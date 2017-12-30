На Украине менее чем за год зафиксировано около 90 случаев применения силы против журналистов

За 11 месяцев 2017 года на Украине зафиксировано около 90 случаев применения силы против сотрудников СМИ. Об этом заявил глава украинского Национального союза журналистов (НСЖУ) Сергей Томиленко.

«Агрессия относительно журналистов в 2017 году недопустимо высокая. Согласно Индексу физической безопасности журналистов, в целом за 11 месяцев было зафиксировано около 90 фактов применения силы против коллег», — приводит его слова «СТРАНА.ua».

Как отмечается, в 14 случаях нападающими были должностные лица, чиновники и депутаты, в восьми — сотрудники правоохранительных органов.

По данным НСЖУ, самый высокий уровень агрессии против журналистов наблюдается в Киеве и Киевской области, а также в Одесском, Донецком, Николаевском и Житомирском регионах.

«На Украине фактически каждые четыре дня применяется сила против журналистов», — добавил Томиленко.

Ранее в ООН заявили о тревожной тенденции высылки иностранных журналистов с Украины.