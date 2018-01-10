В Молдавии утвердили закон о запрете новостных программ из России

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Спикер парламента Молдавии Андриан Канду утвердил закон об изменении Кодекса о телевидении и радио, который запрещает трансляцию в республике новостных и информационно-аналитических передач из России.

Об этом сообщает РИА Новости.

«Декрет о промульгации закона о внесении изменений и дополнений в Кодекс о телевидении и радио подписан сегодня утром спикером парламента Андрианом Канду», — сообщили в пресс-службе парламента.

5 января Конституционный суд Молдавии разрешил спикеру парламента или премьер-министру подписать вместо президента Игоря Додона закон, запрещающий трансляцию в стране новостных и информационно-аналитических передач из России.

Президент Молдавии Игорь Додон осудил данное решение Конституционного суда.

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