«Говорить о правах человека бессмысленно»: почему украинские журналисты не освещают дело Кирилла Вышинского

Украинские журналисты рассказали RT, почему избегают темы ареста и содержания под стражей главы РИА Новости Украина Кирилла Вышинского. По словам представителей оппозиционных СМИ, они боятся негативных последствий, в частности преследований со стороны СБУ, а сотрудники провластных медиа не поддерживают коллегу по идеологическим убеждениям, считая его «пропагандистом». Играет свою роль и атмосфера страха, которая в последнее время царит в журналистском сообществе, — многие СМИ в стране уже сталкивались с репрессивными мерами и опасаются закрытия. «Убийство» и «воскрешение» Аркадия Бабченко ещё больше усугубили ситуацию. Эксперты отмечают, что «по стратегическим вопросам оппозиция и власть едины», и прежде всего это касается антироссийской политики.

Тема ареста руководителя информационного агентства РИА Новости Украина Кирилла Вышинского практически исчезла из новостной повестки украинских СМИ. RT пообщался с представителями ведущих медиа страны и выяснил, почему они не поддерживают своего коллегу и не информируют украинцев о ходе уголовного дела в отношении Вышинского.

Как рассказал RT источник в Inter Media Group (управляет телеканалами «Интер», «Интер+», НТН, К1, К2, «МЕГА», «Пиксель», Zoom, Enter-фильм), основная причина заключается в том, что украинские журналисты боятся репрессий со стороны властей:

«Люди не хотят идти на конфронтацию с правоохранительными органами и националистами, которых никто не контролирует. Кто заступился за нас, когда телеканал блокировали, поджигали? Мы пробовали обсудить эту проблему с коллегами, но они оказались глухи к нашим просьбам».

Собеседник RT признаёт, что Кирилла Вышинского задержали незаконно, но помочь ему журналисты Inter Media Group сейчас не могут, поскольку опасаются «новой волны» блокады. Он также напомнил, что власти страны призвали украинцев «помочь в борьбе с «российскими агентами», и специально для этого СБУ создала открытые телефонные линии.

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«По этим номерам часто звонят украинцы, которые недовольны фильмом в эфире наших каналов, русским языком и ещё какой-то мелочью. А мы потом сталкиваемся с проблемами. Один неверный шаг — и телеканалы обещают закрыть или национализировать», — отмечает источник в Inter Media Group.

Собеседник RT из StarLightMedia (компании принадлежат телеканалы СТБ, ICTV, «Новый канал») в свою очередь рассказал, что они в принципе не намерены поддерживать главу РИА Новости Украина.

«Он прекрасно знал, какой опасности подвергал себя и весь коллектив. Они действительно готовили пророссийские новости. И становиться на их защиту было бы по меньшей мере странно», — говорит он.

Источник RT с телеканала 1+1 и вовсе называет Вышинского «пропагандистом».

«Он получал деньги из России, и редакция этого агентства под его руководством искала только негативные новости про Украину», — говорит он.

Кирилл Вышинский © GENYA SAVILOV / AFP

Источник RT в UMH Group (сайт korrespondent.net, журналы «Деньги», «Корреспондент») назвал арест Вышинского «очень плохой тенденцией», которая напоминает борьбу с инакомыслием.

«Любая критическая статья против власти может привести к подобным последствиям, например в редакции проведут обыск и обнаружат карты Украины без Крыма и прочую ерунду. Украинским журналистам надо было бы объединиться и показать власти, что так нельзя поступать с оппозиционными журналистами. Но коллеги не хотят принимать в этом участие, а сами мы не можем организовать масштабную акцию протеста», — подчёркивает собеседник RT.

Всё «прописано заранее»

Из украинских СМИ почерпнуть какую–либо информацию о развитии уголовного дела Вышинского и об условиях его содержания под стражей не представляется возможным, отмечают эксперты. Несколько изданий опубликовали лишь данные об апелляции на решение суда Херсона, который дал согласие на арест Кирилла Вышинского на 60 суток без права внести залог.

Только в социальных сетях появилась информация, что жена журналиста не может попасть в СИЗО. И лишь из российских СМИ можно узнать о том, что адвокаты главы РИА Новости Украина и сам Вышинский не согласны с обвинениями следствия и считают, что все действия правоохранителей были «прописаны заранее».

«Самое интересное, что никаких звонков от коллег за две недели к нам не поступало. После ареста нашего главы никто из них не попытался разобраться в ситуации, запечатлеть последствия обысков и задать острые вопросы правоохранителям», — рассказывает источник RT в редакции РИА Новости Украина.

«Оппозиция и власть едины»

Ведущий научный сотрудник РИСИ, специалист по истории восточных славян Олег Неменский считает, что оппозиционные СМИ Украины в настоящий момент замалчивают тему ареста Вышинского, так как даже для них крайне невыгодно быть обвинёнными в пророссийских симпатиях.

«Все украинские СМИ борются за то, чтобы выглядеть патриотами. Поэтому оппозиционные журналисты соблюдают негласное правило: не говорить позитивно ни о чём, что связно с Россией или российскими представителями. А главный способ дискредитации оппозиции на Украине — обвинения в пророссийской позиции. Поэтому открыто пророссийских сил в украинской политике, обществе или СМИ сейчас нет», — уверен эксперт.

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По его словам, даже когда в медийном поле появляются инфоповоды, так или иначе связанные с российской стороной, оппозиционные СМИ Украины делают так, чтобы их ни в коем случае не упрекнули в пророссийской позиции.

«Даже журналистская солидарность на Украине касается кого угодно, кроме россиян, так как по негласно принятым всеми СМИ Украины установкам журналисты из РФ занимаются не освещением событий, а пропагандой. Поэтому они не должны иметь равных прав с журналистами других стан», — пояснил Неменский.

По словам эксперта, в украинском государстве сейчас господствует «фашистская логика», по которой национальные интересы страны выше, чем даже базовые права человека.

«По этой логике если какие-то люди выступают помехой для строительства нации, говорить о правах человека в отношении них бессмысленно. А быть обвинённым в непатриотизме гораздо страшнее, чем быть обвинённым в нарушении прав человека», — отметил Неменский.

Факельное шествие украинских нацистов © Valentyn Ogirenko / Reuters

Президент центра системного анализа и прогнозирования Ростислав Ищенко заявил в беседе с RT, что оппозиция и власть на Украине не имеют существенных расхождений, а потому и СМИ, которые выступают от имени оппозиционно настроенной части общества, не стремятся затрагивать столь острую тему, как преследование Вышинского.

«На Украине оппозиция и власть по стратегическим вопросам едины. Оппозиционеры, как и правительство, стремятся уйти от России и интегрироваться в Европу, а расхождение у них только в том, кто будет руководить этим процессом и набивать на нём карман. Они не спорят о том, что внутри Украины идёт гражданская война, а утверждают, что идёт «российская агрессия». У них лишь тактические расхождения. Это отражается и в политике оппозиционных СМИ», — пояснил эксперт.

Он также отметил, что президент Украины Пётр Порошенко сейчас предпринял ряд репрессий против неугодных ему средств массовой информации.

© SERGEI SUPINSKY / AFP

«Чтобы сохранить власть, Порошенко нужно полностью зачистить информационное поле. И делает он это под эгидой борьбы с российской пропагандой. Соответственно, любое СМИ, которое выступит в поддержку Вышинского, будет иметь дело с СБУ. К нему сразу возникнут такие вопросы: «Вы выступаете в защиту врага народа? Может, вы и сами враги?», — пояснил Ищенко.

Эксперт отметил, что Вышинский для оппозиционного лагеря украинских СМИ представляет бойца с другой стороны баррикад. И его защита чревата серьёзным риском, а потому ей никто и не занимается.

«Оппозиционные СМИ пытаются забрать под себя аудиторию Вышинского и его коллег. Сейчас РИА Новости Украина фактически разгромлено. А журналисты агентства, даже те, которые были украинскими гражданами или имели российский паспорт, но симпатизировали Майдану, получили «волчий билет». Соответственно, оппозиционные СМИ делают всё, чтобы получить их аудиторию», — уверен Ищенко.

Источник RT в РИА Новости Украина считает, что перед выборами президента страны ситуация лишь усугубится — «зачистка информационного поля» со временем коснётся и других украинских СМИ.

«Атмосфера страха»

По словам опрошенных RT представителей украинских СМИ, на позицию журналистского сообщества в большой степени влияет «атмосфера страха, которая царит в среде работников прессы». «Убийство» и «воскрешение» Аркадия Бабченко ещё больше усугубило ситуацию.

«Писать правду о событиях в стране становится страшно, поскольку правоохранительные органы и международные организации не помогут. А в случае возникновения проблем, всю ответственность переложат на Россию. Посмотрите, кого обвинили в «убийстве», а потом «организации покушения» на журналиста Аркадия Бабченко? Кремль. И всё без каких-либо доказательств», — говорит источник RT в РИА Новости Украина.

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Давление украинских силовиков на СМИ приводит к тому, что журналисты сами стараются обходить острые темы, отмечают эксперты.

«Мы с коллегой нашли резонансную тему о коррупции в окружении первых лиц государства, но пока опасаемся за неё браться. Нам, скорее всего, будут угрожать. И я не уверен, что наши старания оценит общество. Особенно в том случае, если будет совершенно нападение, как всегда, неизвестными лицами в масках», — рассказал RT сотрудник группы 1+1 Media.

Директор института Миротворческих инициатив и конфликтологии Денис Денисов убеждён, что чувство страха за свою жизнь влияет на профессиональную деятельность многих сотрудников украинских медиа.

«Выпустив тот или иной материал, который касается коррупционных схем или резонансных преступлений представителей власти, журналисты могут попасть в немилость. Всё это может закончиться трагедией», — говорит Денисов.

Эксперты напоминают о множестве нераскрытых уголовных дел, связанных с убийством журналистов на Украине, в частности Олеся Бузины и Павла Шеремета, а также о том, что на украинском сайте «Миротворец» опубликованы личные данные более 4 тыс. представителей СМИ.

Журналист из отдела расследований одного украинского медиа на условиях анонимности рассказал RT, что уже несколько раз думал о переезде в другую страну.

«Мне неоднократно намекали, что проводить резонансные расследования нежелательно. У меня уже давно установлены все меры защиты на телефоны и компьютеры, поскольку их регулярно прослушивают. После гибели Павла Шеремета, я понимаю, что это может произойти и со мной», — заявил собеседник RT.

Он также думает о том, чтобы уйти из журналистики и переквалифицироваться в аналитика, поскольку работать в украинских СМИ становится всё опаснее.