У посольства Украины в Москве началась акция в поддержку арестованного журналиста Кирилла Вышинского

В Леонтьевском переулке в Москве пройдёт акция в поддержку арестованного на Украине журналиста Кирилла Вышинского. Люди собираются у посольства Украины, поскольку выступают против ограничений свободы слова и преследований из-за профессиональной деятельности. Напомним, 15 мая СБУ задержала главу РИА Новости Украина Вышинского у подъезда его дома в Киеве. В четверг, 17 мая, Херсонский суд арестовал мужчину на два месяца по подозрению в государственной измене. Следственные действия проводятся также в отношении других сотрудников агентства. Ранее в СБУ заявили, что раскрыли деятельность «сети медиаструктур, подконтрольных РФ». МИД России потребовал немедленно освободить Вышинского. Кроме того, действия украинских властей осудили некоторые международные журналистские организации. RT ведёт текстовую трансляцию.