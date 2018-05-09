В Совфеде прокомментировали провокационные действия украинских националистов 9 мая
- РИА Новости
«Это политика Украины, её руководства, и все провокации в Киеве происходят при полном попустительстве властей. Естественно, мы будем возражать и протестовать. При этом внутренняя политика не приведёт к формированию на Украине демократического и современного государства. С новым руководством ситуация на Украине будет меняться. Всё больший процент граждан говорят о том, что Россия — дружественная страна. Постепенно это приведёт к тому, что руководство Украины не будет иметь почву для того, чтобы находиться у власти», — отметил Цеков.
Сенатор также прокомментировал слова президента Украины Петра Порошенко о том, что акция «Бессмертный полк» является частью гибридной войны России.
«Порошенко хотел бы, конечно, написать новую историю Украины, хотел бы создать государство с нуля, отказаться от нашего прошлого. Его заявления крайне глупы, он должен всё это поддерживать, развивать и поощрять. Но именно Порошенко ведёт гибридную войну со своим народом, запрещая отечественную историю, русский язык и культуру», — заключил Цеков.
9 мая украинские националисты устроили потасовку с участниками акции «Бессмертный полк», которая проходит в Киеве. Кроме того, украинские радикалы совершили нападение на руководителя Российского центра науки и культуры (РЦНК) в Киеве Константина Воробьёва.