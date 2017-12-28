Додон повторно отклонил кандидатуры предложенных премьером Молдавии министров

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Молдавский лидер Игорь Додон повторно отклонил кандидатуры на министерские должности, представленные премьер-министром Молдавии Павлом Филипом.

Об этом президент написал в своём Facebook.

«Чтобы было ясно и парламентариям, и правительству: я не собираюсь уступать в этой ситуации. Я не приму — и я уверен, что все, кто поддерживает президента Республики Молдова, не примут — назначение таких министров», — отметил Додон.

По словам главы государства, большинство предложенных кандидатов «продемонстрировали должностное несоответствие, отсутствие профессионализма и прискорбный оппортунизм на своих предыдущих должностях».

Он подчеркнул, что некоторые из них «прямо или косвенно были замешаны в банковской краже». 

«Считаю, что с привлечением данных кандидатур правительство не будет деполитизировано — напротив, их утверждение повлечёт за собой активизацию деятельности некоторых политических субъектов. Их продвижение является результатом очевидного политического сговора с целью удовлетворения интересов участников парламентской коалиции», — добавил молдавский лидер.

Ранее Додон рассказал, что отклонил данные кандидатуры.

20 декабря премьер Молдавии подписал заявления об отставке шести членов правительства.

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