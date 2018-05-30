В Совете Европы выразили озабоченность ситуацией с арестом Вышинского

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Арест главы РИА Новости Украина Кирилла Вышинского вызывает глубокую озабоченность, заявила комиссар Совета Европы по правам человека Дуня Миятович в письме, опубликованном на сайте СПЧ.

«Ограничения журналистской деятельности вызывают мою глубокую озабоченность в этом и иных подобных случаях, когда журналисты подвергаются уголовному преследованию в некоторых странах Совета Европы», — говорится в документе.

Комиссар отметила, что любое вмешательство в деятельность журналистов должно соответствовать европейским стандартам по правам человека.

Миятович пообещала прилагать все усилия и способствовать соблюдению европейских стандартов в отношении защиты прав журналистов и СМИ в диалоге с властями соответствующих государств.

Ранее первый заместитель главы Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ на Украине Александр Хуг заявил RT, что следит за судебным разбирательством в отношении Вышинского.

Суд в Херсоне отложил на 1 июня рассмотрение апелляции на арест журналиста.

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