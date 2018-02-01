Главный редактор украинского издания «СТРАНА.ua» попросил убежища в Австрии

Главный редактор украинского издания «СТРАНА.ua» Игорь Гужва уехал из Украины в Австрию, где попросил политического убежища из-за «давления со стороны властей». Об этом говорится в обращении редакции издания к украинскому президенту Петру Порошенко.

«Игорь Гужва выехал в Вену и попросил политического убежища у властей Австрийской Республики в соответствии с принятой процедурой. Подчеркнём, что Игорь Гужва выехал в Австрию после того, как у него закончился срок меры пресечения», — отмечается в обращении.

В тексте также подчёркивается, что Гужва остаётся главным редактором издания и продолжает руководить им из-за границы.

Гужва в своём обращении заявил, что запрос о политическом убежище связан с «беспрецедентным давлением со стороны властей» Украины.

«Буквально с первого дня существования интернет-газеты «Страна» мы подвергаемся беспрецедентному давлению со стороны властей. Против меня лично возбуждено пять уголовных дел, и это не предел. Преследованиям подвергаются и другие журналисты нашего издания», — отметил главред.

В июне сотрудники СБУ провели обыск в редакции украинского издания «СТРАНА.ua» и задержали Игоря Гужву. 24 июня суд арестовал его на два месяца.