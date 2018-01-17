Пограничный кордон: журналистку Ираду Зейналову не пустили в Молдавию

Сотрудники пограничной полиции Молдавии отказали во въезде в страну российской телеведущей Ираде Зейналовой. Поводом для этого стало якобы отсутствие у журналистки НТВ документального подтверждения целей визита в республику. Вместе с тем в погранслужбе подчеркнули, что речь идёт об отказе в пересечении границы, а не о депортации или запрете на въезд в страну. Своё недоумение в связи с инцидентом выразил президент Молдавии Игорь Додон. Он заявил, что лично направит ведущей приглашение. Как на действия молдавских пограничников отреагировали в России — в материале RT.

Молдавские пограничники не пустили российскую телеведущую НТВ Ираду Зейналову на территорию страны. Поводом для отказа во въезде послужило то, что журналистка якобы не смогла подтвердить цели своего визита в республику. Соответствующее заявление сделали в пограничной полиции Молдавии.

Телеведущую, прилетевшую в Кишинёв из Стамбула, остановили в аэропорту молдавской столицы для прохождения паспортного контроля. В результате проверки документов пограничники приняли решение отказать россиянке во въезде в страну.

«Она прилетела на самолёте рейсом Стамбул — Кишинёв. На контроле женщина заявила, что у неё запланированы встречи с официальными лицами, но не смогла подтвердить это документально», — приводит Sputnik Moldova сообщение пресс-службы Погранполиции.

При этом подчёркивается, что речь не идёт о депортации или запрете на въезд в страну — лишь об отказе на пересечение границы: «Потому что не указана цель визита в республику».

Отмечается, что журналистка была отправлена в Россию ближайшим рейсом Кишинёв — Москва. Инцидент произошёл ещё вечером во вторник, 16 января, однако известно о нём стало лишь в среду.

«Вписывается в повестку нынешнего парламентского большинства»

Своё недоумение в связи с инцидентом выразил президент Молдавии Игорь Додон. Он подчеркнул, что лично направит Зейналовой приглашение посетить страну и даст ей интервью.

«Я с ней утром говорил. Договорились, что прилетит на днях по моему личному официальному приглашению, и я дам интервью. Сам факт непропуска вписывается в повестку нынешнего парламентского большинства», — цитирует Додона РИА Новости.

Глава государства добавил, что произошедшее выглядит странно на фоне заявлений от имени премьер-министра республики Павла Филипа о намерении наладить отношения с Российской Федерацией.

«Такие шаги точно не помогут возобновлению полноценного диалога и сотрудничества с нашим стратегическим партнёром», — отметил Додон.

На момент публикации материала сама Ирада Зейналова и телекомпания НТВ не прокомментировали инцидент. При этом в Telegram-канале НТВ выразили удивление позицией молдавской погранслужбы, заявившей об отсутствии документального подтверждения запланированных у Зейналовой встреч.

«Искренне удивлены. В течение трёх часов, которые съёмочная группа НТВ провела в аэропорту, представители пограничной полиции неоднократно говорили с представителями тех самых официальных лиц», — говорится в сообщении.

«Европа неспособна обеспечить права журналистов»

Крайнюю озабоченность инцидентом с недопуском Ирады Зейналовой на территорию Молдавии выразил председатель Союза журналистов России Владимир Соловьёв.

«Конечно, Союз журналистов выражает крайнюю озабоченность действиями властей Молдавии. Сейчас там происходит конфликт между президентом и парламентом. Тем не менее такие действия, с нашей точки зрения, неприемлемы и подлежат осуждению. Мы много работали вместе, я лично знаком с ней, она всегда очень грамотно подходила к освещению международной повестки», — заявил Соловьёв RT.

Он также выразил надежду на то, что молдавские власти в конце концов поймут, что на сегодняшний день «ограничения свободы слова недопустимы».

С осуждением действий молдавских властей выступил и председатель комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков. По его словам, республика неоднократно нарушала права российских журналистов, однако должной реакции от европейских органов власти не поступало.

Молдавия упорно и постоянно нарушает права российских журналистов, идя по пути Украины. Мы не раз ставили этот вопрос в Совете Европы, но все ушло в песок. Опыт показывает, что СЕ, как и ОБСЕ, неспособны обеспечить права журналистов. — Алексей Пушков (@Alexey_Pushkov) 17 января 2018 г.

«Молдавия упорно и постоянно нарушает права российских журналистов, идя по пути Украины. Мы не раз ставили этот вопрос в Совете Европы, но всё ушло в песок. Опыт показывает, что Совет Европы, как и ОБСЕ, неспособны обеспечить права журналистов», — написал сенатор в Twitter.

Напомним, власти Молдавии неоднократно отказывали во въезде в страну российским журналистам, включая сотрудников РИА Новости, НТВ, РЕН ТВ, Life News и других средств массовой информации.

Игорь Додон

globallookpress.com

© Kremlin Pool/Global Look Press

Неделю назад, 10 января, спикер молдавского парламента Андриан Канду утвердил закон об изменении Кодекса о телевидении и радио, согласно которому на территории республики запрещается трансляция новостных и информационно-аналитических передач из России.

Это право Канду делегировал Конституционный суд Молдавии, разрешивший подписать соответствующий закон спикеру парламента или премьер-министру вместо отстранённого от должности президента.

Также по теме Временный переворот: к чему может привести отстранение Додона от должности президента Молдавии Председатель парламента Молдавии Адриан Канду взял на себя функции президента страны. Конституционный суд республики постановил...

В российском МИД назвали этот документ дискриминационным по отношению к российским СМИ: «С сожалением приходится констатировать, что данный акт откровенной дискриминации российских СМИ носит последовательный характер и является очередным антироссийским выпадом со стороны правящего парламентского большинства в Кишинёве».

По словам официального представителя внешнеполитического ведомства Марии Захаровой, то, каким образом «русофобские силы молдавского парламента в очередной раз навязали свою волю населению», свидетельствует о том, что страна «всё дальше отходит от демократических норм, скатываясь к тоталитарным практикам борьбы с альтернативными точками зрения».

«Со своей стороны, подтверждая приверженность общепринятому в международных отношениях принципу взаимности, оставляем за собой право на ответные меры», — отметила дипломат.

Она подчеркнула, что данная ситуация требует реакции не только таких специализированных международных институтов, как ОБСЕ, но и официальных представителей других европейских структур.