке на следующем пленарном заседании Европарламента, которое должно состояться через неделю.

«То, что происходит на Украине со свободой слова, со СМИ, — это просто мрак и мракобесие, — добавил Андрей Мамыкин. — Официальные украинские власти очень любят жонглировать словами про российскую пропаганду, говорить, как это ужасно. Но достаточно почитать украиноязычные СМИ, и становится понятно, какой язык ненависти в украинском медиапространстве... Когда можно высказывать угрозы, и это называется публицистикой. Когда существуют целые сайты — «Миротворец» и так далее, — и там публикуются телефоны и адреса депутатов Европарламента, которые якобы являются врагами Украины. И они нормально существуют и даже иногда получают финансирование — государственное или от олигархов».

Мамыкин также выразил соболезнования родным и близким Аркадия Бабченко.

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