«Предмет торга»: Вышинский рассказал о возможной связи своего ареста с президентскими выборами на Украине
- Reuters
— Первая Ваша мысль, когда Вы увидели на пороге редакции сотрудников СБУ?
— Нельзя сказать, что был удивлён, увидев сотрудников СБУ, обстановка в стране такая, что их может ожидать любой журналист. Более того, я совершенно не буду удивлён, если СБУ будет стараться выдвинуть против меня и другие обвинения.
— Почему Вы считаете, что дело против вас было «расписано заранее»? Почему именно Вас выбрали мишенью в качестве давления на прессу?
— Дело в том, что первые оценки моего дела со стороны официальных лиц СБУ звучали в тот момент, когда в моей квартире ещё шёл обыск.
У меня ещё ничего не изъяли, а уже было понятно, в чём я виноват.
— Понимаете ли Вы, в чём именно Вас обвиняют? Пропаганда, угроза суверенитета страны, подрывная деятельность? Расшифруйте обвинение в госизмене.
— Во-первых, мы никогда не занимались пропагандой, мы занимались журналистикой, в этом можно легко убедиться, посмотрев наши материалы за всё время работы, а это четыре с лишним года, что я руковожу редакцией. Во-вторых, сложно себе представить, что работа творческого коллектива из порядка 10 человек может угрожать суверенитету 40-миллионной страны. Особенно если учесть, что за всё время работы в корпоративном сообществе украинских журналистов не было ни одной серьёзной претензии к нашей работе. Об этом говорят и выводы работы комиссии Министерства информационной политики Украины.
В-третьих, сложно комментировать обвинение, в котором совершенно нет профессионального понимания журналистики — все тексты, на которые ссылается обвинение, называются статьи, хотя часть из них — интервью людей с порой совершенно диаметральными взглядами, часть — просто прямые цитаты мнений экспертов с широкой палитрой взглядов, а кроме этого, ещё и авторские статьи, маркированные рубриками «Мнение» и «Точка зрения». Ни одной редакторской статьи, в которой была изложена точка зрения только редакции, не было процитировано.
— Киевские власти называют Вас пропагандистом. Где проходит грань между журналистикой и пропагандой?
— Пропаганда — это одномерная картина мира, чёрное и белое, плохие и хорошие. Журналистика — разные точки зрения, многообразие взглядов и разные жанры и взгляды, всё многоцветие окружающего мира.
Украина — не одноцветная страна, окрашенная в цвета чёрно-красного бандеровского флага. Она разная, и именно такой — противоречивой, сложной, издёрганной нынешней властью, старающейся не укреплять в себе связь со своим большим советским и российским, имперским прошлым, огромной частью которого Украина была — мы и старались показать свою страну.
У неё точно есть будущее, в котором она не может быть не связанной с Россией. Каким будет это будущее, каким станут эти связи — большой вопрос, но наше СМИ пишет о дне сегодняшнем, излагая факты, сообщая новости, предлагая мнения, комментарии и разные точки зрения. Это и есть журналистика, на мой взгляд.
— Как Вы считаете, связан ли Ваш арест с грядущими президентскими выборами и почему?
— Думаю, да. Президент Порошенко намекает, что вернёт тех, кого называли вероятными кандидатами на мой обмен. Ему нужно что-то предъявить избирателям. Я как пугало и предмет торга. Очень кстати к выборам!
— Чувствуете ли поддержку журналистского сообщества?
— Я хочу поблагодарить всех своих коллег за поддержку, которую мне оказывают в разных уголках мира.
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