СМИ: Порошенко с семьёй мог выехать на Мальдивы под вымышленным именем

Президент Украины Пётр Порошенко и члены его семьи могли отправиться в отпуск на Мальдивы под вымышленными именами. Об этом сообщает Страна.ua со ссылкой на источник в украинских спецслужбах.

По данным издания, украинскому лидеру и членам его семьи ранее были выданы документы на чужие имена.

«Гелетей (Валерий Гелетей — начальник Управления государственной охраны Украины. — RT) написал в СБУ письмо под грифом «секретно», что в адрес президента поступают угрозы. На основании этого письма СБУ изготовила ДОПы (документы оперативного прикрытия. — RT) – паспорта на вымышленные имена», — заявил собеседник издания.

При этом источник не уточнил, какие именно имена указаны в документах, находящихся в распоряжении Порошенко.

Как сообщает газета, на Мальдивах президент Украины находился под псевдонимом Mr Incognito Petro Ukraine.