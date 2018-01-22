На Украине заявили о законном пересечении Порошенко границы при поездке на Мальдивы

Президент Украины Пётр Порошенко на новогодние праздники посещал Мальдивы с частной поездкой законным способом, никаких нарушений при пересечении им границы выявлено не было, заявили в Государственной пограничной службе.

«Информируем вас, что все процедуры, связанные с пересечением государственной границы данным лицом, происходили в соответствии с законом Украины «О пограничном контроле», — приводит Интерфакс-Украина ответ ведомства.

В пресс-службе Порошенко агентству сообщили, что президент оплатил поездку с собственного счёта задекларированных средств, что будет отражено в его электронной декларации.

Ранее СМИ сообщили, что Порошенко и члены его семьи отправились на праздники на Мальдивы под вымышленными именами.

Позднее бывший губернатор Одесской области Михаил Саакашвили призвал судить украинского лидера за нарушение правил прохождения границы.