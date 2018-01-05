Додон раскритиковал решение КС о запрете новостных программ из России в Молдавии

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Президент Молдавии Игорь Додон осудил решение Конституционного суда, разрешившего утвердить в обход главы государства принятый парламентом закон о запрете новостных программ из России.

«Как и обещал, я ни под каким предлогом не уступлю режиму. Я не одобрю скомпрометировавших себя кандидатов и не подпишу законы, противоречащие интересам граждан. <…> Относительно закона о борьбе с пропагандой — он представляет собой откровенное посягательство на свободу граждан Молдавии в получении информации», — написал он в Facebook.

По его словам, речь идёт о «цензуре, основанной на двойных стандартах, в стиле правящих в стране демократов».

«Что касается информирования граждан, существует много других возможностей, благодаря которым они смогут узнавать новости, не пропущенные политической цензурой», — добавил Додон.

Ранее КС Молдавии разрешил спикеру парламента или премьер-министру подписать вместо Игоря Додона закон о запрете российских новостных программ.

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Молдавия
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