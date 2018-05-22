«Надо добиваться освобождения, а не поощрять бандитизм»: экс-премьер Украины Азаров о возможном обмене Вышинского

Арест главы РИА Новости Украина нарушает как украинское, так и международное законодательство. Об этом в интервью RT заявил бывший премьер-министр Украины Николай Азаров. По его мнению, Европа предпочитает не замечать нарушения свободы слова и открытого давления на журналистов в Киеве. При этом он выступил против возможного обмена Кирилла Вышинского на осуждённого в России украинского режиссёра Олега Сенцова. По его мнению, такое развитие событий будет только «поощрять» украинские власти к дальнейшим провокациям.

— Как вы могли бы прокомментировать арест главного редактора портала «РИА Новости Украина» Кирилла Вышинского? Вы уже обсуждали эту тему с украинскими коллегами?

— Это, конечно, беспрецедентное нарушение Конституции Украины, нарушение свободы слова. И, что самое интересное, я ждал реакции, которая могла бы последовать от наших европейских партнёров — так называемых, — с которыми Украина в июне 2014 года подписала соглашение о европейской ассоциации. Этот документ, а это порядка 900 страниц и там более чем на 400 страниц переписаны нормы Копенгагенских критериев (критерии вступления стран в Европейский союз. — RT), демократические ценности, свобода слова, свобода печати — там огромное количество пунктов, которые касаются свободы журналистской деятельности.

Так вот, если Запад молчит, Европейский союз молчит, то значит Украина действует так соответственно этим европейским критериям, понимаете? Значит, она не нарушает соглашения об ассоциации? Значит, можно, выходит, сажать в тюрьму журналистов совершенно спокойно?

Поскольку Вышинский далеко не первый журналист, который арестован. Есть уже журналисты, которые судами осуждены, есть журналисты, которые убиты, есть журналисты, которые вынуждены эмигрировать, есть разгром редакций. И так далее. Всё это, оказывается, соответствует соглашению об ассоциации между Украиной и Европейским союзом. Оказывается, что все эти условия — фикция. Оказывается, если режим враждебен России, осуществляет враждебные акции, риторику, то, оказывается, можно сажать журналистов, можно плевать на свободу слова, свободу собраний...

— Меркель обещала обсудить это с Порошенко, может ли она помочь в разрешении ситуации, как вы думаете?

— Конечно, она может помочь, но она помогать не будет. Это совершенно очевидно. Режим получил вседозволенность, добро на такие акции, а это далеко не первая акция. Подчёркиваю, далеко не первая. Помогать она не будет, её всё устраивает. Просто теперь, как лакмусовая бумажка: если у нас ещё какие-то иллюзии оставались по поводу европейских ценностей каких-то, каких-то свобод, то сейчас никаких иллюзий не остаётся абсолютно. Всё ясно.

Бывший премьер-министр Украины Николай Азаров

© Максим Блинов

— А как вы считаете, куда дальше это может привести? Есть ли предел в этой ситуации?

— Да предел один — такие жёсткие действия по отношению к своим же собственным журналистам. Ведь Кирилл Вышинский — гражданин Украины, родился на Украине, хорошо знает Украину. Не помню, встречался я c ним или нет, но я знаю РИА Новости Украина. Это украинское издание, действует в соответствии с украинскими законами. И тут такой серьёзный нажим на издательство. Это свидетельство того, что режим говорит всем: «Вот смотрите, ребята, мы пошли на арест довольно известного на Украине журналиста. Довольно известное издание, а мы его взяли, арестовали. А всех остальных мы в бараний рог сожмём». Это же предупреждение своего рода. И каждый начинает думать, особенно какие-нибудь блогеры, основатели сайтов думают: «Вот смотрите: и Европа молчит, никто не заступается».

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А потом, ещё интересна реакция самого сообщества журналистского. Ведь такого же никогда не бывало. У нас в стране, если какое-то было притеснение журналиста, то поднималась вся журналистская общественность. Вот пропал в своё время Георгий Гонгадзе, абсолютно малоизвестный. «Украинскую правду» вообще тогда никто и не знал: если у неё было тогда тысяч пять подписчиков, то это в лучшем случае. А ведь поднялась вся страна, подняли, точнее, всю страну, возникло движение «Украина без Кучмы», требовали, чтобы Кучма ушёл в отставку. А сейчас молчание полное.

— Как вы считаете, что российская сторона может сделать, чтобы повлиять на ситуацию, на возможность освобождения Вышинского?

— У российской стороны есть множество механизмов давления на украинский режим. Захочет ли она их использовать, это другой вопрос. Конечно, нельзя повторять такие действия, нельзя действовать симметрично. Они арестовали там кого-то, и российская сторона… Нет, не надо так делать, это абсолютно неправильно. Но, с точки зрения экономических рычагов, напомню, что 50%, даже больше, тепловыделяющих элементов для атомных станций поставляет Россия, уголь — 80% угля — поставляет Россия. Я не говорю уже про газ, нефть... Товарооборот Украины с Россией за 2017 год вырос на 36%. Значит, они называют Россию агрессором, а Россия спокойно торгует со страной, которая ведёт себя вызывающе. Так что экономических рычагов масса. Есть и политические рычаги, активная работа в средствах массовой информации, в том числе и на Западе. Я не хочу советовать российскому руководству, как действовать, это они сами определят. Но я глубоко убеждён, что рычагов более чем достаточно.

— Появилась информация, что с украинской стороны может быть предложен обмен журналиста Кирилла Вышинского на режиссёра Сенцова. Как вы считаете, это возможно?

— Этот вопрос решать российским властям. Мне советовать некорректно. Я могу только одно сказать, что обмен — это поощрение дальнейшего бандитизма киевского режима. К тому же, помимо ареста Кирилла Вышинского, имел место полный разгром редакции РИА Новости. Всё оборудование этой редакции было практически изъято и уничтожено. По сути дела, киевский режим разгромил целую редакцию. А кто такой Олег Сенцов? Не имеет значения, режиссёр или не режиссёр — вообще кто угодно. Если он был задержан и осуждён за теракт, то он террорист. Поэтому менять журналиста на террориста, это, конечно, безусловное право той власти, которая занимается этим вопросом. Но моё мнение, что надо добиваться освобождения незаконно задержанного, арестованного Кирилла Вышинского.