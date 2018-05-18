У посольства Украины в Москве началась акция в поддержку арестованного журналиста Кирилла Вышинского
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18 мая 2018
- RT
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«Сущенко, Сенцов сидят за терроризм и подрывную деятельность. Кирилл ничем подобным не занимался, то есть этот обмен будет заведомо не эквивалентным, но тем не менее я думаю, что Кирилл должен быть на свободе», — отметил Киселёв.
Напомним, Роман Сущенко был задержан в октябре 2016 года в Москве по подозрению в шпионаже. В конце марта Мосгорсуд продлил срок его ареста на полгода. Украинский режиссёр Олег Сенцов был приговорён к 20 годам колонии строгого режима в августе 2015 года по нескольким статьям, связанным с терроризмом.
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Киселёв подчеркнул, что для освобождения Кирилла Вышинского сейчас хороши любые средства, однако в ситуации с возможным обменом журналиста последнее слово должно оставаться за самим главой РИА Новости Украина.
«Разные есть идеи, есть идеи обмена. Но обмен — дело добровольное, не знаю, согласится Кирилл или нет», — заявил Киселёв.
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Гендиректор МИА «Россия сегодня» Дмитрий Киселёв заявил, что арест главы РИА Новости Украина направлен на зачистку медиапространства в преддверии выборов президента Украины.
«Вообще, украинцы разочаровались в политике и политических институтах как таковых. Там нет политика, рейтинг которого выше 15%, и то этот рейтинг часто за счёт покупных голосов... У Порошенко 4%, и он хочет зачистить медиапространство в канун так называемых президентских выборов, технического продления собственного присутствия на посту президента страны», — заявил журналист.
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Она добавила, что в зоне риска на Украине находится любой человек, который выступает против действующего курса власти, причём чем ближе к выборам, тем ситуация становится хуже.
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По словам главного редактора МИА «Россия сегодня» и телеканала RT Маргариты Симоньян, все обвинения в адрес Кирилла Вышинского сводятся к тому, что он выполнял свою работу.
«Всё, в чём его обвиняют, — это его прямая журналистская работа. Его обвиняют в том, что он писал то, что видел. Писал в Крыму, писал на Украине», — заявила Симоньян.
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На фоне ситуации с арестом Кирилла Вышинского замминистра иностранных дел РФ Григорий Карасин заявил в пятницу, 18 мая, что представителям украинских СМИ ничего не угрожает в России.
«Украинским журналистам в Российской Федерации ничто не угрожает», — приводит его слова РИА Новости.
- RT
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Он отметил, что представители журналистского сообщества делают всё, что можно и что должны, однако настоящая проблема заключается в том, что исчезает само понятие журналистской солидарности.
«Вопрос сейчас уже в том, что бессмысленно взывать к некоей журналистской солидарности, потому что очевидно, как нам показывают наши коллеги на Западе, никакой журналистской солидарности нет. Поэтому сейчас уже должна, наверное, работать мощь государства, должны включиться организации, которые считают, что их задача — защищать права журналистов международных и доказывать, что они существуют не только на бумаге», — заявил Соловьёв.
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По словам журналиста Владимира Соловьёва, арест руководителя портала РИА Новости Украина не с чем сравнить, поскольку это нарушение всех возможных норм.
«Нам всегда казалось, что западная демократия строится на принципах, сформулированных то ли Вальтером, то ли Руссо, то ли кем-то ещё, которых так любят цитировать, когда нас критикуют. «Я ненавижу твои взгляды, но готов отдать свою жизнь за твоё право их высказывать». Выясняется, что это хорошо только в том случае, если речь идёт не о наших коллегах, не о наших журналистах. Потому что то, как Запад этот факт игнорирует, грубейшее нарушение всех возможных прав нашего коллеги, задержанного по абсолютно надуманному и абсолютно безграмотно даже сформулированному обвинению, конечно, вызывает печаль», — заявил RT Соловьёв.
«То, что Запад стал делить журналистов на хороших — своих, а плохие — это мы, тогда было сказано одним из представителей немецких СМИ. Что и правильно, потому что на Russia Today, в «Спутнике», в России в новостях работают только солдаты информационных войн, а не журналисты. Это мне уже напоминает, что когда-то в истории было такое, когда журналист вызывал ненависть у диктаторов. Правда, тогда диктатор был не Порошенко, а Гитлер, а журналист был великий диктор Левитан... Конечно, то, что происходит, возмутительно. Если бы речь не шла о возможном 15-летнем заключении, если бы наш коллега не находился сейчас в местах, где ему выбрано 60 суток ареста, пока всё это продолжается, то можно было бы сказать, что это омерзительный фарс. Но так как речь идёт о человеческой жизни, то, конечно же, это не фарс. Просто берут заложников. Берут заложников — так, как обычно действуют бандиты, требуя выкупа», — подчеркнул Соловьёв.
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Фотографии с акции протеста в Леонтьевском переулке.