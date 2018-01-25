Бывший президент Украины раскритиковал Порошенко за поездку на Мальдивы

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Бывший президент Украины Леонид Кравчук раскритиковал действующего главу государства Петра Порошенко за отдых на Мальдивах. Об этом сообщает издание «Новое время».

«Когда речь идёт о президенте, то сразу всплывает на поверхность вопрос безопасности. Президент не является человеком, принадлежащим только себе. Он принадлежит прежде всего стране», — сказал Кравчук.

По его словам, любые неожиданные или экстремальные ситуации с президентом могут серьёзно повлиять на безопасность государства.

Он подчеркнул, что, согласно Конституции, президент страны не имеет права передавать свои полномочия даже на одну минуту.

«И последний вопрос — морально-этический... Когда страна в войне, а 60% людей побираются, я не думаю, что такой роскошный отдых координируется с жизнью большинства народа», — добавил первый президент Украины.

21 января СМИ сообщили, что Порошенко и члены его семьи отправились на праздники на Мальдивы под вымышленными именами.

Позднее в Государственной пограничной службе заявили о законном пересечении Порошенко границы при поездке на Мальдивы.

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