Украинские националисты намерены устроить акцию на Крымском мосту

Лидер группировки «Организация украинских националистов — Украинская повстанческая армия»* (ОУН-УПА) Николай Коханивский сообщил о намерении провести акцию на Крымском мосту.

«Очень может быть, что на Крымском мосту появится какой-то плакат», — цитирует Коханивского издание «Обозреватель».

Одним из вариантов баннера, по его словам, может стать надпись «Крым — Украина».

Он также назвал Россию «раковой опухолью», которую нужно удалить.

Глава ОУН-УПА сообщил, что экстремисты планируют в дальнейшем устроить акции в самом Крыму.

Ранее директор ФСБ Александр Бортников заявил, что силовые структуры России полностью контролируют район Крымского моста и отслеживают любые возможные угрозы.

Крым стал российским регионом после проведённого там в марте 2014 года референдума, на котором большинство жителей полуострова высказались за воссоединение с Россией.

* «Украинская повстанческая армия» (УПА) — украинская организация, признанная экстремистской и запрещённая на территории России (решение Верховного суда РФ от 17.11.2014).