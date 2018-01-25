Бывший президент Украины раскритиковал Порошенко за поездку на Мальдивы

Бывший президент Украины Леонид Кравчук раскритиковал действующего главу государства Петра Порошенко за отдых на Мальдивах. Об этом сообщает издание «Новое время».

«Когда речь идёт о президенте, то сразу всплывает на поверхность вопрос безопасности. Президент не является человеком, принадлежащим только себе. Он принадлежит прежде всего стране», — сказал Кравчук.

По его словам, любые неожиданные или экстремальные ситуации с президентом могут серьёзно повлиять на безопасность государства.

Он подчеркнул, что, согласно Конституции, президент страны не имеет права передавать свои полномочия даже на одну минуту.

«И последний вопрос — морально-этический... Когда страна в войне, а 60% людей побираются, я не думаю, что такой роскошный отдых координируется с жизнью большинства народа», — добавил первый президент Украины.

21 января СМИ сообщили, что Порошенко и члены его семьи отправились на праздники на Мальдивы под вымышленными именами.

Позднее в Государственной пограничной службе заявили о законном пересечении Порошенко границы при поездке на Мальдивы.