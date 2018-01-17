Пограничный кордон: журналистку Ираду Зейналову не пустили в Молдавию
- Ведущая НТВ Ирада Зейналова
- РИА Новости
- © Нина Зотина
Молдавские пограничники не пустили российскую телеведущую НТВ Ираду Зейналову на территорию страны. Поводом для отказа во въезде послужило то, что журналистка якобы не смогла подтвердить цели своего визита в республику. Соответствующее заявление сделали в пограничной полиции Молдавии.
Телеведущую, прилетевшую в Кишинёв из Стамбула, остановили в аэропорту молдавской столицы для прохождения паспортного контроля. В результате проверки документов пограничники приняли решение отказать россиянке во въезде в страну.
«Она прилетела на самолёте рейсом Стамбул — Кишинёв. На контроле женщина заявила, что у неё запланированы встречи с официальными лицами, но не смогла подтвердить это документально», — приводит Sputnik Moldova сообщение пресс-службы Погранполиции.
При этом подчёркивается, что речь не идёт о депортации или запрете на въезд в страну — лишь об отказе на пересечение границы: «Потому что не указана цель визита в республику».
Отмечается, что журналистка была отправлена в Россию ближайшим рейсом Кишинёв — Москва. Инцидент произошёл ещё вечером во вторник, 16 января, однако известно о нём стало лишь в среду.
«Вписывается в повестку нынешнего парламентского большинства»
Своё недоумение в связи с инцидентом выразил президент Молдавии Игорь Додон. Он подчеркнул, что лично направит Зейналовой приглашение посетить страну и даст ей интервью.
«Я с ней утром говорил. Договорились, что прилетит на днях по моему личному официальному приглашению, и я дам интервью. Сам факт непропуска вписывается в повестку нынешнего парламентского большинства», — цитирует Додона РИА Новости.
Глава государства добавил, что произошедшее выглядит странно на фоне заявлений от имени премьер-министра республики Павла Филипа о намерении наладить отношения с Российской Федерацией.
«Такие шаги точно не помогут возобновлению полноценного диалога и сотрудничества с нашим стратегическим партнёром», — отметил Додон.
На момент публикации материала сама Ирада Зейналова и телекомпания НТВ не прокомментировали инцидент. При этом в Telegram-канале НТВ выразили удивление позицией молдавской погранслужбы, заявившей об отсутствии документального подтверждения запланированных у Зейналовой встреч.
«Искренне удивлены. В течение трёх часов, которые съёмочная группа НТВ провела в аэропорту, представители пограничной полиции неоднократно говорили с представителями тех самых официальных лиц», — говорится в сообщении.
«Европа неспособна обеспечить права журналистов»
Крайнюю озабоченность инцидентом с недопуском Ирады Зейналовой на территорию Молдавии выразил председатель Союза журналистов России Владимир Соловьёв.
«Конечно, Союз журналистов выражает крайнюю озабоченность действиями властей Молдавии. Сейчас там происходит конфликт между президентом и парламентом. Тем не менее такие действия, с нашей точки зрения, неприемлемы и подлежат осуждению. Мы много работали вместе, я лично знаком с ней, она всегда очень грамотно подходила к освещению международной повестки», — заявил Соловьёв RT.
Он также выразил надежду на то, что молдавские власти в конце концов поймут, что на сегодняшний день «ограничения свободы слова недопустимы».
С осуждением действий молдавских властей выступил и председатель комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков. По его словам, республика неоднократно нарушала права российских журналистов, однако должной реакции от европейских органов власти не поступало.
Молдавия упорно и постоянно нарушает права российских журналистов, идя по пути Украины. Мы не раз ставили этот вопрос в Совете Европы, но все ушло в песок. Опыт показывает, что СЕ, как и ОБСЕ, неспособны обеспечить права журналистов.— Алексей Пушков (@Alexey_Pushkov) 17 января 2018 г.
«Молдавия упорно и постоянно нарушает права российских журналистов, идя по пути Украины. Мы не раз ставили этот вопрос в Совете Европы, но всё ушло в песок. Опыт показывает, что Совет Европы, как и ОБСЕ, неспособны обеспечить права журналистов», — написал сенатор в Twitter.
Напомним, власти Молдавии неоднократно отказывали во въезде в страну российским журналистам, включая сотрудников РИА Новости, НТВ, РЕН ТВ, Life News и других средств массовой информации.
- Игорь Додон
- globallookpress.com
- © Kremlin Pool/Global Look Press
Неделю назад, 10 января, спикер молдавского парламента Андриан Канду утвердил закон об изменении Кодекса о телевидении и радио, согласно которому на территории республики запрещается трансляция новостных и информационно-аналитических передач из России.
Это право Канду делегировал Конституционный суд Молдавии, разрешивший подписать соответствующий закон спикеру парламента или премьер-министру вместо отстранённого от должности президента.
В российском МИД назвали этот документ дискриминационным по отношению к российским СМИ: «С сожалением приходится констатировать, что данный акт откровенной дискриминации российских СМИ носит последовательный характер и является очередным антироссийским выпадом со стороны правящего парламентского большинства в Кишинёве».
По словам официального представителя внешнеполитического ведомства Марии Захаровой, то, каким образом «русофобские силы молдавского парламента в очередной раз навязали свою волю населению», свидетельствует о том, что страна «всё дальше отходит от демократических норм, скатываясь к тоталитарным практикам борьбы с альтернативными точками зрения».
«Со своей стороны, подтверждая приверженность общепринятому в международных отношениях принципу взаимности, оставляем за собой право на ответные меры», — отметила дипломат.
Она подчеркнула, что данная ситуация требует реакции не только таких специализированных международных институтов, как ОБСЕ, но и официальных представителей других европейских структур.
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