Украинские националисты намерены сорвать акцию «Бессмертный полк» в Киеве

«Организация украинских националистов — Украинская повстанческая армия»* (ОУН-УПА)* подала заявку на шествие в Киеве 9 мая. Об этом заявили в пресс-службе городской мэрии.

Как передаёт РИА Новости, городская администрация зарегистрировала соответствующее обращение. Акция запланирована с 09:00 до 21:00.

Отмечается, что целью акции станет общественное патрулирование улиц «для предотвращения акции «Бессмертный полк» в центре Киева».

В мэрии также зарегистрированы заявки ряда гражданских организаций. Во время акций ветераны пройдут маршем по Киеву и возложат цветы к Вечному огню в парке Славы.

Ранее украинские националисты заявили о намерении провести акцию на Крымском мосту.

* «Украинская повстанческая армия» (УПА) — украинская организация, признанная экстремистской и запрещённая на территории России (решение Верховного суда РФ от 17.11.2014).