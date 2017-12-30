На Украине менее чем за год зафиксировано около 90 случаев применения силы против журналистов

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За 11 месяцев 2017 года на Украине зафиксировано около 90 случаев применения силы против сотрудников СМИ. Об этом заявил глава украинского Национального союза журналистов (НСЖУ) Сергей Томиленко.

«Агрессия относительно журналистов в 2017 году недопустимо высокая. Согласно Индексу физической безопасности журналистов, в целом за 11 месяцев было зафиксировано около 90 фактов применения силы против коллег», — приводит его слова «СТРАНА.ua».

Как отмечается, в 14 случаях нападающими были должностные лица, чиновники и депутаты, в восьми — сотрудники правоохранительных органов.

По данным НСЖУ, самый высокий уровень агрессии против журналистов наблюдается в Киеве и Киевской области, а также в Одесском, Донецком, Николаевском и Житомирском регионах.

«На Украине фактически каждые четыре дня применяется сила против журналистов», — добавил Томиленко.

Ранее в ООН заявили о тревожной тенденции высылки иностранных журналистов с Украины.

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