На Украине заявили о законном пересечении Порошенко границы при поездке на Мальдивы
«Информируем вас, что все процедуры, связанные с пересечением государственной границы данным лицом, происходили в соответствии с законом Украины «О пограничном контроле», — приводит Интерфакс-Украина ответ ведомства.
В пресс-службе Порошенко агентству сообщили, что президент оплатил поездку с собственного счёта задекларированных средств, что будет отражено в его электронной декларации.
Ранее СМИ сообщили, что Порошенко и члены его семьи отправились на праздники на Мальдивы под вымышленными именами.
Позднее бывший губернатор Одесской области Михаил Саакашвили призвал судить украинского лидера за нарушение правил прохождения границы.