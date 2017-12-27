Эксперт прокомментировал просьбу Молдавии сделать скидку на российский газ

Заместитель директора по энергетическому направлению Института энергетики и финансов России Алексей Белогорьев прокомментировал просьбу Кишинёва сделать скидку на российский газ, сообщает ФБА «Экономика сегодня».

«Молдавия относится к числу тех стран, для которых цена на газ формируется в смешанной политико-экономической формуле», — заявил эксперт.

По его словам, с одной стороны, принимается во внимание общая динамика цен на европейском рынке и средняя цена российского газа в западном направлении, а с другой — на протяжении последних 25 лет большую роль продолжают играть политические вопросы.

Как отметил Белогорьев, нынешняя просьба не первая, и похожие переговоры ведутся на разном уровне фактически ежегодно.

Эксперт также оценил риторику президента Молдавии Игоря Додона относительно приближения к ценам ЕАЭС.

«Всё-таки стоимость газа для Белоруссии или Армении напрямую связана с совершенно другим уровнем интеграции между странами — у нас более открытые рынки, а также более свободное перемещение людей и капиталов, поэтому сравнивать условия для Молдавии и для стран ЕАЭС несправедливо и неправильно», — пояснил Белогорьев.

Он также обратил внимание на изменения в вопросах ценообразования на рынке газа. В 2024 году должно завершиться формирование общего рынка газа в ЕАЭС, хотя ряд стран пытаются всячески ускорить данный процесс.

Ранее ведущий эксперт Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков прокомментировал в беседе с НСН сообщения о росте экспорта российского газа.