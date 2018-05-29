«Шансов выйти на свободу будет мало»: украинские журналисты опасаются судебного преследования из-за поддержки Вышинского

Сотрудники РИА Новости Украина сообщили в беседе с RT, что не раз обсуждали между собой, как помочь своему арестованному руководителю — главе издания Кириллу Вышинскому. Однако от акций протеста и заявлений в социальных сетях в итоге были вынуждены отказаться. Многие из них проходят свидетелями по уголовному делу «о государственной измене», возбуждённому в отношении Вышинского, но опасаются, что могут стать подозреваемыми в случае публичной поддержки коллеги.

Из свидетелей — в подозреваемые

Журналисты РИА Новости Украина рассказали RT, что воздерживаются от публичных акций протеста и заявлений в социальных сетях в поддержку своего руководителя Кирилла Вышинского, так как опасаются уголовного преследования. Около 50 сотрудников агентства сейчас являются свидетелями в уголовном деле «о государственной измене», которое возбудили против Вышинского, но этот статус может измениться.

«В любой момент каждый из нас может стать подозреваемым. А кому это нужно? Все мы граждане Украины, и шансов выйти на свободу будет очень мало, учитывая подходы власти к СМИ», — говорит источник RT в издании.

Между тем последние четыре года претензий к работе агентства у правоохранительных органов не было.

«Всё, что рассказывала СБУ о карте Новороссии в редакции или о «российской пропаганде», — полный бред. Ничего подобного в нашей редакции не было. Мы публиковали много критических статей о работе украинской власти, хвалить которую не за что. Получается, что любая критическая статья или заметка сейчас приравнивается к пропаганде?» — отметил в беседе с RT сотрудник издания.

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Одна из причин, по которым силовики могли прийти в редакцию, полагают эксперты, — сервер РИА Новости, который находится прямо в офисе, на территории Украины.

«Давление оказывали и на другие оппозиционные издания — ему подверглись «СТРАНА.ua» и газета «Вести», но их серверы находятся за пределами страны, поэтому остановить их работу не удалось», — пояснил в беседе с RT пожелавший остаться неназванным директор компании по обеспечению кибербезопасности.

Он отмечает, что его клиентами являются редакции всех крупнейших украинских СМИ.

Также по теме «Тренд поддержки Киева»: как западные СМИ освещали задержание и арест Кирилла Вышинского на Украине Тема ареста главы РИА Новости Украина Кирилла Вышинского, обвиняемого Киевом в госизмене, вызвала большой резонанс в российских СМИ....

«Многие из них сегодня проводят тренинги с персоналом и объясняют, что делать при обысках СБУ и ГПУ не только на работе, но и дома. Такие навыки ранее никогда не были нужны журналистам», — сообщил собеседник RT.

«Мы не теряем оптимизма»

Персонал РИА Новости Украина примет решение о дальнейшем сотрудничестве с информационным агентством на следующей неделе, рассказал RT источник в издании.

«Пока новую работу никто не нашёл, все ждут заработной платы, которую обычно платят в конце месяца. Надеемся, задержек не будет», — рассказал собеседник RT.

Он просит не называть его имени, поскольку опасается преследования со стороны украинских правоохранительных органов.

Некоторые журналисты уже ведут переговоры о возможном трудоустройстве с другими украинскими СМИ, но большинство не хотят покидать агентство, говорит сотрудник РИА Новости Украина.

«Мы готовы ждать и надеемся, что ситуация урегулируется. Работают же как-то другие оппозиционные издания, такие как «СТРАНА.ua». Мы не теряем оптимизма», — подчеркнул собеседник RT.

По его словам, другие сотрудники тоже не хотят покидать дружный коллектив. Однако проблема заключаются в том, что Киев ввёл санкции против информационного агентства 25 мая. Это значит, что провайдеры должны ограничить доступ к сайту РИА Новости Украина, поэтому в любом случае придётся создавать новый домен и сайт, на что обычно уходит несколько месяцев.

Предвыборное обострение

Напомним, задержание Кирилла Вышинского вызвало осуждение за пределами Украины. МИД России вручил Киеву ноту протеста, задержание и обыски осудили в ОБСЕ, канцлер ФРГ Ангела Меркель пообещала обсудить этот вопрос с президентом Украины Петром Порошенко.

Однако на Украине за минувшие две недели ведущие СМИ написали всего несколько новостей на эту тему. Мнение украинских журналистов по поводу ареста Вышинского разделилось. Представители провластных медиа называют своего коллегу пропагандистом. Например, новости с такой подачей подготовили издания «Деловая столица», hubs.ua. Другие СМИ предпочитают отмалчиваться.

«На самом деле мы не считаем Кирилла Вышинского пропагандистом, но ситуация в украинской журналистике такая, что любая акция поддержки может обернуться против нас. Любая критическая статья вызывает негативную реакцию со стороны властей, и нас обвиняют «в пособничестве Кремлю». Никакой консолидации общества на Украине не существует, а журналисты банально опасаются за свою жизнь и здоровье. Кто нас защитит, если мы выйдем на акции протеста?» — заявил в интервью RT директор украинского СМИ.

Главный редактор крупного украинского издания говорит, что во время неформальных встреч с топ-чиновниками журналистов попросили не вмешиваться в ситуацию, чтобы «не играть на руку Кремлю».

«Перед выборами наблюдается повышенное внимание к работе журналистов. Обвинить в пособничестве террористам или России могут абсолютно любое издание, поэтому никто старается не вмешиваться», — сообщил он в интервью RT.

Это пример контроля за свободой слова со стороны украинских властей, заявил в беседе с RT директор Института миротворческих инициатив и конфликтологии Денис Денисов.

«В любой демократической стране, где журналисты имеют возможность осуществлять свои профессиональные обязанности, действует их сообщество. Оно мобильно, консолидированно и в подобных ситуациях моментально становится на защиту коллег, которые подвергаются репрессиям или ограничению прав на свободу слова», — подчеркнул эксперт.

Однако Денисов считает, что на Украине ничего подобного нет.