«Продолжается политическое шоу»: к чему может привести противостояние президента и правительства Молдавии

Президент Молдавии Игорь Додон заявил, что не будет утверждать кандидатуры шести новых министров правительства, предложенные премьером Павлом Филипом. В ответ контролирующие парламент оппозиционные силы пригрозили повторить прецедент осени 2017 года, когда президент был временно отстранён от власти за отказ назначить рекомендованного главу оборонного ведомства. Противостояние президента и кабмина набирает обороты в преддверии запланированных на 2018 год парламентских выборов. Есть ли выход из молдавского политического кризиса, выяснял RT.

Перетасовка колоды

Президент Молдавии Игорь Додон повторно отказался назначать на должности министров кандидатуры, предложенные главой правительства страны Павлом Филипом.

«Я не собираюсь уступать в этой ситуации. Я не приму — и я уверен, что все, кто поддерживает президента Республики Молдова, не примут назначение таких министров», — написал Додон на своей странице в Facebook.

Неделю назад, 20 декабря, Игорь Додон подписал заявления об отставке шестерых членов правительства Молдавии: министра иностранных дел Андрея Галбура, министра экономики Октавиана Калмыка, вице-премьера по реинтеграции Молдавии Георгия Балана, министра юстиции Владимира Чеботаря, министра строительства и регионального развития Василия Бытки и министра труда, социальной защиты и здравоохранения Стеллы Григораш.

На следующий день президент заявил, что отклонил кандидатуры их преемников, предложенных правительством, которое опирается на парламентское большинство, и в первую очередь на Демократическую партию молдавского олигарха Владимира Плахотнюка.

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Молдавские СМИ сообщают, что в соответствии с предложениями Демпартии и лично Владимира Плахотнюка в новом составе правительства может появиться должность вице-премьера по евроинтеграции. Её предлагается занять бывшему премьер-министру Юрию Лянкэ. Пост министра иностранных дел предлагается занять послу Молдавии в Швейцарии Тудору Ульяновски, министром экономики должен стать бывший премьер-министр Кирилл Габурич, министром юстиции — Александр Тэнасе, министром труда — глава Национального центра по переливанию крови Светлана Чеботарь, министром реинтеграции Молдовы — бывшая сотрудница МВД Кристина Лесник. Кроме того, Плахотнюк намерен назначить нового министра сельского хозяйства. Им должен стать ректор Государственного аграрного университета Молдавии Ливиу Волконович.

28 декабря Игорь Додон заявил, что не станет утверждать новых министров, поскольку все они «продемонстрировали должностное несоответствие, отсутствие профессионализма и прискорбный оппортунизм на своих предыдущих должностях и в своей предыдущей деятельности».

«В том числе некоторые из них прямо или косвенно были замешаны в банковской краже», — добавил президент, намекая на громкое дело, связанное с хищением в 2014 году (когда многие нынешние назначенцы находились при власти) $1 млрд из трёх молдавских банков: Banca de Economii, Unibank и Banca Socială.

Проверенный метод

Противостояние между президентом Молдовы Игорем Додоном, представляющим пророссийскую Партию социалистов, и проевропейски настроенным парламентом и правительством продолжается с момента избрания Додона президентом на всенародных выборах 13 ноября 2016 года.

За 2017 год правительство страны успело несколько раз выслать из Молдавии российских журналистов, политологов и деятелей культуры, объявить персоной нон-грата сопредседателя российско-молдавской межправительственной комиссии вице-премьера Дмитрия Рогозина и потребовать запретить трансляцию российских информационных и аналитических передач на Молдавию. Кроме того, в нарушение приказа президента Минобороны отправило в сентябре 2017 года 57 молдавских военных на Украину для участия в учениях НАТО Rapid Trident 2017.

Премьер-министр Молдавии Павел Филип

РИА Новости

© Алексей Витвицкий

Молдавия — парламентская республика, поэтому реальная власть сосредоточена в руках правительства, а главе государства оставлены лишь представительские функции, однако кандидатуры министров должен утверждать президент.

В октябре 2017 года подконтрольный правительству Конституционный суд Молдавии постановил, что, если глава государства откажется утверждать кандидатуры министров, он может быть временно отстранён от должности. В этом случае полномочия по утверждению министров переходят спикеру парламента. Таким образом была утверждена кандидатура министра обороны — 32-летнего Евгения Стурзы, не имеющего ни военного опыта, ни соответствующего образования.

Группа депутатов молдавского парламента уже обратилась в Конституционный суд по поводу отказа Додона утвердить кандидатуры новых министров — об этом сообщает ТАСС со ссылкой на депутата Сергея Сырбу.

«Попросили КС помочь выйти из тупика, который спровоцировал своим отказом президент, дважды отказавшийся утвердить новых членов правительства», — указал депутат.

По словам Сырбу, ожидается, что судья применит тот же сценарий, который был использован для утверждения кандидатуры министра обороны, и определит, кто возьмёт на себя полномочия президента для утверждения новых членов кабинета.

«Основания под угрозами правящей партии, безусловно, есть, — заявил в беседе с RT ведущий научный сотрудник РИСИ Александр Шевченко. — У парламента есть верный инструмент в лице Конституционного суда, учитывая, что из шестерых судей пятеро — граждане Румынии. Никаких сомнений в том, что суд окажет поддержку парламенту, нет».

По словам эксперта, не только судьи, но и многие министры имеют двойное гражданство.

«Всё это — политика прессинга, направленная на интеграцию Молдовы в Румынию», — считает эксперт.

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Конфликт президента и правительства был предсказуем, отметил в беседе с RT исполнительный директор отделения Изборского клуба в Молдавии Владимир Букарский.

«Игорь Додон заранее заявил, что ни при каких обстоятельствах не утвердит министров, предложенных правительством Филипа, и торг здесь неуместен», — подчёркивает политолог.

С другой стороны, как отмечает эксперт, «по словам лидеров ДПМ, импичмент — слишком дорогое и долгое удовольствие, и они будут руководствоваться уже апробированной процедурой: временным «отключением» президента с помощью Конституционного суда и приведением министров к присяге спикером парламента Адрианом Канду».

«Представляется, что подобная же процедура будет задействована и на этот раз», — считает Букарский.

С прицелом на выборы

Однако, по мнению Шевченко, вариант импичмента вполне возможен в будущем.

«Додону нужно быть очень осторожным, — утверждает эксперт. — Хитрый расчёт заключается в том, чтобы спровоцировать Додона на проявление эмоций, на протест, на то, чтобы вывести его из себя. Его противники рассчитывают использовать эту ситуацию, чтобы добиться импичмента президента».

Задача молдавского лидера — не поддаться на эти провокации, считает Шевченко.

«Если речь идёт о предвыборной сделке, это напрасная трата времени, поскольку ничто не спасёт это правительство от падения после парламентских выборов 2018 года», — завершил Игорь Додон свой комментарий в Facebook по поводу отказа назначать новых министров.

То, что предложение переформировать правительство может скрывать под собой попытку руководства Демпартии договориться с Додоном в преддверии назначенных на 2018 год парламентских выборов, сейчас активно обсуждается в Молдавии. Дело в том, что, согласно опросам общественного мнения, которые проводят в целом нелояльные и не симпатизирующие президенту службы, Социалистическая партия далеко опережает всех своих конкурентов.

Так, согласно данным опроса «Барометр общественного мнения», проведённого Институтом публичной политики, за социалистов в середине декабря 2017 года готовы были проголосовать 23% избирателей. За Демократическую партию — лишь 2,8%.

«В Молдове очень многое будет зависеть от результата парламентских выборов в наступающем году», — отмечает Букарский.

Заседание парламента Молдавии

© Miroslav Rotari/Sputnik

Поскольку, согласно всем социологическим опросам, у Додона и социалистов наиболее высокие рейтинги, эксперт считает, что президент не будет предпринимать рискованных шагов, которые могут «спровоцировать снятие социалистов с выборной дистанции».

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Схожего мнения придерживается директор Института прикладных политических исследований Григорий Добромелов. Как отметил эксперт в беседе с RT, такие скандалы, как ссора с антироссийски настроенным правительством, «идут ему (Додону. — RT) только на пользу накануне парламентских выборов».

Хотя, согласно социологическим исследованиям, число сторонников вступления в ЕС и ЕАЭС в стране примерно равно (по 40% опрошенных), отношение к России в целом положительное. Как свидетельствуют данные опроса, проведённого в начале декабря 2017 года Институтом публичной политики, 33% молдаван готовы проголосовать за присоединение страны к России. Для сравнения, сторонников объединения с Румынией — 21,8%.

По словам Добромелова, Игорю Додону сейчас важнее сохранить власть и тот статус, который он имеет, чем рисковать, организуя протестные акции с требованиями роспуска парламента и перехода к президентской республике, о чём президент заявлял ещё осенью этого года.