На Украине менее чем за год зафиксировано около 90 случаев применения силы против журналистов
«Агрессия относительно журналистов в 2017 году недопустимо высокая. Согласно Индексу физической безопасности журналистов, в целом за 11 месяцев было зафиксировано около 90 фактов применения силы против коллег», — приводит его слова «СТРАНА.ua».
Как отмечается, в 14 случаях нападающими были должностные лица, чиновники и депутаты, в восьми — сотрудники правоохранительных органов.
По данным НСЖУ, самый высокий уровень агрессии против журналистов наблюдается в Киеве и Киевской области, а также в Одесском, Донецком, Николаевском и Житомирском регионах.
«На Украине фактически каждые четыре дня применяется сила против журналистов», — добавил Томиленко.
Ранее в ООН заявили о тревожной тенденции высылки иностранных журналистов с Украины.