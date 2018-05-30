«Выстрелом в спину»: что известно об убийстве в Киеве российского журналиста Аркадия Бабченко

В Киеве застрелен российский журналист Аркадий Бабченко. По данным МВД Украины, он был убит в подъезде своего дома. По факту убийства СК России возбудил уголовное дело. МИД РФ потребовал от Киева провести тщательное расследование. В Госдуме преступление назвали вопиющим случаем, отметив, что при действующей украинской власти подобные инциденты стали тенденцией. Что известно о нападении на Бабченко — в материале RT.

Российский журналист Аркадий Бабченко убит в Киеве. Об этом сообщил член коллегии МВД Антон Геращенко.

«Сегодня в Киеве был застрелен известный российский журналист Аркадий Бабченко на пороге квартиры, где он жил», — сообщил Геращенко.

По его словам, убийца поджидал Бабченко на лестничной клетке в подъезде, когда журналист вышел из дома в магазин.

«Когда Аркадий открыл дверь квартиры, убийца подло сделал несколько выстрелов в спину Аркадию Бабченко. Сердце Аркадия остановилось в карете скорой помощи по дороге в больницу», — написал Геращенко в своём сообщении в Facebook.

Народный депутат добавил, что на место преступления выехала оперативная группа полиции.

Правоохранительные органы рассматривают профессиональную деятельность Бабченко как основную версию мотива убийства. Об этом сообщил начальник управления Национальной полиции в Киеве Андрей Крищенко.

«Первая версия и очевидна — это профессиональная деятельность. Но в настоящее время еще рано строить какие-то конкретные версии. Мы прорабатываем прилегающую территорию и место преступления, дом, устанавливаем наличие видеокамер, потом мы сможем уже, проанализировав все собранные материалы, строить какие-то конкретные версии», — цитирует Крищенко телеканал «112 Украина».

Reuters

При этом Геращенко озвучил свою версию произошедшего.

«Очевидно, что одна из версий — действия российских спецслужб по устранению лиц, мешающих и дальше отравлять сознание россиян правдой о том, что на самом деле происходит в России и на Украине», — считает украинский парламентарий.

Между тем источник RT в Нацполиции Украины заявил, что Аркадия Бабченко убили четырьмя выстрелами в спину в отдалённом от центра Днепровском районе Киева. Убийца зашёл следом за журналистом в квартиру, где и расстрелял свою жертву.

«Тело уже перевезли в морг Лукьяновского кладбища, а все следственные действия будут проводиться завтра. Надеемся, что завтра мы сможем получить показания жены Бабченко Ольги, которая в момент убийства находилась в другой комнате и сейчас не может дать никаких объяснений, поскольку находится в шоком состоянии. Характер убийства говорит о том, что оно является заказным. У нас уже есть фоторобот убийцы — это высокий мужчина 40-45 лет в кепке, сейчас мы занимаемся его поиском. Мы склоняемся к версии, что убийство журналиста связано с его профессиональной деятельностью. Он не обращался в украинские правоохранительные органы с заявлением об угрозе жизни и не пользовался услугами государственной охраны», — рассказал RT собеседник в Нацполиции.

«Кровавые преступления и тотальная безнаказанность»

Тем временем МИД РФ осудил убийство российского журналиста, призвав международные организации взять расследование под свой контроль.

«Уровень физического насилия, убийств в отношении работников СМИ в этом государстве неуклонно растёт, а их расследования не приводят к наказанию преступников. Кровавые преступления и тотальная безнаказанность стали рутиной для киевского режима», — подчеркнули во внешнеполитическом ведомстве.

Свои соболезнования выразил в беседе с RT член комитета Государственной думы по международным делам Антон Морозов

«Это чрезвычайное событие. Мы очень скорбим, что убит наш журналист, выражаем соболезнования членам семьи. Он погиб при исполнении своего журналистского долга. Он выступал с очень интересными репортажами. Но, к сожалению, в Киеве сейчас правит такой режим, при котором очень часто совершаются политические убийства последнее время. Даже возникает подозрения, что режим Порошенко провоцирует определённых людей на такого рода преступления», — заявил он.

При этом он назвал убийство Бабченко «вопиющим случаем».

«Конечно, это вопиющий случай. Я уверен, что российская сторона не оставит это без внимания. Безусловно, нужно усиливать меры безопасности. Необходимо на международных площадках постоянно ставить вопросы об ущемлении прав журналистов, а также устранении политических оппонентов режима Порошенко», — добавил парламентарий.

В российском Совете по правам человека призвали Киев провести тщательное расследование инцидента.

«Я глубоко возмущён убийством известного российского журналиста Аркадия Бабченко​​​. Тот факт, что он в последние годы работал на Украине и весьма критично высказывался по поводу российской политики, совершенно не уменьшает нашего возмущения, — цитирует РИА Новости главу совета Михаила Федотова. — Мы будем требовать от украинских властей провести самое тщательное расследование этого преступления».

СК России возбудил по факту убийства уголовное дело. В ведомстве напомнили, что это далеко не первый случай покушения на жизнь российских граждан на Украине.

«За последние несколько лет на территории Украины были убиты уже несколько российских граждан: журналист Павел Шеремет, экс-депутат Денис Вороненков. Следственный комитет не намерен оставлять без внимания жестокие преступления в отношении граждан России», — говорится в заявлении.

Украинская полиция также возбудила уголовное дело — по статье «Умышленное убийство».

Переезд на Украину

Большую часть жизни журналист Аркадий Бабченко жил и работал в Москве. Был сотрудником «Московского комсомольца», «Крестьянской России», «Новой газете».

В 2012 году на Бабченко было заведено уголовное дело по ч. 2 ст. 212 («Призывы к массовым беспорядкам»).

Журналист был известен критикой российской власти и своими неоднозначными высказываниями. После крушения самолёта Ту-154 над Чёрным морем в декабре 2016-го Бабченко, в частности, написал, что у него нет «ни сочувствия, ни жалости».

«Чувство у меня только одно — плевать», — говорил он.

Спустя два месяца он написал в Facebook по поводу смерти постпреда России при ООН Виталия Чуркина: «Что-то я опять не скорблю. Извините». На следующий день журналист покинул страну. В интервью «Радио свобода»* он пояснил, что боится возбуждения уголовного дела.

Позднее Бабченко окончательно переехал на Украину, продолжая работать журналистом. В частности, он вёл программу «Prime: Бабченко» на телеканале ATR.

Несвобода прессы

Напомним, в последнее время на Украине произошло несколько резонансных убийств журналистов. Так, 20 июля 2016 года погиб гражданин России Павел Шеремет. В автомобиле Subaru, который принадлежал его гражданской супруге и владелице интернет-издания «Украинская правда» Алёне Притуле, сработало взрывное устройство. Врачи, прибывшие на место происшествия, не успели спасти его жизнь.

Мужчина возлагает цветы к месту гибели журналиста Павла Шеремета. © РИА Новости

Тогда Геращенко, как и в случае с Бабченко, обнаружил в убийстве «российский след», однако реальных доказательств причастности Москвы украинское МВД так и не получило.

3 мая 2018 года в ведомстве заявили, что расследование убийства журналиста Павла Шеремета осложняется тем, что у него было российское гражданство.

«Невозможно провести следственные действия на территории государства-агрессора, установить тех, кто может быть причастен к преступлению или допросить их, — это существенно усложняет расследование», — заявил директор департамента коммуникаций МВД Украины Артём Шевченко.

Цветы и свечи на месте гибели журналиста Олеся Бузины. © Алексей Вовк

РИА Новости

16 апреля 2015 года пятью выстрелами возле собственного дома был убит украинский журналист Олесь Бузина. Расследование убийства оппозиционного журналиста также далеко не продвинулось. Националисты Андрей Медведько и Денис Полищук, которых подозревали в убийстве, вышли на свободу.

* СМИ, признанное иностранным агентом по решению Министерства юстиции РФ от 05.12.2017.