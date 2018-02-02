«С инакомыслящими не церемонятся»: почему журналистика на Украине становится всё более опасной профессией

Главный редактор украинского интернет-портала «СТРАНА.ua» Игорь Гужва попросил политического убежища в Австрии. Он сообщил о многочисленных угрозах убийством в свой адрес и нападении со стороны националистов. По мнению экспертов, после «майдана» журналистика на Украине стала смертельно опасной профессией. По данным Национального союза журналистов, преступления против представителей СМИ в стране совершаются каждые четыре дня. При этом подавляющее большинство из них остаются нераскрытыми. Почему официальный Киев не защищает свободу слова, разбирался RT.

«Опасаюсь за свою жизнь»

Главный редактор украинского портала «СТРАНА.ua» Игорь Гужва попросил политического убежища в Австрии из-за опасений за свою жизнь.

Интернет-издание «СТРАНА.ua» Игорь Гужва запустил и возглавил в 2016 году. Портал быстро стал популярным благодаря своей информационной политике. СМИ подготовило множество резонансных материалов: например, «СТРАНА.ua» первой опубликовала признания беглого украинского олигарха Александра Онищенко о коррупции во власти и статьи о заграничной недвижимости президента Петра Порошенко.

Представители власти не раз упрекали портал в пророссийской и антиукраинской позиции, а также в манипулировании общественным сознанием.

В середине прошлого года в редакции, а также в квартирах нескольких сотрудников издания прошли обыски. Главный редактор Гужва связал их с публикациями о депутате от Радикальной партии Дмитрии Линько. При этом сам Линько утверждал, что Гужва вымогал у него деньги, пообещав взамен снять соответствующие материалы с публикации.

Игорь Гужва

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24 июня 2017 года главного редактора задержали по решению Шевченковского районного суда Киева. Однако затем выпустили под залог в размере 544 тыс. грн.

«По полностью сфабрикованному делу о вымогательстве спущена ориентировка — семь лет тюрьмы (как Юлии Тимошенко). Кроме того, СБУ и прокуратуре поступило указание активизировать фабрикацию и других дел против меня. И это не говоря уже о постоянных угрозах физической расправы, которые получаю и я лично, и журналисты нашей редакции. Мы обращались в правоохранительные органы с требованием открыть уголовные производства, но реакции — ноль. Последнее сообщение об угрозе убийства поступило ко мне буквально на минувших выходных», — заявлял Игорь Гужва, повторяя, что опасается за свою жизнь.

Он также рассказал, что в конце декабря прошлого года на него напали боевики украинской радикальной националистической организации С14.

Стоит отметить, что в интервью украинским СМИ в ноябре прошлого года один из лидеров С14 Евгений Карась признал, что СБУ действительно передаёт им «нужную» информацию.

«Условно говоря, есть сепаратистский митинг, — тогда они (СБУ) передают (информацию. — RT). Причём информируют не только нас, но и «Азов», «Правый сектор»* и так далее», — заявил Карась.

Эксперты признают, что все на Украине, кто рискует критиковать власть, становятся «объектами воздействия» СБУ и в итоге оказываются вынуждены уехать из страны.

«Официально киевские власти говорят о демократических ценностях и намерении идти в ЕС, но демонстрируют совсем не демократическое поведение. Власти хотят видеть новости о себе только в радужном цвете, а с инакомыслящими не церемонятся», — отметил в беседе с RT заведующий кафедрой политологии и социологии РЭУ им. Плеханова Андрей Кошкин.

Игорь Гужва продолжит руководить «СТРАНОЙ.ua» из Австрии. Как сообщил на своей странице в Facebook украинский юрист Андрей Портнов, в своё время также эмигрировавший в Австрию из-за преследования по политическим мотивам, у него и Гужвы есть необходимые документы, доказывающий «политически мотивированное избирательное правосудие и фальсификацию уголовных дел» в отношении журналиста.

Несвобода слова

За последние четыре года ситуация на Украине со свободой прессы, свободой слова и беспрепятственной деятельностью журналистов сильно ухудшилась, считает директор Института миротворческих инициатив и конфликтологии Денис Денисов.

«По мнению международных организаций, Украина — одна из самых опасных стран для журналистской деятельности», — пояснил эксперт.

Недавно ещё одной жертвой профессионального «любопытства» стал телеведущий Александр Дубинский. Журналист вёл расследование, главным фигурантом которого был бывший партнёр по бизнесу Петра Порошенко, первый заместитель главы СНБО Олег Гладковский. Дубинский выяснил, что чиновник занимается предпринимательской деятельностью в России. Гладковский обратился в СБУ с требованием возбудить уголовное дело против журналиста.

«На мой взгляд, его разозлило то, что я опубликовал документы, которые, во-первых, показывают структуру его оффшорных операций. А во-вторых, подтверждают, что, несмотря на допуск к гостайне и одну из самых высших должностей в сфере обороны, Гладковский продолжает заниматься бизнесом в России. То есть, всё то, в чём украинская власть традиционно обвиняет своих оппонентов, называя их агентами Кремля и обвиняя в сотрудничестве с Россией, сконцентрировано в персоне самого Гладковского как одного из представителей этой власти. И он, по сути, сам является агентом Кремля, потому что работает в России и платит туда налоги», — рассказал в конце января «СТРАНЕ.ua» Дубинский.

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В прошлом году националисты из «Правого сектора» и С14 несколько раз нападали на украинского оппозиционного журналиста Руслана Коцабу. В январе 2015 года он призвал бойкотировать четвертую волну мобилизации. Коцабу арестовали и приговорили к 3,5 годам лишения свободы с конфискацией имущества, но позднее его оправдал Апелляционный суд Киева. Правозащитники из Amnesty International назвали Коцабу «узником совести».

«К позиции Руслана Коцабы можно относиться по-разному. Но арестовывая его за высказывание гражданской позиции, украинская власть нарушает основополагающее право человека на выражение мнений, которое украинцы отстаивали на Майдане», — заявила директор Amnesty International — Украина Татьяна Мазур в феврале 2015 года.

В августе 2017 года СБУ задержало житомирского журналиста Василия Муравицкого по подозрению в госизмене, обвинив его «в психологическом манипулировании общественным сознанием». Поводом стали публикации в российских СМИ (журналист в том числе сотрудничал с аккредитованным на Украине МИА «Россия сегодня»), в которых Муравицкий критиковал публичные заявления и политику украинских властей относительно конфликта на востоке Украины. Процесс по делу Василия Муравицкого идёт до сих пор.

Василий Муравицкий

© Алексей Вовк / РИА Новости

Журналистика на Украине стала не просто опасной, а смертельно опасной профессией, отмечают эксперты.

«За последние несколько лет было совершён целый ряд громких убийств представителей СМИ. Здесь необходимо вспомнить Олеся Бузину и одного из руководителей «Украинской правды» Павла Шеремета. Даже видимости расследования этих преступлений нет», — отметил Денис Денисов.

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По данным Национального союза журналистов Украины, каждые четыре дня на Украине нападают на представителя СМИ. Всего за прошлый год зафиксировано около 300 случаев разного рода вмешательств в деятельность журналистов, в 2016 году их было 260. При этом полиция, как правило, бездействует.

Так, силовики не нашли нарушений в действиях националистов, которые блокировали работу телеканала NewsOne. Они ворвались в здание и встали под дверями студий в декабре прошлого года после высказывания владельца канала Евгения Мураева, который назвал Майдан государственным переворотом.

В конце января 2018 года руководство страны раскритиковало генерального продюсера телеканала ZIK Наталью Влащенко за интервью с бывшим заместителем главы Администрации президента Виктора Януковича Андреем Портновым. Депутат от партии «Народный фронт» и экс-советник главы МВД Антон Геращенко на своей странице в Facebook написал, что считает недопустимым «устраивать «тёплую ванну» в эфире всеукраинского телеканала одному из самых преданных защитников Виктора Януковича».

«Работать станет сложнее»

По мнению экспертов, украинская власть считает, что репрессивными методами она может подавить критику.

«Официальный Киев таким поведением демонстрирует самое главное: он очень боится того, что про него пишут. А писать можно много, потому что каждый день высшие должностные чиновники Украины совершают правонарушения и обманывают своих граждан», — подчеркнул Денисов.

В феврале 2017 года украинский журналист Юрий Бутусов в эфире украинского телевидения рассказал, что, по его данным, президент Пётр Порошенко по ночам заходит в Facebook и читает сообщения о себе.

«Президент очень болезненно воспринимает критику и редко забывает имена обидчиков», — рассказал источник RT в «Блоке Петра Порошенко «Солидарность».

Президент Украины Пётр Порошенко отвечает на вопросы журналистов в Риме, Италия, 19 ноября, 2015 года

Reuters

По словам спикера RT, главу государства «обидело» расследование о его отдыхе на Мальдивах.

«До выборов осталось 14 месяцев, поэтому сейчас руководству страны нужно уменьшить количество критики о себе в СМИ. Это значит, что журналистам станет работать ещё сложнее. Вся надежда на ЕС и США, которые могут надавить на украинское руководство», — говорит источник RT в партии «Самопомощь».

Однако в том, что Запад так или иначе вмешается в ситуацию, аналитики сомневаются.

«Запад старается дистанцироваться от Украины. Они понимают, что выделяемые деньги в буквальном смысле уходят в «чёрную дыру», а страна не выполняет взятые на себя обязательства. Критические замечания по поводу преследования журналистов звучат всё время. Но западные страны пока не запускают механизм контроля свободы слова, когда, например, деньги выделяются под определённые требования», — подчеркнул Андрей Кошкин.

* «Правый сектор» — украинское объединение радикальных националистических организаций, признанное экстремистским и запрещённое на территории России (решение Верховного суда РФ от 17.11.2014).