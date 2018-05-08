Украинский суд разрешил националистам патрулировать улицы в Киеве 9 мая

Окружной административный суд Киева отклонил иск Института правовой политики и социальной защиты с требованием запретить патрулирование центра украинской столицы представителями движения ОУН-УПА*.

Об этом информирует телеканал «112 Украина» со ссылкой на сообщение движения.

Националисты заявили, что «выиграли суд» у директора института Елены Бережной.

«Бережная подавала иск в суд, требуя запретить добровольческому движению ОУН патрулировать завтра, 9 мая, центр Киева с целью выявления антиукраинского элемента. Суд отклонил иск Бережной», — говорится в сообщении.

Ранее стало известно, что «Организация украинских националистов — Украинская повстанческая армия» подала заявку на шествие в Киеве 9 мая.

* «Украинская повстанческая армия» (УПА) — украинская организация, признанная экстремистской и запрещённая на территории России (решение Верховного суда РФ от 17.11.2014).