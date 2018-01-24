«Абсолютное большинство»: почему жители Молдавии выступают против запрета новостных передач из России

По данным социологического опроса, две трети жителей Молдавии выступают против запрета российских новостных программ. Кроме того, рейтинг доверия граждан возглавили действующий президент Игорь Додон и пророссийски настроенная Партия социалистов. Опрошенные RT эксперты отмечают, что большая часть населения республики поддерживает курс на улучшение отношений с Москвой. Попытки же проевропейского парламента изменить статус русского языка могут обернуться расколом в молдавском обществе.

Две трети жителей Молдавии выступают против запрета в стране российских новостных и аналитических передач. Об этом свидетельствуют данные социологического опроса Vox Populi, представленного молдавской Ассоциацией социологов и демографов.

Исследование проводилось со 2 по 18 января 2018 года. В нём приняли участие 1783 человека из 91 населённого пункта Молдавии, передаёт РИА Новости.

Согласно результатам опроса, против ограничения передач из России высказались 64,2% респондентов, 19,5% не стали отвечать на данный вопрос и лишь 16,3% опрошенных поддержали введение запрета.

«Абсолютное большинство опрошенных против этих действий, за высказались всего 16%. Каждый пятый не смог ответить на поставленный вопрос», — подвёл итоги социолог Виктор Мокану на пресс-конференции.

10 января 2018 года спикер парламента Молдавии Андриан Канду утвердил закон об изменении Кодекса о телевидении и радио, который запрещает трансляцию в республике новостных и информационно-аналитических передач из России. Президент страны Игорь Додон два раза отклонял этот закон, после чего Конституционный суд Молдавии разрешил утвердить его в обход избранного главы государства.

«Болезненная процедура»

Для большинства жителей Молдавии русскоязычные СМИ являются источниками информации, а любая попытка вытеснить русский язык может вызвать раскол в обществе. Такое мнение высказал эксперт Международного института гуманитарно-политических исследований Владимир Брутер.

«В Молдавии есть регионы, где не говорят на молдавском и румынском языках. Любое решение такого рода обязательно будет приводить к отчуждению, особенно южных районов. Это опасно. В том числе с точки зрения контактов с Приднестровьем. Как только осуществляется давление на русский язык внутри страны, это ухудшает позицию по переговорам с Приднестровьем... В то же время изменение статуса русского языка для Молдавии — это болезненная процедура, которая приведёт к дополнительному расколу внутри страны», — сказал эксперт в беседе с RT.

РИА Новости

Ранее Либеральная партия Молдавии потребовала лишить русский язык особого статуса в стране. Председатель партии Михай Гимпу заявил, что депутаты обратятся в Конституционный суд, где оспорят законодательные акты, закрепляющие статус русского языка в республике.

Он напомнил, что, согласно закону о функционировании языков на территории Молдавской ССР от 1989 года, за русским языком в стране закреплён статус языка межнационального общения.

«Это неприемлемо. На территории Молдовы может быть только один язык межнационального общения — государственный румынский язык», — заявил Гимпу.

За Додона

Между тем опрос показал, что из всех действующих политиков президент страны Игорь Додон пользуется наибольшим доверием у молдаван (25%). На втором месте — бывший министр просвещения, экс-кандидат в президенты страны Майя Санду, которой доверяют 9,1% опрошенных. На третьей позиции — нынешний премьер-министр Павел Филип с 2,1%. При этом 28,1% респондентов не смогли ответить на поставленный вопрос, а 24,6% отметили, что не доверяют ни одному молдавскому политику.

В случае выборов в парламент Молдавии, по данным исследования, большинство голосов получила бы Партия социалистов (35,3%), которой Додон руководил до избрания.

На втором месте в рейтинге доверия жителей Молдавии — партия «Действие и солидарность» под руководством бывшего министра просвещения, экс-кандидата в президенты страны Майи Санду (16,9%). На третьем —Демократическая партия, за которую готовы отдать голоса 7,4% человек. За платформу «Достоинство и правда» — 3,8%, а Партия коммунистов набрала бы 1,6% голосов избирателей.

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Против вступления в НАТО

Опрос также показал, что 59,6% жителей Молдавии в случае организации всенародного референдума проголосовали бы против вступления страны в НАТО.

Только 19,4% респондентов поддержали бы присоединение страны к Североатлантическому альянсу. Ещё 7,1% опрошенных отказались бы от участия в плебисците, а 8,6% затруднились с ответом на поставленный вопрос. Кроме того, как выяснилось, 5,3% респондентов не знают, что собой представляет НАТО.

По словам политолога Владимира Брутера, общественное мнение в Молдавии по этим вопросам сформировалось достаточно давно. Ещё в 1990-х годах 50% населения поддерживали курс на Восток и 50% — на Запад.

«За это время произошли определённые изменения, и можно сказать, что сейчас цифры примерно такие: 60% за направление интеграции на Восток, 40% — на Запад. Хотя я бы сказал, что поточнее это где-то 55% на 45%. Это естественный процесс, выросло новое поколение, оно пыталось найти своё место и дома, и в Европе, и в России. Закончилось тем, что российский вектор теперь поддерживают несколько большее количество людей. Даже те, кто российский вектор открыто не поддерживают, в целом хотели бы иметь хорошие отношения с Россией», — резюмировал он.

Раскол во власти

Противостояние между президентом Молдавии, представляющим пророссийскую Партию социалистов, и проевропейски настроенным парламентом и правительством продолжается с момента избрания Додона президентом на всенародных выборах 13 ноября 2016 года.

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За 2017 год правительство страны успело несколько раз выслать из Молдавии российских журналистов, политологов и деятелей культуры, объявить персоной нон-грата сопредседателя российско-молдавской межправительственной комиссии вице-премьера Дмитрия Рогозина и потребовать запретить трансляцию российских информационных и аналитических передач в Молдавии. Кроме того, в нарушение приказа молдавского президента, Минобороны в сентябре 2017 года отправило 57 молдавских военных на Украину для участия в учениях НАТО Rapid Trident 2017.

10 января 2018 года спикер парламента Молдавии Андриан Канду утвердил закон, запрещающий трансляцию в республике новостных и информационно-аналитических передач из России. КС страны разрешил ему это сделать вместо президента Игоря Додона, дважды отклонявшего законопроект.

По мнению авторов инициативы, закон направлен «на борьбу с пропагандой и манипуляцией из-за границы, которые могут нанести серьёзный вред информационной безопасности государства и его граждан».

В МИД России назвали этот документ дискриминационным по отношению к российским СМИ.

«С сожалением приходится констатировать, что данный акт откровенной дискриминации российских СМИ носит последовательный характер и является очередным антироссийским выпадом со стороны правящего парламентского большинства в Кишинёве», — заявили в дипведомстве.

Кроме того, на днях Андриан Канду сообщил, что парламент Молдавии может выставить России счёт за «оккупацию» Приднестровья. По его словам, Москва должна выплатить Кишинёву многомиллиардную компенсацию за 25 лет пребывания российских военных в регионе.

Спикер молдавского парламента не забыл упомянуть и о знаках «российского вмешательства», которое, по его словам, активизировалось в преддверии парламентских выборов.

Как отметил политолог Владимир Брутер, правительство Молдавии старается всячески ухудшить отношения с Россией.

«Они уже заявили, что пытаются выставить счёт за «оккупацию» Приднестровья. Очевидно, усложнят въезд граждан РФ в Молдавию. Возможно, попытаются оказать определённое давление на Приднестровье, на российский воинский контингент, который там находится», — предположил он.