В Киеве украинские националисты напали на главу представительства Россотрудничества
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«На выходе из подъезда на меня напали сзади несколько человек… и облили меня нечистотами и зелёнкой», — цитирует Воробьёва РИА Новости.
- © Rodion Shovkoshytnyi
Он отметил, что радикалы пригрозили учинить в следующий раз «более серьёзную расправу, не объясняя причины».
По его словам, ответственность за нападение на себя взяла радикальная националистическая организация С14.
Воробьёв подчеркнул, что за ним была установлена слежка.
Ранее сообщалось, что украинский суд разрешил националистам патрулировать улицы в Киеве 9 мая.