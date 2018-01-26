«Обжалуем приговор»: задержанного на Украине россиянина Агеева приговорили к 10 годам лишения свободы

Суд Луганской области приговорил задержанного на Украине россиянина Виктора Агеева к 10 годам тюрьмы. Его обвинили в службе по контракту в самопровозглашённой ЛНР и незаконном ношении оружия. Защита не согласна с квалификацией содеянного по статье «Участие в террористической организации» и намерена обжаловать приговор. Что известно о деле Агеева — в материале RT.

Задержанного на Украине россиянина Виктора Агеева приговорили к десяти годам лишения свободы. Такое решение вынес Новоайдарский районный суд Луганской области.

Обвинение заявило, что Агеев служил по контракту в самопровозглашённой Луганской народной республике, которая на Украине считается террористической организацией. Россиянин обвиняется в незаконном хранении и ношении огнестрельного оружия и боеприпасов. Прокурор просил приговорить его к 12 годам лишения свободы с конфискацией имущества.

Адвокат россиянина Виктор Чевгуз заявил, что инкриминируемое обвиняемому участие в террористической организации (ст. 258-3 ч. 1 УК Украины) ошибочно.

«И хотя суд и согласился в этой части с прокурором, мы обжалуем данный приговор и по вопросам квалификации, и по мере наказания. На наш взгляд, с учётом смягчающих обстоятельств наказание в виде 10 лет лишения свободы является чрезмерно суровым», — написал Чевгуз на своей странице в Faceboоk.

Напомним, в апреле 2016 года по аналогичным статьям районный суд Киева приговорил россиян Ерофеева и Голосиевского к 14 годам лишения свободы.

Обвинения и содержание под стражей

В июне прошлого года в ЛНР заявили, что украинские диверсанты 24 июня 2017-го в районе Бахмутской трассы убили двоих и похитили четырёх ополченцев. Украинские СМИ об этом инциденте писали, что среди захваченных находился Агеев, который, по утверждению Киева, был действующим российским военнослужащим-контрактником.

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В Минобороны России опровергли эту информацию, пояснив, что Агеев никогда не служил по контракту в вооружённых силах. Он проходил срочную службу, в мае 2016 года был уволен в запас и больше не имел отношения к российской армии. В ЛНР подтвердили эти данные, заявив, что все задержанные были бойцами Народной милиции самопровозглашённой республики.

При этом пока Агеев находился в заключении на Украине в ожидании суда, Киев отказывался предоставлять ему консульский доступ.

«Киев, лишая В.А. Агеева права на консульскую защиту, нарушает Консульскую конвенцию между Российской Федерацией и Украиной 1993 года, а также Венскую конвенцию о консульских сношениях 1963 года. Призываем МИД Украины обеспечить безусловное выполнение украинскими компетентными органами положений упомянутых международных договоров и требуем предоставить незамедлительный доступ консульских должностных лиц к В.А. Агееву», — заявили летом 2017 года в МИД России.

В ответ на это в СБУ отметили, что разрешение на проведение встречи Агеева с представителями генконсульства РФ в Харькове будет предоставлено «после проведения неотложных следственных (разыскных) действий».

Светлана Агеева

AFP

© GENYA SAVILOV

Одновременно с этим мать задержанного, Светлана Агеева, обратилась к президенту Украины Петру Порошенко с просьбой о помиловании сына. Ей было отказано, но матери удалось встретиться с сыном: в июле она навестила Агеева в Старобельске.

Попытки обмена

В ноябре 2017 года Россия попыталась включить Агеева в списки обмена военнопленными. Президент РФ Владимир Путин по телефону обсудил с руководителями Донецкой и Луганской народных республик Александром Захарченко и Игорем Плотницким инициативу по обмену пленными между Киевом, ДНР и ЛНР.

В СБУ категорично отреагировали на эту просьбу, отказав представителям самопровозглашённых республик.

«Мы не можем согласиться на шантаж представителей отдельных районов Донецкой и Луганской областей, которые включают в список на освобождение «потеряшку» Агеева и заявляют, что это гражданин ЛНР», — заявил глава службы безопасности Украины Василий Грицак во время общения с журналистами.

Глава службы безопасности Украины Василий Грицак

AFP

© SERGEI SUPINSKY

Он пообещал также предоставить видеозапись, на которой Агеев якобы «сдаёт» российских военных, участвующих в конфликте на Украине. Но на брифинге тогда показали лишь отрывок видео с задержанным, на котором практически ничего не было слышно.

Первый вице-спикер Верховной рады Ирина Геращенко пояснила, что Киев не намерен также включать в списки на обмен пленными экс-сотрудников спецподразделения «Беркут», которых на Украине судят по делу о беспорядках в Киеве в 2014 году. По её словам, этот вопрос может быть решён только после вынесения приговора.

Доказательства для ООН

Когда решение суда ещё не было вынесено, Киев попытался использовать материалы дела для доказательства присутствия российских войск в Донбассе. В январе 2017 года Украина подала в Международный суд Организации Объединённых Наций в Гааге иск против России, утверждая, что Москва якобы «осуществляет агрессию» и финансирует терроризм в Донбассе. Суд тогда не прислушался к позиции Украины.

Москву на процессе представлял глава правового департамента МИД Роман Колодкин. Он подчеркнул, что если киевское правительство действительно ищет мира, то ему следует работать над полным выполнением Минских соглашений.

В Москве неоднократно заявляли, что Россия не является стороной внутриукраинского конфликта и непричастна к событиям на юго-востоке страны. При этом Москва готова способствовать урегулированию сложившейся ситуации посредством участия в переговорах в Минске.