Додон обратился в Конституционный суд из-за запрета российских новостных программ

Президент Молдавии Игорь Додон заявил, что повторно отклонил принятый парламентом закон, запрещающий трансляцию в республике новостных и информационно-аналитических передач из России, и обратился в Конституционный суд по поводу его положений.

На своей странице в Facebook он написал, что данный закон «противоречит принципам демократии и нарушает основные права человека, гарантированные конституцией и Европейской конвенцией по правам человека».

«Вместе с тем данный закон, вопреки положениям конституции, вводит цензуру, что недопустимо в правовом государстве. Исходя из этих соображений, принял решение обратиться в Конституционный суд по поводу рассмотрения конституционности положений упомянутого закона», — отметил Додон.

В беседе с РИА Новости он заявил, что соответствующее обращение уже подано в Конституционный суд.

7 декабря молдавский парламент утвердил в двух чтениях законопроект, предусматривающий ограничения для российских телеканалов.