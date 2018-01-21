СМИ: Порошенко с семьёй мог выехать на Мальдивы под вымышленным именем

Короткая ссылка
Президент Украины Пётр Порошенко и члены его семьи могли отправиться в отпуск на Мальдивы под вымышленными именами. Об этом сообщает Страна.ua со ссылкой на источник в украинских спецслужбах.

По данным издания, украинскому лидеру и членам его семьи ранее были выданы документы на чужие имена.

«Гелетей (Валерий Гелетей — начальник Управления государственной охраны Украины. — RT) написал в СБУ письмо под грифом «секретно», что в адрес президента поступают угрозы. На основании этого письма СБУ изготовила ДОПы (документы оперативного прикрытия. — RT) – паспорта на вымышленные имена», — заявил собеседник издания.

При этом источник не уточнил, какие именно имена указаны в документах, находящихся в распоряжении Порошенко.

Как сообщает газета, на Мальдивах президент Украины находился под псевдонимом Mr Incognito Petro Ukraine.

Подписывайтесь на наш Telegram, чтобы быть в курсе важных новостей.
Украина
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
Агрегатор новостей 24СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2018 гг. Все права защищены.

Сетевое издание зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru