«Обречены на провал»: в России отреагировали на намерение властей Молдавии выставить счёт за «оккупацию» Приднестровья

Молдавия может предъявить РФ многомиллиардный счёт за 25-летнюю «оккупацию» Приднестровья. Об том заявил спикер молдавского парламента Андриан Канду. По словам парламентария, российские военные якобы представляют опасность для его страны. В российских властных кругах указали на несостоятельность суждений Канду. Представители Госдумы и Совета Федерации напомнили о вкладе, который российские миротворцы внесли в решение приднестровского кризиса. Ранее спецпредставитель ОБСЕ по Приднестровью Франко Фраттини отмечал, что без Москвы урегулирование в непризнанной республике было бы невозможно.

В Кишинёве заявили, что присутствие российских миротворцев в Приднестровье якобы нарушает нормы международного права. В связи с этим в парламенте Молдавии заявили, что Россия должна выплатить стране многомиллиардную компенсацию за 25 лет нахождения военных в регионе. Об этом сообщил спикер молдавского парламента Андриан Канду в интервью Latvijas Avize.

«Это нарушение международного права со стороны России. Мы намерены нанять международную юридическую компанию для расчёта потерь от присутствия России в Приднестровье в течение 25 лет. Счёт будет измеряться в миллиардах долларов», — сказал Канду.

Более того, он назвал российских миротворцев «оккупационными силами», которые якобы представляют угрозу безопасности Молдавии.

Не забыл Канду упомянуть и о знаках «российского вмешательства», которое, по его словам, активизировалось в преддверии парламентских выборов. Влияние якобы осуществляется через СМИ и неправительственные организации.

Председатель парламента Республики Молдова Андриан Канду

РИА Новости

«Политика на ухудшение отношений с Россией»

В России раскритиковали заявления Андриана Канду, отметив, что если бы 25 лет назад в ситуацию в Приднестровье не вмешались российские миротворцы, то в регионе развернулась бы резня.

«Российские миротворческие войска, которые там находятся, спасли огромное количество молдаван и граждан других национальностей бывшей Молдавской ССР, которые после распада Советского Союза вступили в открытое противостояние. Если бы там не оказалось российских миротворческих сил, то в регионе была бы резня. Поэтому, думаю, они должны не требовать какой-то компенсации, а благодарить за то, что там была прекращена гражданская война», — сказал RT первый зампред комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров.

«Если завтра оттуда уйдут российские миротворческие войска, то это отнюдь не значит, что Приднестровье поднимет лапки и пойдёт сдаваться на милость Кишинёву. Поэтому, думаю, такое заявление вписывается в рамки политики, направленной на ухудшение отношений с Россией и стремление рано или поздно попасть в НАТО, которую нынешние руководители Молдавии объявили», — заключил сенатор.

Заявления молдавского спикера назвал беспочвенными и надуманными председатель комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков.

«В Молдавии хотят получить с России миллиарды за мифическую «оккупацию Приднестровья»?.. Потуги, обречённые на провал. Пусть даже не думают. Так можно вообще российского рынка лишиться и остаться ни с чем», — прокомментировал Пушков.

В Молдавии хотят получить с России миллиарды за мифическую "оккупацию Приднестровья"? Типичная логика паразитов: выдумать предлог и кричать "дайте деньги"! Потуги, обреченные на провал. Пусть даже не думают. Так можно вообще российского рынка лишиться и остаться ни с чем. — Алексей Пушков (@Alexey_Pushkov) January 20, 2018

В Москве также отметили, что, делая такие громкие заявления, Кишинёв прощупывает почву на предмет возможной конфронтации. Андриан Канду в интервью сказал, что в качестве ориентира для своей страны видит Евросоюз и США, а не Россию и Евразийский союз.

«К великому сожалению, они сегодня ищут внешнего врага в лице России, отвлекаясь от насущных проблем. Это, безусловно, делается по указке Запада, США. Делается и в угоду сопредельной Румынии. Но всяческие попытки выдавить наших миротворцев, на мой взгляд, обречены на провал. Это недопустимо, поскольку мы выполняем в соответствии со всеми нормами международного права задачи по защите мира на данном участке», — сказал в беседе с RT зампред комитета Госдумы по обороне и безопасности Юрий Швыткин.

Депутат подчеркнул, что российские представители в Приднестровье выполняют исключительно миротворческие функции.

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«Российские миротворческие силы выполняют функции по своему прямому назначению — это недопущение вооружённого конфликта, который был в своё время в Приднестровье. И только присутствие российских миротворцев позволяет сегодня выдержать пусть хрупкое, но мирное сосуществование в регионе», — заключил он.

Ранее значительную роль России в урегулировании кризиса отметил спецпредставитель ОБСЕ по Приднестровью Франко Фраттини. По его словам, без участия РФ примирение внутри непризнанной республики невозможно.

«В деле приднестровского урегулирования очень важен вклад российской стороны, который, я уверен, будет оставаться позитивным», — приводит РИА Новости слова Фраттини, сказанные 11 января.

Спецпредставитель ОБСЕ подчеркнул, что главной проблемой при разрешении ситуации является конфликт властей внутри самой Молдавии.

Кризис власти

Напомним, что с 2016 года в стране продолжается противостояние между президентом Игорем Додоном, вектор политики которого считают направленным в сторону России, и проевропейски настроенным парламентом и правительством.

2 января Конституционный суд Молдавии временно приостановил полномочия главы государства, после того как тот дважды отверг кандидатуры министров, предложенные правительством.

Временно исполняющим обязанности президента себя объявил спикер парламента Андриан Канду. «В качестве временно исполняющего обязанности президента я подпишу указы о назначении новых министров и проведу церемонию их приведения к присяге», — заявил он тогда.

Подобная ситуация объясняется формой государственного управления страны. Молдавия — парламентская республика, поэтому реальная власть сосредоточена в руках правительства, а главе государства оставлены лишь представительские функции. При этом кандидатуры министров должен утверждать президент.