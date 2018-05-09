«При попустительстве властей»: как националисты пытались сорвать празднование Дня Победы на Украине

В городах Украины прошли многочисленные акции «Никто не забыт, ничто не забыто» (аналог «Бессмертного полка») в честь 73-й годовщины Великой Победы. В Киеве в марше приняли участие более трёх тысяч человек. Однако празднования не обошлись без провокаций со стороны украинских националистов, которые устраивали потасовки в толпе. Нападению радикалов подвергся и глава представительства Россотрудничества. Кроме того, украинские правоохранители задерживали участников акции за георгиевские ленточки и советскую символику.

В Киеве около 3,5 тысяч человек приняли участие в акции «Никто не забыт, ничто не забыто» (аналог «Бессмертного полка»). Колонна, возглавляемая ветеранами, прошла маршем по улице Ивана Мазепы к парку Вечной Славы. Участники акции возложили цветы к Могиле Неизвестного солдата и почтили минутой молчания память погибших.

В ходе мероприятия украинские националисты периодически устраивали потасовки, которые пресекались представителями Национальной полиции и Нацгвардии. К примеру, радикалы напали на пожилую женщину с красным флагом без символики, передаёт ТАСС.

Полицейские обращались к женщине с просьбой убрать красный флаг, однако она заявила, что её действия не нарушают так называемый закон о декоммунизации, так как на флаге отсутствует запрещенная символика. После этого несколько радикалов ворвались в колонну участников шествия и пытались выхватить флаг. За женщину заступились другие участники акции, одного из них радикалы ударили в лицо. Полиция задержала двух националистов, а потерпевшему оказали медицинскую помощь.

На этом провокации не закончились. Во время проведения акции появились люди с портретами героев компьютерной игры World of Warcraft. Таким образом они выразили несогласие с проведением шествия, которое считают «недопустимым» на Украине. По последним данным украинского МВД, 14 человек задержали за использование советской символики во время акций, посвящённых Дню Победы.

«Относительно десяти человек составлены административные протоколы по ст. 173-3 КУоАП (изготовление и пропаганда георгиевской ленты). Кроме того, в органы полиции доставлены 14 человек за правонарушения, связанные с использованием запрещённой коммунистической тоталитарной символики», — говорится в сообщении министерства в Twitter.

Відносно десяти осіб складені адмінпротоколи за ст. 173-3 КУпАП (Виготовлення та пропаганда георгіївської стрічки). Крім того, до органів поліції доставлено 14 осіб за правопорушення, пов’язані з використанням забороненої комуністичної тоталітарної символіки.#новиниpic.twitter.com/w2wqKGZMfL — МВС України (@MVS_UA) May 9, 2018

На мероприятии за георгиевскую ленточку была задержана один из организаторов марша Елена Бережная. В Нацполиции женщину пообещали отпустить после составления двух административных протоколов.

По словам замглавы МВД Украины Сергея Ярового, был задержан руководитель националистической организации С14 за повреждение защитного ограждения и попытку пробраться на мероприятие в обход рамок металлоискателя.

Также стало известно, что радикалы напали на руководителя Российского центра науки и культуры (РЦНК) в Киеве Константина Воробьёва, когда он собирался поехать возложить цветы к Вечному огню.

«Я как раз пытался ехать к месту, где собираются киевляне традиционно 9 мая утром, и вместе с коллегами и друзьями возложить цветы к Вечному огню и к памятнику Николая Ватутина. На выходе из подъезда на меня напали сзади несколько человек... и облили нечистотами и зелёнкой», — сказал он РИА Новости.

По его словам, радикалы пригрозили учинить в следующий раз «более серьёзную расправу, не объясняя причины». Ответственность за нападение на себя взяла радикальная националистическая организация С14.

Кроме того, радикалы заблокировали офис телеканала «Интер» с требованием не показывать праздничный концерт ко Дню Победы из-за заявлений ведущих о переименовании украинских городов в честь «фашистских преступников».

Между тем сотрудники Службы безопасности Украины задержали и выслали журналистов телеканалов «Россия» и запретили им въезд в страну сроком на три года.

По данным ведомства, журналистов отправили в Киев для подготовки сюжетов о праздновании на Украине Дня Победы над нацизмом во Второй мировой войне. В СБУ утверждают, что материалы планировали использовать для «дискредитации Украины перед мировым сообществом и распространения дезинформации среди населения».

В этой связи свою озабоченность выразил Союз журналистов России (СЖР). Об этом сообщил глава СЖР Владимир Соловьёв.

«В СЖР сейчас формируем базу нарушения прав журналистов в нашей стране и за рубежом. И сегодняшний случай в эту базу, конечно, попадёт», — сказал он.

Соловьёв сообщил, что 10 мая намерен принять участие в работе Исполкома Международной Федерации журналистов, членом которой является СЖР, где и расскажет представителям международной журналистской общественности о фактах нарушения свободы слова на Украине.

Провокации в других городах Украины

Между тем аналоги акции «Бессмертный полк» прошли и в других городах Украины. Однако и там не обошлось без провокаций.

На акции во Львове полицейские задержали пенсионера, который пришёл к мемориалу «Марсово поле» в красной футболке с надписью СССР и коммунистической символикой. Потасовка произошла в Житомире из-за на флага с надписью «На Москву». Инцидент произошёл во время шествия от площади Победы к Монументу славы.

Участники акции «Бессмертный полк» в Одессе

РИА Новости

По данным украинских СМИ, активисты пытались установить этот флаг на танк — памятник, установленный в честь 20-летия победы над фашизмом во Второй мировой войне. Однако сделать это им помешали правоохранители. Кроме того, неизвестный пытался вырвать флаг из рук активиста, после чего и завязалась драка. Впоследствии её пресекли правоохранители.

В Одессе задержали двух человек за георгиевские ленточки.

Член комитета Совета Федерации по международным делам Сергей Цеко отметил, что украинская власть закрывает глаза на действия националистов.

«Это политика Украины, её руководства, и все провокации в Киеве происходят при полном попустительстве властей. Естественно, мы будем возражать и протестовать. При этом внутренняя политика не приведёт к формированию на Украине демократического и современного государства», — сказал Цеко в беседе с RT.

Сенатор полагает, что с новым руководством ситуация на Украине будет меняться.

«Всё большая часть граждан говорят о том, что Россия — дружественная страна. Постепенно это приведёт к тому, что руководство Украины не будет иметь почву для того, чтобы находиться у власти», — отметил Цеков.