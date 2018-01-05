КС Молдавии разрешил утвердить закон о запрете новостных программ из России в обход Додона
Глава КС Тудор Панцыру заявил, что «констатированы обстоятельства, оправдывающие осуществление временного исполнения обязанностей президента Молдавии в связи с повторным отказом промульгировать закон об изменении и дополнении кодекса о телевидении и радио».
«В соответствии со ст. 91 Конституции в порядке осуществления временного исполнения обязанностей председатель парламента или премьер в качестве и.о. издаст декрет о промульгации закона об изменении и дополнении кодекса о телевидении и радио», — приводит его слова РИА Новости.
Панцыру добавил, что это решение является окончательным и обжалованию не подлежит.
Ранее Додон обратился в Конституционный суд из-за положений закона о запрете российских новостных программ.
22 декабря парламент Молдавии повторно принял данный закон, ранее отклонённый Игорем Додоном.
Согласно конституции, президент Молдавии обязан утвердить закон, если парламент принимает его дважды.