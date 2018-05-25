«Предмет торга»: Вышинский рассказал о возможной связи своего ареста с президентскими выборами на Украине

Арест руководителя РИА Новости Украина Кирилла Вышинского может быть связан со стремлением Петра Порошенко победить на предстоящих президентских выборах. Так считает сам Вышинский, который смог от руки написать ответы на вопросы RT, переданные ему адвокатами. По словам журналиста, от подобных действий со стороны киевских властей не застрахован ни один его коллега на Украине. Он также выразил благодарность представителям журналистского сообщества со всего мира за оказанную поддержку.

— Первая Ваша мысль, когда Вы увидели на пороге редакции сотрудников СБУ?

— Нельзя сказать, что был удивлён, увидев сотрудников СБУ, обстановка в стране такая, что их может ожидать любой журналист. Более того, я совершенно не буду удивлён, если СБУ будет стараться выдвинуть против меня и другие обвинения.

— Почему Вы считаете, что дело против вас было «расписано заранее»? Почему именно Вас выбрали мишенью в качестве давления на прессу?

— Дело в том, что первые оценки моего дела со стороны официальных лиц СБУ звучали в тот момент, когда в моей квартире ещё шёл обыск.

У меня ещё ничего не изъяли, а уже было понятно, в чём я виноват.

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— Понимаете ли Вы, в чём именно Вас обвиняют? Пропаганда, угроза суверенитета страны, подрывная деятельность? Расшифруйте обвинение в госизмене.

— Во-первых, мы никогда не занимались пропагандой, мы занимались журналистикой, в этом можно легко убедиться, посмотрев наши материалы за всё время работы, а это четыре с лишним года, что я руковожу редакцией. Во-вторых, сложно себе представить, что работа творческого коллектива из порядка 10 человек может угрожать суверенитету 40-миллионной страны. Особенно если учесть, что за всё время работы в корпоративном сообществе украинских журналистов не было ни одной серьёзной претензии к нашей работе. Об этом говорят и выводы работы комиссии Министерства информационной политики Украины.

В-третьих, сложно комментировать обвинение, в котором совершенно нет профессионального понимания журналистики — все тексты, на которые ссылается обвинение, называются статьи, хотя часть из них — интервью людей с порой совершенно диаметральными взглядами, часть — просто прямые цитаты мнений экспертов с широкой палитрой взглядов, а кроме этого, ещё и авторские статьи, маркированные рубриками «Мнение» и «Точка зрения». Ни одной редакторской статьи, в которой была изложена точка зрения только редакции, не было процитировано.

— Киевские власти называют Вас пропагандистом. Где проходит грань между журналистикой и пропагандой?

— Пропаганда — это одномерная картина мира, чёрное и белое, плохие и хорошие. Журналистика — разные точки зрения, многообразие взглядов и разные жанры и взгляды, всё многоцветие окружающего мира.

Украина — не одноцветная страна, окрашенная в цвета чёрно-красного бандеровского флага. Она разная, и именно такой — противоречивой, сложной, издёрганной нынешней властью, старающейся не укреплять в себе связь со своим большим советским и российским, имперским прошлым, огромной частью которого Украина была — мы и старались показать свою страну.

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У неё точно есть будущее, в котором она не может быть не связанной с Россией. Каким будет это будущее, каким станут эти связи — большой вопрос, но наше СМИ пишет о дне сегодняшнем, излагая факты, сообщая новости, предлагая мнения, комментарии и разные точки зрения. Это и есть журналистика, на мой взгляд.

— Как Вы считаете, связан ли Ваш арест с грядущими президентскими выборами и почему?

— Думаю, да. Президент Порошенко намекает, что вернёт тех, кого называли вероятными кандидатами на мой обмен. Ему нужно что-то предъявить избирателям. Я как пугало и предмет торга. Очень кстати к выборам!

— Чувствуете ли поддержку журналистского сообщества?

— Я хочу поблагодарить всех своих коллег за поддержку, которую мне оказывают в разных уголках мира.