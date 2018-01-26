Задержанного на Украине россиянина Агеева приговорили к 10 годам лишения свободы

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Новоайдарский районный суд Луганской области приговорил задержанного летом 2017 года на Украине россиянина Виктора Агеева к 10 годам лишения свободы. Об этом сообщил адвокат Виктор Чевгуз.

Отмечается, что Агеев обвинялся в том, что служил по контракту в самопровозглашённой Луганской народной республике, которая на Украине считается террористической организацией.

«Агееву инкриминировалось незаконное хранение и ношение огнестрельного оружия и боеприпасов. По совокупности преступлений, прокурор просил приговорить Агеева к 12 годам лишения свободы, с конфискацией принадлежащего ему имущества», — написал он в Facebook.

По мнению защиты, предложенная прокурором квалификация содеянного Агеевым по статье «участие в террористической организации» является ошибочной.

«И хотя суд и согласился в этой части с прокурором, мы обжалуем данный приговор и по вопросам квалификации, и по мере наказания», — добавил Чевгуз.

В июле в СБУ заявляли, что действия задержанного на Украине россиянина Виктора Агеева определены как терроризм. 

Официальный представитель МИД России Мария Захарова сообщала, что Москва активно занимается судьбой Агеева.

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