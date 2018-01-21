СМИ: Порошенко с семьёй мог выехать на Мальдивы под вымышленным именем
По данным издания, украинскому лидеру и членам его семьи ранее были выданы документы на чужие имена.
«Гелетей (Валерий Гелетей — начальник Управления государственной охраны Украины. — RT) написал в СБУ письмо под грифом «секретно», что в адрес президента поступают угрозы. На основании этого письма СБУ изготовила ДОПы (документы оперативного прикрытия. — RT) – паспорта на вымышленные имена», — заявил собеседник издания.
При этом источник не уточнил, какие именно имена указаны в документах, находящихся в распоряжении Порошенко.
Как сообщает газета, на Мальдивах президент Украины находился под псевдонимом Mr Incognito Petro Ukraine.